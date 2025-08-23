Chelsea đại thắng West Ham: Estevao đươc ca ngợi, tình hình Palmer thế nào?

Cucurella: "Estevao còn trẻ nhưng đã rất trưởng thành"

Chelsea đã bị cầm hòa 0-0 bởi Crystal Palace ở vòng 1, và họ còn mất Cole Palmer trước giờ gặp West Ham do chấn thương trong lúc khởi động. Nhưng ngay cả sau khi bị dẫn trước sớm từ phút thứ 6 bởi cú đá tuyệt đẹp của Lucas Paqueta, "The Blues" vẫn tạo nên một màn trình diễn tấn công tuyệt hảo để thắng ngược 5-1, cả 5 bàn đều ghi trước khi trận đấu đá được 1 giờ đồng hồ.

Cucurella và Reece James vui vẻ ăn mừng sau chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Crystal Palace

Nỗi bực dọc từ kết quả vòng 1 đã sớm mất đi với các cầu thủ Chelsea sau kết quả này. Hậu vệ Marc Cucurella hồ hởi trả lời phỏng vấn sau trận, anh cho biết: "Chúng tôi vui lắm, trận trước chúng tôi đã thiếu cái gì đó nhưng trận này lại khác. Có lẽ do cách đá của chúng tôi ở trận trước không đúng với sở trường".

"Trận này chúng tôi khởi đầu hơi lập bập, nhưng thái độ thi đấu của mọi người đều rất tốt và thế trận tạo ra là không thể chê được. Estevao hôm nay đá quá tuyệt, các cầu thủ khác cũng vậy và tôi có thể nói rằng chúng tôi luôn sẵn sàng cho các trận đấu dù có ai bị chấn thương như Cole (Palmer) hôm nay. Estevao còn trẻ nhưng rất trưởng thành, tôi tin cậu ấy còn tiến xa nữa".

Estevao chơi một trận rất ấn tượng dù chỉ là sự thay thế khẩn cấp sau khi Cole Palmer chấn thương

HLV Maresca chưa rõ tình hình của Palmer

HLV Enzo Maresca sau trận đã bày tỏ sự hài lòng trước cách các cầu thủ phản ứng với tình thế khó khăn, khi đội bị dẫn bàn khá sớm và không có Cole Palmer trên sân. Ông nói: "Chúng tôi xứng đáng thắng trận này và cách chơi mà các cầu thủ thực hiện đã tuân thủ đúng những gì được đề ra. Tôi cảm thấy vui vì trước trận đã có những lo lắng, nhưng kết quả là rất tốt dù có một số thời điểm chúng tôi chơi hơi chùng xuống".

Tuy nhiên nhà cầm quân người Italia chưa biết Cole Palmer có phải nghỉ những trận tới không. Ông tiết lộ: "Trong 4-5 ngày qua Cole đã không được thoải mái khi tập, cậu ấy không dám sút bóng như thường lệ. Trước trận chúng tôi tiến hành khởi động thì Cole đã cảm thấy có gì đó không ổn, tôi quyết định sẽ không rủi ro tung Cole ra sân. Có thể tôi sẽ rõ thông tin hơn sau khi các bác sỹ kiểm tra".

HLV Enzo Maresca

Nói về tân binh Estevao, Maresca lại không khen như các đồng đội của ngôi sao này: "Estevao phải thích nghi. Bàn thua của chúng tôi đến từ việc cậu ấy tìm cách giật gót ở giữa sân, sau đó chúng tôi còn bị phản công lần nữa vì động tác đó. Nhưng Estevao hôm nay đã chơi tốt và chúng tôi hài lòng với cậu ấy, đây vẫn còn là một cầu thủ trẻ".