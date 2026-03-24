Nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới bị chê "sống ảo", nghiện quay TikTok hơn đá bóng

Sức ảnh hưởng của "Nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới"

Alisha Lehmann là một trong những nữ cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới bóng đá. Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, mỹ nhân 27 tuổi còn sở hữu lượng fan khổng lồ trên mạng xã hội với gần 16 triệu lượt theo dõi trên Instagram và hơn 11,8 triệu trên TikTok. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống, trong đó có cả những bức ảnh bikini hay hợp tác với các thương hiệu thời trang nội y.

Tầm ảnh hưởng của Alisha Lehmann vượt khỏi phạm vi bóng đá

Đời sống cá nhân của Lehmann cũng nhận được sự quan tâm lớn. Cô từng có mối quan hệ với cầu thủ Douglas Luiz, thậm chí cặp đôi từng cùng chuyển đến Juventus trong năm 2024. Sau khi chia tay, Lehmann hiện đang hẹn hò với Montel McKenzie – cựu thí sinh chương trình truyền hình thực tế "Love Island".

Sự nổi tiếng vượt khỏi phạm vi bóng đá khiến cô trở thành một trong những nữ cầu thủ dễ nhận diện nhất thế giới.

Đối mặt định kiến

Theo Lehmann, sự nổi tiếng đi kèm với những định kiến không mong muốn. Cô thừa nhận từng bị ảnh hưởng tâm lý khi còn trẻ: "Khi tôi còn trẻ, điều đó ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn vì tôi không biết cách xử lý tình huống. Có những lúc tôi thực sự buồn và từng hỏi mẹ rằng liệu tôi có thể ngừng chơi bóng không".

Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Sĩ khẳng định bóng đá luôn là ưu tiên hàng đầu: “Bóng đá là điều tôi yêu thích nhất và cũng là thứ tôi dành nhiều thời gian nhất. Tôi nghỉ ngơi rất tốt, chiều nào cũng ngủ, và tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì trước buổi tập hay trận đấu có thể ảnh hưởng đến phong độ của mình. Tôi thực sự rất coi trọng điều đó.”

Cô cũng phản bác những nhận xét cho rằng mình thiếu nghiêm túc, đồng thời không còn bận tâm đến điều đó: “Mọi người không biết tôi đã nỗ lực nhiều như thế nào khi họ nói rằng ‘Ồ, cô ấy không phải là một cầu thủ bóng đá’. Nhưng bây giờ tôi ổn. Tôi yêu cuộc sống của mình và những người xung quanh, và tôi không còn bị ảnh hưởng bởi những điều đó nữa".

Danh tiếng đi đôi với điều tiếng khiến Alisha Lehmann khổ sở

“Họ nghĩ tôi chỉ tập luyện rồi chơi TikTok”

Lehmann nhấn mạnh rằng cô luôn làm việc với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất. Những đánh giá tiêu cực về việc cô chỉ tập luyện rồi về nhà làm nội dung mạng xã hội khiến cô cảm thấy thất vọng. Tiền đạo này cho biết luôn theo dõi dữ liệu tập luyện và không ngại tập thêm nếu chưa đạt yêu cầu:

“Đôi khi điều đó thật sự gây bực bội. Mọi người không thấy được những nỗ lực tôi bỏ ra. Họ nghĩ tôi chỉ tập luyện rồi về nhà làm TikTok – điều đó không đúng. Tôi rất chuyên nghiệp. Tôi luôn cống hiến hết mình trên sân và muốn trở thành người giỏi nhất. Nếu khi kiểm tra dữ liệu sau buổi tập mà tôi chưa đạt mức tốt nhất, tôi sẽ tập thêm để cải thiện".

Dù dư luận nghĩ gì, Lehmann khẳng định mục tiêu duy nhất của cô là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình: “Mọi người có thể nghĩ gì cũng được, nhưng tất cả những gì tôi làm đều hướng đến việc trở thành cầu thủ tốt nhất có thể".

Vai trò tại Leicester City và cuộc chiến trụ hạng

Lehmann hiện thi đấu cho Leicester City tại Women’s Super League. Trước đó, cô từng khoác áo nhiều CLB như West Ham, Aston Villa và Juventus. Cô gia nhập giải Women’s Super League (giải vô địch bóng đá nữ Anh) từ năm 2018 sau khi ghi dấu ấn tại giải U19 châu Âu. Trong 6 năm thi đấu tại Anh, cô có 108 lần ra sân, ghi 19 bàn và có 10 pha kiến tạo.

Sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại Juventus và Como ở Italia, Lehmann quyết định quay trở lại Anh – nơi cô xem như “ngôi nhà thứ hai” - đầu quân cho Leicester City vào tháng 1/2026. Cô trở thành một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng nhằm cứu đội khỏi nhóm cuối bảng.

Alisha Lehmann tập trung vào mục tiêu giúp CLB Leicester trụ hạng

Dù vậy, tình hình của Leicester vẫn rất khó khăn. Đội đang đứng cuối bảng với chỉ 8 bàn thắng cả mùa và đối mặt nguy cơ phải đá play-off trụ hạng.

Dẫu vậy, HLV trưởng Leicester, Rick Passmoor đánh giá cao đóng góp của Lehmann: “Cô ấy thật tuyệt vời. Đó chính xác là mẫu cầu thủ bạn cần – một thủ lĩnh, một người chuyên nghiệp. Cô ấy làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai trong đội. Cô ấy muốn chúng tôi thành công và muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Nếu toàn đội có thể có được tư duy như cô ấy, chúng tôi sẽ ở trong một vị thế rất tốt".

Về phần mình, Lehmann vẫn tin vào khả năng trụ hạng của đội bóng: “Tình hình hiện tại của chúng tôi không phải là tốt nhất. Nhưng tất cả chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để trở thành phiên bản tốt nhất của mình và ở lại giải đấu".