Borussia M'gladbach vs St. Pauli 14/03/26 - Trực tiếp
Olympique Marseille vs Auxerre 14/03/26 - Trực tiếp
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Inter Milan vs Atalanta
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Borussia Dortmund vs Augsburg
Burnley vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Atlético de Madrid vs Getafe
Napoli vs Lecce
Arsenal vs Everton
Chelsea vs Newcastle United
Udinese vs Juventus
West Ham United vs Manchester City
Real Madrid vs Elche
Monaco vs Brest
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Man City kém Arsenal 7 điểm: Pep Guardiola cảnh báo nguy cơ sớm "đầu hàng"

HLV Pep Guardiola cảnh báo rằng Man City không thể để mất thêm bất kỳ điểm số nào nếu còn muốn nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Pep Guardiola nhận định về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Man City sẽ đến làm khách của West Ham vào cuối tuần này và sẽ biết trước kết quả trận đấu giữa Arsenal và Everton trước khi bước vào cuộc đối đầu tại sân London. Đoàn quân của Pep Guardiola bước vào vòng 30 với khoảng cách 7 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, nhưng chơi ít hơn “Pháo thủ” 1 trận. Ở vòng đấu gần nhất, Man City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2.

Mùa giải của Man City đang đứng bên bờ bước ngoặt trước chuyến làm khách trên sân của West Ham

Hy vọng tiến sâu tại Champions League của Man City đã bị giáng đòn mạnh hồi giữa tuần khi họ thua Real Madrid 0-3 trên sân Santiago Bernabeu ở lượt đi vòng 1/8. Đoàn quân của Pep Guardiola sẽ tìm cách lội ngược dòng trong trận lượt về tại Etihad vào giữa tuần tới, nhưng trước mắt họ phải quay lại với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Pep Guardiola cho rằng nếu đội bóng của ông mất điểm trước West Ham thì cuộc đua vô địch gần như sẽ khép lại.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Pep Guardiola cho biết: “Ngày mai chúng tôi có trận đấu quan trọng cho vị trí tại Premier League. Sau đó mới đến trận lượt về. Chúng tôi đã quen với những tình huống như vậy. Trong nhiều năm qua, chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với lịch thi đấu kiểu này.

Bây giờ là West Ham, sau đó chúng tôi mới có thời gian nghĩ về trận đấu kia. Bạn phải chơi trận đấu trước mắt, rồi kết quả sẽ quyết định liệu bạn còn cơ hội hay không. Chúng tôi không còn nhiều ‘tiền trong ngân hàng’, nhưng hãy chờ xem. Lúc này chỉ có West Ham. Premier League là danh hiệu khó nhất. Chúng tôi vẫn còn ở đó, nhưng nếu đánh rơi điểm thì mọi thứ sẽ kết thúc”.

Áp lực đối với Pep Guardiola

Nhiệm vụ của Man City có thể trở nên phức tạp hơn khi West Ham cũng đang rất khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng. “Búa tạ” hiện đứng thứ 18 với 28 điểm.

Pep Guardiola nói thêm: “Chúng tôi cũng đang rất khát khao chiến thắng. Tôi luôn nói rằng khi bước vào 10 vòng cuối, đội nào cũng có mục tiêu để chiến đấu. Có đội chiến đấu để trụ hạng, có đội cạnh tranh vé Champions League. Lúc này sẽ không còn cơ hội thứ hai”.

Lịch thi đấu sắp tới được xem là cực kỳ quan trọng với Man City, khi họ lần lượt đối đầu West Ham, tái đấu Real Madrid và sau đó là trận chung kết League Cup với Arsenal.

Pep Guardiola vấp phải nhiều chỉ trích về lựa chọn đội hình trong trận thua Real Madrid, nơi Man City bị đánh bại sau cú hat-trick của Federico Valverde. Trước đó, Man City được đánh giá cao hơn ở vòng 1/8 do phong độ thiếu ổn định của Real Madrid tại La Liga cùng danh sách chấn thương dài của “Kền kền trắng”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận: “Đây không phải lần đầu tôi phải chịu thất bại đau đớn. Tôi đã thua rất nhiều trận ở Champions League, ở mọi giai đoạn, rất nhiều lần, và từng bị chỉ trích nặng nề vì các quyết định của mình.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu. Và tôi vẫn đang ở vị trí này. Cho đến ngày cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định và bảo vệ lựa chọn đội hình của mình. Tôi biết mình sẽ không thuyết phục được mọi người khi đội thua trận, vì những lập luận vẫn sẽ giống như trước đây”.

MU hưởng lợi đua top 3, Man City coi chừng vỡ mộng trong 1 tuần (Clip 1 phút)
MU hưởng lợi đua top 3, Man City coi chừng vỡ mộng trong 1 tuần (Clip 1 phút)

Tham vọng vô địch 2 đấu trường hàng đầu của Man City có thể tan thành mây khói chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Bấm xem >>

