"Ông trùm" tuyến giữa Siêu kinh điển Real - Barca: Bellingham thách thức Pedri

Bellingham lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ

Rạng sáng 23/10, Real trải qua màn tiếp đón Juventus đầy vất vả trên thánh địa nhà Santiago Bernabeu. Dù tung ra đội hình "khủng" với những ngôi sao hàng đầu như Vinicius Jr, Arda Guler, hay đặc biệt là Kylian Mbappe, một trong những chân sút có phong độ bùng nổ nhất châu Âu từ đầu mùa, nhưng "Kền kền trắng" gần như bất lực hoàn toàn trong việc cố gắng xuyên thủng bức tường phòng ngự kiên cố của đại diện đến từ Serie A.

Bellingham đang trên đường tìm lại chính mình

Đáng chú ý, màn đại chiến này chứng kiến lần đầu tiên sau gần ba tháng, siêu sao Mbappe không thể điền tên lên bảng tỷ số trong một trận đấu chính thức. Trong khi đó, Vinicius Jr, dù hoạt động năng nổ bên hành lang cánh trái, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng những cú dứt điểm đều vô duyên hoặc bị sự xuất thần của thủ môn Michele Di Gregorio khước từ.

Tuy nhiên, 1 CLB mang tầm vóc thuộc hàng vĩ đại nhất thế giới như Real ở bất cứ thời điểm nào cũng không thiếu những ngôi sao có thể định đoạt thế cờ. Giữa lúc bế tắc lên đến đỉnh điểm, Bellingham đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Phút 57, sau cú sút dội cột của Vinicius, tiền vệ người Anh có mặt thần tốc, thực hiện pha đệm bóng cận thành đơn giản đánh bại Di Gregorio, mở tỷ số 1-0, đồng thời trực tiếp đêm về thắng lợi cho đoàn quân Alonso. Pha lập công tuy giản dị, không hoa mỹ nhưng lại mang giá trị không tưởng.

Khoảnh khắc bàn thắng được ghi, hình ảnh Bellingham ăn mừng đầy cảm xúc, gương mặt biểu lộ sự nhẹ nhõm tột độ sau thời gian dài bị đè nén, người hâm mộ “Kền kền trắng” có quyền hy vọng đây là dấu mốc cho màn tái sinh của cựu ngôi sao Borussia Dortmund.

Vượt qua áp lực

Bàn thắng vào lưới Juventus có ý nghĩa cực kỳ lớn với Bellingham, bởi đây là pha lập công đầu tiên của anh cho Real ở mùa giải này. Lần cuối cùng tiền vệ 22 tuổi “nổ súng” là vào tháng 6, trong trận thắng Pachuca 3-1 ở vòng bảng FIFA Club World Cup. Tính trên sân Bernabeu, đây là lần đầu tiên anh ghi bàn kể từ trận gặp Sociedad ở bán kết Cúp Nhà Vua hồi tháng 4.

Sở dĩ Bellingham phải trải qua quãng thời gian tịt ngòi dài đằng đẵng là vì những rắc rối dai dẳng với chấn thương bả vai từ cuối mùa trước, buộc anh phải tiến hành phẫu thuật vào tháng 7. Ca phẫu thuật này đã khiến tiền vệ 22 tuổi bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải (nghỉ 63 ngày tập luyện và thi đấu), dẫn đến việc mất đi cảm giác bóng tốt nhất và phải vật lộn để tìm lại phong độ.

Trở lại sau chấn thương, Bellingham đối mặt rất nhiều áp lực. Anh từng bị đặt nghi ngờ trên truyền thông về viễn cảnh đánh mất vị trí vào tay Guler – tài năng trẻ đang thi đấu ấn tượng dưới thời Xabi Alonso. Đặc biệt, ở màn tái xuất trong trận Derby Madrid gặp Atletico Madrid thuộc khuôn khổ La Liga cuối tháng trước, màn đối đầu mà Real thất thủ 2-5, Bellingham còn bị chính người hâm mộ đội nhà chỉ trích kịch liệt vì thi đấu kém thuyết phục, gây xáo trộn đội hình.

Để rồi, bàn thắng xé lưới Juventus chính là "liều thuốc giải" cho mọi áp lực và hoài nghi. Như Bellingham thừa nhận sau trận: "Cảm giác thật tuyệt. Đã lâu rồi tôi mới được mừng bàn thắng. Tôi đã mơ về khoảnh khắc thời gian dài - trở lại Champions League, đối đầu một đội lớn, và ghi bàn quyết định ngay tại sân nhà. Ghi bàn để giúp đội thắng thực sự ý nghĩa".

Tạo sức sống mới cho tuyến giữa Madrid

Không chỉ là bàn thắng, việc Bellingham tìm lại được cảm hứng thi đấu thăng hoa nhất còn mang lại sức sống mới cho tuyến giữa Real Madrid. Từ đây, HLV Alonso có trong tay một tiền vệ công sáng tạo, đẳng cấp để cùng kết hợp với Aurelien Tchouameni và Guler, tạo nên tam tấu tiền vệ hoàn hảo: vừa có sức mạnh, khả năng điều nhịp trận đấu và sự bùng nổ ở những khoảnh khắc nhạy cảm nhất.

Trở lại với trận thắng Juventus, Bellingham được Alonso tin tưởng giao cho vai trò số 10 sở trường, hoạt động tự do sau lưng trung phong cắm Mbappe. Cầu thủ sinh năm 2003 đã phát huy tối đa khả năng xâm nhập vòng cấm bén nhạy với bàn thắng là minh chứng đanh thép nhất, đồng thời bằng khả năng chuyền bóng, tư duy chiến thuật hiện đại, cựu sao Dortmund cũng trở thành mối nối quan trọng giữa Mbappe với hai tiền đạo cánh, gắn kết hàng công “Los Blancos”.

"Điều tôi thích ở cậu ấy là luôn sẵn sàng chờ tình huống thứ hai. Vinicius dứt điểm, và Jude đã ở đúng chỗ. Cậu ấy đang dần trở lại phong độ cao nhất, hôm nay thực sự chơi rất hay”, thủ môn Thibaut Courtois dành lời khen cho Bellingham sau trận.

Chưa dừng lại, trong phòng ngự, Bellingham cũng có đóng góp đáng kể, như thường lệ, ngôi sao người Anh vẫn duy trì thái độ thi đấu nhiệt huyết thường thấy, chăm chỉ gây áp lực từ xa lên đối phương, qua đó minh chứng thể lực đã phục hồi hoàn toàn sau quãng nghỉ dài vì chấn thương.

"Cậu ấy là một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới: mạnh mẽ, linh hoạt và chọn vị trí thông minh... Cậu ấy có bản năng của một tiền đạo, nhưng cũng là một tiền vệ box-to-box đúng nghĩa. Chính vì thế, bàn thắng hôm nay không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực, mà còn là dấu hiệu cho thấy Jude đã trở lại đúng hướng”, Alonso phát biểu.

Số phút thi đấu 90 Bàn thắng 1 Số cú dứt điểm 3 (1 trúng đích) Số lần chạm bóng 74 Số đường chuyền thành công 53/58 (tỷ lệ chính xác 91%) Số đường chuyền tạo đột biến 2 Số lần rê bóng thành công 2/2 Số pha tắc bóng chính xác 1 Số lần giải vây 1 Số lần cướp bóng 2 Thắng tranh chấp tay đôi 7/11 Điểm số Sofascore đánh giá 7.7 (cao thứ 2 đội hình ra sân Real)

Màn trình diễn của Bellingham trước Juventus. Nguồn: Sofascore

Màn chạy đà hoàn hảo cho El Clasico

Quan trọng hơn cả, Bellingham đã chọn thời điểm trở lại không thể đúng lúc hơn để bước vào trận El Clásico với Barcelona thuộc khuôn khổ vòng 10 La Liga, diễn ra tại Bernabeu cuối tuần này (22h15, 26/10), bằng tâm trạng hưng phấn nhất.

Đương nhiên, Bellingham cùng các đồng đội sẽ bước vào cuộc thư hùng đỉnh cao nhất bóng đá thế giới không chỉ để kiếm 3 điểm nhằm tiếp tục củng cố ngôi đầu La Liga, mà cá nhân ngôi sao người Anh ắt hẳn cũng hướng tới mục tiêu riêng.

Lúc này, Bellingham hừng hực khí thế hướng đến một màn trả thù ngọt ngào sau chuỗi 4 trận Clasico toàn thua liên tiếp ở mùa giải trước. Và, đặc biệt hơn, Bellingham sẽ quyết tâm chứng minh cho cả thế giới thấy mình không hề thua kém Pedri, cái tên luôn được đem ra để giễu cợt Bellingham trong các trận El Clasico mùa trước.

Chờ màn “báo thù” để đời ở trận Siêu kinh điển

Trong các trận El Clasico, việc Bellingham không thể phong tỏa Pedri ở cả 4 lần so tài trực tiếp, khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích. Chắc tất cả vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh để mất bóng, sau đó đứng yên than thở, tạo cơ hội để Pedri chuyền bóng sắc sảo dẫn đến bàn thắng cho Blaugrana ở trận chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha hồi cuối tháng 4 năm nay, đã khiến anh luôn bị dè bỉu là kém xa Pedri.

Có thể nói, suốt hơn một năm qua, Bellingham đã sống dưới cái bóng của Pedri trên các mặt báo. Từ vị thế của một trong những cái tên xuất sắc nhất bóng đá Tây Ban Nha trong chiến dịch đầu tiên gia nhập Los Blancos, Bellingham dần trở thành biểu tượng cho sự sa ngã của một đế chế khi Real trắng tay hoàn toàn ở chiến dịch 2024/25.

Nhưng Bellingham ở El Clasico sắp tới sẽ khác. Vẫn là dáng người cao lớn mang trong mình tấm áo số 5 huyền thoại đó, nhưng tiền vệ 22 tuổi có quyền tin vào một kết quả khác trước Pedri. Real giờ đây đã đổi thay dưới thời Alonso, với lối chơi tốc độ, hiện đại và không giới hạn vai trò. Đặc biệt hơn, chính bản thân Bellingham đang có tinh thần hưng phấn nhất, với tâm lý đã được giải tỏa hoàn toàn để hướng tới El Clasico và quyết tâm khiến Pedri nếm trái đắng.

"Đây là những khoảnh khắc, là những đêm đã khiến tôi đặc biệt muốn đến và gia nhập Real Madrid”, Bellingham khẳng định như vậy khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận đấu hơn cả 3 điểm sắp tới.