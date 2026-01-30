Nữ trọng tài gây sốt bóng đá Ý: Sinh viên đại học đẹp như người mẫu

Hai năm gần đây, giải hạng tư của Italia (Serie D) và giải hạng 5, Eccellenza đang được nhiều người hâm mộ đón chào nồng nhiệt hơn nhờ "bóng hồng" mang tên Giuliana Vigile. Mỹ nhân 23 tuổi đang làm nhiệm vụ trợ lý trọng tài tại 2 giải đấu này trong 3 năm qua.

Giuliana Vigile, mỹ nhân theo đuổi sự nghiệp làm trọng tài biên gây sốt tại Italia

Theo El Grafico, Giuliana cũng từng là sinh viên Đại học Bologna, theo học ngành Khoa học Quốc tế và Ngoại giao. Tuy nhiên, người đẹp tóc nâu này quyết định theo đuổi sự nghiệp cầm còi. Ước mơ của Giuliana Vigile là một ngày nào đó được tham gia điều hành một trận đấu tại Serie A.

Ước mơ ấy của mỹ nhân người Italia không hề viển vông. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết các giám sát trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Ý (AIA) đã chấm cho cô gái tới từ Cesena điểm số cao sau mỗi trận đấu trong suốt ba năm làm nghề.

Bởi vậy, khả năng Vigile được chuyển lên điều hành các trận đấu tại Serie C và Serie B trong vài năm tới là khá cao. Từ đó, câu chuyện làm trọng tài biên tại Serie A không còn xa vời.

Vấn đề là liệu Giuliana Vigile có theo đuổi ước mơ ấy đến cùng hay không bởi mỹ nhân người Italia đang ngày càng nổi tiếng. Cô nàng đã có hơn 102.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội sau khi những người hâm mộ truyền tai nhau về "nữ trọng tài xinh đẹp" tại giải Serie D.

Những trận đấu có sự góp mặt của Vigile đang thu hút số lượng khán giả nhiều hơn hẳn so với bình thường. Với vẻ ngoài xinh đẹp, mỹ nhân người Ý cũng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh "nóng bỏng". Rất nhiều người hâm mộ lo rằng Vigile sẽ chuyển hướng sang làm người mẫu trong thời gian tới.

Cùng ngắm vẻ đẹp của mỹ nhân tóc nâu, Giuliana Vigile