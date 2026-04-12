"Ông trùm" Ronaldo mời sao trẻ Real Madrid về đá cho CLB của mình

Ronaldo nhờ cậy CLB cũ

Đầu năm nay Cristiano Ronaldo đã gây chú ý khi mua cổ phần của CLB Almeria đang đá ở giải Segunda của Tây Ban Nha. CLB hạng Hai này được đồn sẽ là điểm đến tiếp theo của Ronaldo nếu anh muốn quay về châu Âu thi đấu, nhưng thực tế chuyện đó là bất khả thi do luật cấm người có cổ phần của một CLB được thi đấu tại đó, hay thậm chí thi đấu ở bất cứ cấp độ nào của bóng đá TBN.

Nhưng thay vào đó Ronaldo có vai trò lớn trong việc định hướng kế hoạch của CLB, và một trong những điều anh làm là đưa ra lời cố vấn trong việc tuyển mộ cầu thủ. Mới đây báo giới TBN cho biết Ronaldo sẽ sử dụng mối quan hệ với CLB cũ Real Madrid để giúp Almeria.

Ronaldo và Real Madrid thực tế không phải là quá quý nhau, Ronaldo đã rời CLB năm 2018 do không được chủ tịch Florentino Perez đáp ứng những đòi hỏi hợp đồng. Real từ đó đến nay tỏ ra khá miễn cưỡng trong việc tôn vinh huyền thoại người Bồ Đào Nha, nên Ronaldo giờ sẽ tận dụng mối quen biết với Real theo hướng đôi bên cùng có lợi, chứ không phải chuyện đền đáp ơn nghĩa cũ.

Kế hoạch lên La Liga

Tờ AS cho biết Ronaldo đã chọn ra một cầu thủ ở đội trẻ Real Madrid để Almeria tuyển về mùa sau, đó là tiền vệ Cesar Palacios. Cầu thủ này đang gây ấn tượng ở đội Castilla với 13 bàn & 3 kiến tạo trong vai trò một tiền vệ công, sở hữu khả năng bứt tốc tấn công tuyến hai rất nguy hiểm.

Sự tỏa sáng của Palacios đến trong thời gian được HLV Alvaro Arbeloa dẫn dắt và mùa này Palacios đã lên đá 2 trận cho Real, 1 trận Cúp nhà Vua và 1 trận Champions League. Dù được thầy Arbeloa ưa thích nhưng Palacios khó có cửa tranh vị trí ở đội 1, nên ra đi để đá chính nhiều hơn và nâng tầm bản thân là lựa chọn tốt nhất cho cầu thủ 21 tuổi này.

Cesar Palacios đã lên đội 1 Real Madrid mùa này

Nguồn tin cho hay Ronaldo đang tiếp tục nhắm thêm cả những sao trẻ Real khác để Almeria ngắm nghía. Việc này đang trở nên khá dễ: Con trai Cristiano Junior của anh vừa gia nhập đội trẻ của Real Madrid và Ronaldo dĩ nhiên có thể quan sát trực tiếp hoặc nắm bắt thông tin qua một người không thể thân cận hơn. Chưa kể anh cũng có mối quan hệ với một số dân môi giới cầu thủ mình từng quen biết trước đây.

Almeria dưới sự tư vấn của Ronaldo đang hy vọng sẽ mượn được Palacios cho mùa sau, bất kể họ có lên La Liga hay ở lại Segunda. Almeria đang ganh đua rất quyết liệt cho 2 vị trí thăng hạng trực tiếp lên La Liga, họ đang đứng nhì bảng với chỉ 1 điểm ít hơn Racing Santander, nhưng có tận 5 CLB đang bám đuổi Almeria với khoảng cách điểm chỉ là 1 (3 đội) và 4 điểm (2 đội).