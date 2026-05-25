Video bóng đá Man City - Aston Villa: Kết buồn ngày chia tay HLV Guardiola (Ngoại hạng Anh)

Khi chức vô địch Premier League mùa này đã thuộc về Arsenal, trận đấu ngày hạ màn của Man City không còn mang ý nghĩa cạnh tranh danh hiệu. Thay vào đó, đây chủ yếu là màn chia tay dành cho HLV Pep Guardiola cùng những công thần như John Stones và Bernardo Silva.

Man City (áo xanh) gặp nhiều khó khăn trước Aston Villa

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn sớm vượt lên ở giữa hiệp một. Từ tình huống phạt góc của Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo thoải mái băng vào dứt điểm ở cột xa để mở tỷ số cho Man City. Savinho sau đó tiếp tục khiến hàng thủ Villa chao đảo với hàng loạt pha đi bóng nguy hiểm, nhưng sự xuất sắc của Bizot giúp đội khách chỉ bị dẫn 0-1 sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của Unai Emery bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Phút 47, Ollie Watkins tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Man City để dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Không lâu sau, Bernardo Silva rời sân trong những tràng pháo tay vang dội từ khán đài Etihad. Nhưng khoảnh khắc xúc động ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự im lặng khi Watkins hoàn tất cú đúp. Phút 61, từ đường chọc khe của Ross Barkley, tiền đạo người Anh băng xuống dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Aston Villa.

Thất bại cay đắng khiến ngày chia tay của Guardiola trở nên không trọn vẹn, khép lại một chương huy hoàng trong lịch sử Man City. Ngược lại, Aston Villa hoàn tất mùa giải được xem là thành công nhất trong kỷ nguyên hiện đại của CLB bằng một chiến thắng đầy cảm xúc ngay tại Etihad.

Tỷ số chung cuộc: Man City 1-2 Aston Villa (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn

Man City: Semenyo 23'

Aston Villa: Watkins 47' - 61' (Barkley)

Đội hình thi đấu

Man City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ake, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Semenyo, Savinho, Foden, Reijnders

Aston Villa: Bizot, Garcia, Lindelof, Mings, Maatsen, Bogarde, Douglas Luiz, Bailey, Barkley, Buendia, Watkins