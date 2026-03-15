Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Nóng rực bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bỏ xa Man City, Chelsea lo văng khỏi top 5

2 đội bóng thành London là Arsenal và Chelsea giành những kết quả trái ngược nhau tại vòng 30 Ngoại hạng Anh.

   

Arsenal gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Everton. Họ tỏ ra bất lực trong phần lớn thời gian trận đấu bởi đối phương phòng ngự quá chặt chẽ. Nhưng HLV Arteta đã mang tới khác biệt nhờ những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Gyokeres và ngôi sao 16 tuổi Dowman ghi bàn lần lượt ở các phút 89 và 90+7. Nhờ đó, "Pháo thủ" đánh bại Everton với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Arteta xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi nắm trong tay 70 điểm. 

Trong khi đó, Chelsea ở trận đấu cùng giờ với Arsenal lại nếm mùi thất bại dù được chơi trên sân nhà. Họ để thua cay đắng với tỷ số 0-1 trước Newcastle. Trận thua ấy khiến "The Blues" có nguy cơ bị hất cẳng khỏi top 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chelsea có cùng 48 điểm với Liverpool nhưng "The Kop" chưa thi đấu vòng 30. 

Trong khi đó, Newcastle cải thiện được thứ hạng sau khi đánh bại Chelsea. "Chích chòe" tích lũy 42 điểm để leo lên vị trí thứ 9. 

Man City không thua ở vòng 30, nhưng kết quả họ giành được trước West Ham vẫn đáng thất vọng. Nửa xanh thành Manchester bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1. 

Việc này khiến Man City chỉ tích lũy được 61 điểm, bị Arsenal gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lên thành 9 điểm. Lợi thế duy nhất mà Man City còn hiện tại là số trận thi đấu, khi họ đá ít hơn Arsenal 1 trận. 

Arsenal - Man City mơ "cú ăn 4": Bài học MU - Liverpool, coi chừng "tham bát bỏ mâm"
Arsenal - Man City mơ "cú ăn 4": Bài học MU - Liverpool, coi chừng "tham bát bỏ mâm"

Lần đầu tiên trong lịch sử, có hai CLB Anh vẫn còn cơ hội giành “cú ăn 4” (vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup và Champions League) khi bước...

Bấm xem >>

