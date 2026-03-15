Nóng rực bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bỏ xa Man City, Chelsea lo văng khỏi top 5

Arsenal gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Everton. Họ tỏ ra bất lực trong phần lớn thời gian trận đấu bởi đối phương phòng ngự quá chặt chẽ. Nhưng HLV Arteta đã mang tới khác biệt nhờ những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Gyokeres và ngôi sao 16 tuổi Dowman ghi bàn lần lượt ở các phút 89 và 90+7. Nhờ đó, "Pháo thủ" đánh bại Everton với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Arteta xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi nắm trong tay 70 điểm.

Arsenal có chiến thắng nhọc nhằn

Trong khi đó, Chelsea ở trận đấu cùng giờ với Arsenal lại nếm mùi thất bại dù được chơi trên sân nhà. Họ để thua cay đắng với tỷ số 0-1 trước Newcastle. Trận thua ấy khiến "The Blues" có nguy cơ bị hất cẳng khỏi top 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chelsea có cùng 48 điểm với Liverpool nhưng "The Kop" chưa thi đấu vòng 30.

Trong khi đó, Newcastle cải thiện được thứ hạng sau khi đánh bại Chelsea. "Chích chòe" tích lũy 42 điểm để leo lên vị trí thứ 9.

Man City không thua ở vòng 30, nhưng kết quả họ giành được trước West Ham vẫn đáng thất vọng. Nửa xanh thành Manchester bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1.

Nỗi buồn của Man City

Việc này khiến Man City chỉ tích lũy được 61 điểm, bị Arsenal gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lên thành 9 điểm. Lợi thế duy nhất mà Man City còn hiện tại là số trận thi đấu, khi họ đá ít hơn Arsenal 1 trận.

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh