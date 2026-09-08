Những vụ chuyển nhượng dang dở có thể gây sốt tháng 1/2027

Alvarez vẫn chờ ngày rời Atletico, Camara lọt tầm ngắm Chelsea

Julián Alvarez là một trong những thương vụ dang dở đáng chú ý nhất của mùa hè 2026. Tiền đạo người Argentina công khai mong muốn chuyển đến Barcelona, nhưng Atlético Madrid kiên quyết giữ chân ngôi sao của mình. Đội bóng thành Madrid viện dẫn hợp đồng có thời hạn 6 năm cùng điều khoản giải phóng lên tới 581 triệu USD (500 triệu euro).

Alvarez vẫn chờ ngày rời Atletico

Barcelona được cho là sẽ tiếp tục theo đuổi Alvarez khi thị trường chuyển nhượng tháng 1/2027 mở cửa. Tuy nhiên, khả năng Atlético Madrid thay đổi quan điểm chỉ sau vài tháng là không cao. Trong trường hợp tình hình tại sân Metropolitano trở nên căng thẳng, Alvarez có thể cân nhắc những lựa chọn khác.

Arsenal cũng từng được xem là điểm đến tiềm năng của chân sút 26 tuổi. Mikel Arteta đã không thể bổ sung thêm một cầu thủ tấn công trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng và nhiều khả năng sẽ quan tâm tới Alvarez nếu tiền đạo này quyết định rời Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Lamine Camara bất ngờ trở thành một thương vụ đổ bể vào phút chót. Tiền vệ người Senegal từng tiến rất gần Stamford Bridge với vai trò thay thế Enzo Fernández, nhưng Monaco bất ngờ hủy bỏ thương vụ trong ngày cuối cùng.

Chelsea hiện đứng trước khoảng trống lớn ở tuyến giữa và Camara được xem là một trong những lựa chọn đáng chú ý khi phiên chợ tháng 1 mở cửa. Bên cạnh cầu thủ này, Manu Koné của Roma cũng nằm trong nhóm mục tiêu có thể được Xabi Alonso cân nhắc.

Tuy nhiên, Chelsea sẽ không dễ dàng có được Camara khi Liverpool cũng được cho là đặc biệt quan tâm tới tiền vệ 22 tuổi. The Reds có thể xem anh như phương án thay thế Alexis Mac Allister trong tương lai, khiến cuộc đua giành chữ ký Camara càng trở nên đáng chú ý.

Endrick, Gakpo và Balde đứng trước ngã rẽ

Endrick quyết định ở lại Real Madrid trong mùa hè này thay vì ra đi theo dạng cho mượn, dù nhận được sự quan tâm từ Lyon, Liverpool và một số đội bóng khác. Tiền đạo người Brazil còn được trao chiếc áo số 9 và kỳ vọng chứng minh năng lực với HLV José Mourinho.

Endrick quyết định ở lại Real Madrid hè này

Thế nhưng, chấn thương cơ cùng sự xuất hiện của Carlos Espí khiến vị trí của Endrick trở nên bấp bênh. Trong thời gian cầu thủ Brazil vắng mặt, Espí đã tận dụng cơ hội và ghi bàn quyết định ở những phút cuối trận gặp Espanyol. Nếu không thể giành lại vị trí trong những tháng tới, Endrick có thể cân nhắc rời Bernabéu vào tháng 1/2027.

Cody Gakpo cũng là cái tên có thể tạo ra một thương vụ lớn trong mùa đông. Manchester City từng đưa ra đề nghị 108,4 triệu USD (80 triệu bảng) dành cho cầu thủ của Liverpool, nhưng The Reds bất ngờ từ chối. Sau đó, Man City chuyển hướng và chiêu mộ Iliman Ndiaye từ Everton trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Liverpool từng không thể tìm được người thay thế Gakpo khi những nỗ lực chiêu mộ Ismaïla Sarr và Yankuba Minteh đều thất bại. Vì vậy, nếu tiếp tục muốn rời Merseyside, Gakpo có thể phải chờ tới tháng 1/2027. Tottenham từng được liên hệ với cầu thủ người Hà Lan nhưng sau đó chuyển sang mượn Mykhailo Mudryk từ Chelsea.

Tại Barcelona, Alejandro Balde cũng đang đứng trước tương lai bất định. Hậu vệ trái này từng bị HLV Hansi Flick công khai chỉ trích vì cho rằng anh "không nỗ lực 100%". Balde sau đó không được đá chính ở trận mở màn La Liga và tiếp tục ngồi dự bị trước Athletic Club lẫn Rayo Vallecano.

Manchester United từng nổi lên như một điểm đến tiềm năng, nhưng đội bóng Anh chỉ muốn mượn Balde trong khi Barcelona ưu tiên bán đứt. Thương vụ vì thế không thể hoàn tất trong mùa hè. Khi Man United chưa bổ sung hậu vệ trái và Balde vẫn gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh vị trí, hai bên hoàn toàn có thể nối lại đàm phán vào tháng 1.

Zirkzee, Balogun và những thương vụ còn dang dở

Joshua Zirkzee đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại MU. Tiền đạo người Hà Lan mới ghi 9 bàn sau 75 lần ra sân và ngày càng mất vị trí sau sự xuất hiện của Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo từ năm 2025.

Khi phiên chợ tháng 1/2027 mở cửa sẽ rất đáng chú ý

Những liên hệ với Juventus và Fiorentina trong mùa hè không đi đến đâu, trong khi Everton cũng từng cố gắng chiêu mộ Zirkzee vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, Manchester United được cho là đã từ chối vì thời gian còn lại quá ít. Đáng chú ý, Zirkzee vẫn chưa có trận ra mắt mùa giải dù Sesko gặp vấn đề về thể lực.

Tháng 1/2027 vì thế có thể mở ra cơ hội mới cho Zirkzee. Serie A nhiều khả năng tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc đối với chân sút người Hà Lan, trong khi Everton cũng có thể trở lại nếu tiếp tục cần một tiền đạo sau thất bại trong thương vụ Folarin Balogun.

Balogun chính là một trong những cái tên tạo nên câu chuyện đáng chú ý nhất ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Tiền đạo người Mỹ từng tiến rất gần tới việc gia nhập Everton, nhưng thương vụ thay đổi hoàn toàn sau khi anh không vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Dù Everton sau đó trở lại bàn đàm phán, chính Balogun quyết định không hoàn tất việc chuyển đến Merseyside.

Cầu thủ từng khoác áo Arsenal giờ buộc phải tiếp tục gắn bó với Monaco, ít nhất trong thời gian trước mắt. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng vẫn có thể mang tới cơ hội mới, và Balogun hoàn toàn có khả năng trở lại Anh vào tháng 1 nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp.

Sau một mùa hè đầy biến động, hàng loạt câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Alvarez chờ cơ hội tới Barcelona, Camara nằm trong tầm ngắm Chelsea và Liverpool, Endrick phải chiến đấu cho vị trí tại Real Madrid, trong khi Gakpo, Balde, Zirkzee và Balogun đều có thể tiếp tục xuất hiện trên bàn đàm phán. Vì thế, phiên chợ tháng 1/2027 hứa hẹn sẽ không kém phần sôi động khi những thương vụ dang dở của mùa hè được khởi động trở lại.