Chelsea đại thắng West Ham: Estevao đươc ca ngợi, tình hình Palmer thế nào?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Chelsea đại thắng West Ham: Estevao đươc ca ngợi, tình hình Palmer thế nào?

Sự kiện: Chelsea West Ham United Premier League 2025-26

Chelsea thắng đậm West Ham 5-1 với màn trình diễn ấn tượng của tân binh trẻ Estevao.

   

Cucurella: "Estevao còn trẻ nhưng đã rất trưởng thành"

Chelsea đã bị cầm hòa 0-0 bởi Crystal Palace ở vòng 1, và họ còn mất Cole Palmer trước giờ gặp West Ham do chấn thương trong lúc khởi động. Nhưng ngay cả sau khi bị dẫn trước sớm từ phút thứ 6 bởi cú đá tuyệt đẹp của Lucas Paqueta, "The Blues" vẫn tạo nên một màn trình diễn tấn công tuyệt hảo để thắng ngược 5-1, cả 5 bàn đều ghi trước khi trận đấu đá được 1 giờ đồng hồ.

Cucurella và Reece James vui vẻ ăn mừng sau chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Crystal Palace

Cucurella và Reece James vui vẻ ăn mừng sau chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Crystal Palace

Nỗi bực dọc từ kết quả vòng 1 đã sớm mất đi với các cầu thủ Chelsea sau kết quả này. Hậu vệ Marc Cucurella hồ hởi trả lời phỏng vấn sau trận, anh cho biết: "Chúng tôi vui lắm, trận trước chúng tôi đã thiếu cái gì đó nhưng trận này lại khác. Có lẽ do cách đá của chúng tôi ở trận trước không đúng với sở trường".

"Trận này chúng tôi khởi đầu hơi lập bập, nhưng thái độ thi đấu của mọi người đều rất tốt và thế trận tạo ra là không thể chê được. Estevao hôm nay đá quá tuyệt, các cầu thủ khác cũng vậy và tôi có thể nói rằng chúng tôi luôn sẵn sàng cho các trận đấu dù có ai bị chấn thương như Cole (Palmer) hôm nay. Estevao còn trẻ nhưng rất trưởng thành, tôi tin cậu ấy còn tiến xa nữa".

Estevao chơi một trận rất ấn tượng dù chỉ là sự thay thế khẩn cấp sau khi Cole Palmer chấn thương

Estevao chơi một trận rất ấn tượng dù chỉ là sự thay thế khẩn cấp sau khi Cole Palmer chấn thương

HLV Maresca chưa rõ tình hình của Palmer

HLV Enzo Maresca sau trận đã bày tỏ sự hài lòng trước cách các cầu thủ phản ứng với tình thế khó khăn, khi đội bị dẫn bàn khá sớm và không có Cole Palmer trên sân. Ông nói: "Chúng tôi xứng đáng thắng trận này và cách chơi mà các cầu thủ thực hiện đã tuân thủ đúng những gì được đề ra. Tôi cảm thấy vui vì trước trận đã có những lo lắng, nhưng kết quả là rất tốt dù có một số thời điểm chúng tôi chơi hơi chùng xuống".

Tuy nhiên nhà cầm quân người Italia chưa biết Cole Palmer có phải nghỉ những trận tới không. Ông tiết lộ: "Trong 4-5 ngày qua Cole đã không được thoải mái khi tập, cậu ấy không dám sút bóng như thường lệ. Trước trận chúng tôi tiến hành khởi động thì Cole đã cảm thấy có gì đó không ổn, tôi quyết định sẽ không rủi ro tung Cole ra sân. Có thể tôi sẽ rõ thông tin hơn sau khi các bác sỹ kiểm tra".

HLV Enzo Maresca

HLV Enzo Maresca

Nói về tân binh Estevao, Maresca lại không khen như các đồng đội của ngôi sao này: "Estevao phải thích nghi. Bàn thua của chúng tôi đến từ việc cậu ấy tìm cách giật gót ở giữa sân, sau đó chúng tôi còn bị phản công lần nữa vì động tác đó. Nhưng Estevao hôm nay đã chơi tốt và chúng tôi hài lòng với cậu ấy, đây vẫn còn là một cầu thủ trẻ".

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Thế trận an bài (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá West Ham - Chelsea: Thế trận an bài (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Chelsea rất ung dung giữ tỷ số đậm của mình cho tới cuối trận và thậm chí vẫn có thêm cơ hội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 03:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chelsea Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN