CĐV Đông Nam Á sốc nặng khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt Kanchanaburi Power FC

Sự kiện: HLV Park Hang Seo

Sau khi hay tin HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC, không ít fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã tỏ ra bất ngờ.

CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt Kanchanaburi Power FC

Chiều nay (25/5), fanpage chính thức của Kanchanaburi Power FC đã ra thông báo chính thức về việc họ đã bổ nhiệm HLV Park Hang-seo vào “ghế nóng”. Được biết, chiến lược gia người Hàn Quốc ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Kanchanaburi. Mức lương của thầy Park vẫn chưa được hé lộ.

Quyết định này của HLV Park Hang-seo khiến không ít người bất ngờ, bởi kể từ khi chia tay ĐT Việt Nam cách đây 3 năm, ông chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Bên cạnh đó, Kanchanaburi Power FC phải thi đấu tại Thai League 2 mùa tới.

HLV Park Hang-seo trở thành “thuyền trưởng” của Kanchanaburi Power FC. Ảnh: Kanchanaburi Power.

Việc thầy Park quyết định sang Thái Lan dẫn dắt đội bóng thi đấu tại Thai League 2 khiến không ít fan hâm mộ bóng đá châu Á bất ngờ.

Trên mạng xã hội X, tài khoản Chaiwat Silachai bình luận: “"Cái gì cơ? HLV Park Hang-seo đến Thai League 2 ư? Đây chắc chắn là thương vụ chấn động nhất lịch sử giải hạng Nhất Thái Lan! Kanchanaburi Power sắp có một lượng fan khổng lồ từ Việt Nam rồi đấy. Chờ xem 'phép thuật' của ông ấy có giúp đội bóng thăng hạng không”.

"Thật bất ngờ khi bầu Đức hay các CLB V.League không mời được thầy Park mà ông ấy lại chọn một đội bóng hạng Nhất Thái Lan. Nhưng dù thế nào vẫn luôn ủng hộ HLV Park Hang-seo. Hy vọng ông sẽ gặt hái được nhiều thành công tại đất Thái và chứng minh đẳng cấp của mình” - Nguyễn Hải Nam chia sẻ.

Saddil Sayuri viết: “HLV Park Hang-seo quả thực luôn biết cách gây bất ngờ. Giải hạng Nhất Thái Lan bỗng nhiên đáng xem hơn hẳn”.

Siti Aminah chia sẻ quan điểm: “Kanchanaburi Power FC chắc phải chi một số tiền rất khủng hoặc có một dự án cực kỳ tham vọng mới thuyết phục được chiến lược gia đại tài như ông Park. Lối chơi thực dụng và kỷ luật của ông ấy sẽ là 'cơn ác mộng' cho các đội bóng khác ở Thai League 2”.

"Ban đầu tôi còn tưởng đây là tin đồn nhảm nhưng giờ thì thành sự thật rồi! Người Thái chúng tôi rất tôn trọng tài năng của ông Park dù trước đây ông ấy là đối thủ lớn nhất. Kanchanaburi Power từ một đội bóng tầm trung giờ sẽ trở thành tâm điểm của truyền thông” - Thongchai Jaidee bình luận.

Zulfadli Rahman nhận định: “Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo tại Thái Lan cho thấy sức hút và tính cạnh tranh của bóng đá xứ chùa vàng lớn như thế nào. Ngay cả giải hạng Nhất của họ cũng có thể lôi kéo được những bộ óc chiến thuật hàng đầu châu Á”.

"Đây là một bước đi thông minh của Kanchanaburi Power FC. Họ không chỉ có được một HLV giỏi để nâng tầm đội bóng mà còn nhận được giá trị thương mại khổng lồ. Tên tuổi của CLB này giờ đã phủ sóng khắp Đông Nam Á” - Bryan Santos.

Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan

Sau khi ký hợp đồng với Kanchanaburi, huấn luyện viên Park Hang Seo chưa nhậm chức ngay do còn nhiệm vụ quan trọng với đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup...

Theo Minh Hoàng

Nguồn bài viết

-25/05/2026 18:40 PM (GMT+7)
