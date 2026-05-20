Người thầy đồng thời cũng là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp của Guardiola - "Thánh" Johan Cruyff từng đúc kết triết lý bóng đá bằng một câu nói nổi tiếng: “Chiến thắng là điều quan trọng, nhưng có phong cách riêng, có người học theo mình, có người ngưỡng mộ mình… đó mới là món quà vĩ đại nhất”.

Khi Manchester City chuẩn bị bước vào giai đoạn hậu Pep Guardiola, di sản mà chiến lược gia người Catalunya để lại hiện lên như sự tiếp nối hoàn hảo cho tư tưởng bóng đá mà Cruyff từng gieo vào ông từ những ngày còn là cậu bé trưởng thành ở lò La Masia của Barcelona.

Cruyff từng nói: “Chiến thắng chỉ tồn tại trong một ngày. Danh tiếng sẽ tồn tại cả đời”. Với Guardiola, điều ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi.

Những con số thống kê đồ sộ chỉ phản ánh một phần thành công của Guardiola tại Man City: sáu chức vô địch Premier League, một Champions League, ba FA Cup, năm League Cup cùng hàng loạt danh hiệu quốc tế khác.

Tuy nhiên, thứ khiến Guardiola trở nên khác biệt chưa bao giờ chỉ là số danh hiệu.

Điều quan trọng nhất nằm ở cách ông chinh phục mọi vinh quang bằng thứ bóng đá có bản sắc rõ ràng - thứ bóng đá được ngưỡng mộ, nghiên cứu và sao chép trên toàn thế giới.

Guardiola từng thừa nhận, với sự khiêm nhường hiếm thấy, rằng ông “không biết gì về bóng đá” trước khi được làm việc dưới sự dẫn dắt của Cruyff. Với Pep, "Thánh Johan" là “nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá”.

Những bài học của Cruyff không chỉ giúp Guardiola trở thành một tiền vệ đẳng cấp trong “Dream Team” Barcelona đầu thập niên 1990, mà còn định hình nên bộ óc chiến thuật xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Ở Guardiola, người ta nhìn thấy sự pha trộn giữa tư duy kiểm soát không gian của Cruyff, tính ám ảnh chiến thuật của bóng đá Hà Lan tổng lực và khát vọng hoàn hảo gần như tuyệt đối.