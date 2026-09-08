Fernandes dẫn đầu khả năng tấn công tại Ngoại hạng Anh: Xứng danh "Quỷ đầu đàn"

Fernandes tiếp tục dẫn đầu khả năng tấn công

Bruno Fernandes bắt đầu mùa giải bằng việc được nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/26” do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh bình chọn. Đó là lần đầu tiên sau 16 năm, một cầu thủ thuộc biên chế Man United có được vinh dự ấy sau Wayne Rooney 2010.

Bruno Fernandes dẫn đầu khả năng tấn công sau 3 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh

Tiền vệ người Bồ Đào Nha có khởi đầu không tốt cùng “Quỷ đỏ” khi thua Hull City 0-2 nhưng ngay vòng đấu sau, Bruno Fernandes trở lại với cú hat-trick vào lưới Ipswich Town. Theo thống kê mới nhất từ Opta, đội trưởng của Man United đang là cầu thủ tham gia vào những pha tấn công bóng sống nhiều nhất sau 3 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh.

Opta hướng tới 3 chỉ số là số lần dứt điểm, số tạo ra cơ hội nguy hiểm và số lần tham gia phối hợp để tạo ra cú dứt điểm. Bruno Fernandes thi đấu đủ 270 phút, tung ra 13 cú sút, 6 lần tạo ra cơ hội nguy hiểm và 11 lần tham gia phối hợp để tạo ra cú dứt điểm, tức tổng cộng 30 lần.

Nên nhớ rằng mùa trước, Bruno Fernandes thường xuyên kiến tạo từ những tình huống bóng “chết” như phạt góc hay đá phạt hàng rào. Đến mùa giải này, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục tự “nâng cấp bản thân” lên thành phiên bản mới với những tình huống tấn công bóng sống.

Tân binh của Arsenal gây ấn tượng

Tân binh của Arsenal cho thấy khả năng hòa nhập cực nhanh với 12 lần tham gia phối hợp tạo ra pha dứt điểm, 8 đường chuyền có thể thành bàn và tung ra 4 cú dứt điểm. Bộ chỉ số này cho thấy Tzolis có xu hướng làm cầu nối hơn là người kết thúc đường bóng. Chính cầu thủ này là người tung đường chuyền giúp Odegaard ghi bàn quyết định vào lưới Chelsea hôm chủ nhật vừa qua.

Hai cầu thủ tiếp theo trong danh sách là cặp tiền vệ tấn công của Chelsea, Morgan Rogers và Cole Palmer. Chỉ số của hai cầu thủ này khá đều nhau khi cùng có 6 lần tham gia phối hợp tạo nên cú sút nhưng Palmer dứt điểm nhiều hơn (11 lần so với 9 lần), còn Rogers có đường chuyền tạo ra cơ hội nhiều hơn (7 lần so với 5 lần).

Một điểm đáng chú ý là Man United có thêm 3 cầu thủ trong danh sách này. Đó là Mbeumo (thứ 5, tổng 22 lần), Tielemans (thứ 6, tổng 21 lần) và Matheus Cunha (thứ 9, tổng 20 lần). Điều đó cho thấy khả năng Carrick đang tăng cường khả năng phối hợp tấn công của Man United. Đó là tín hiệu tốt với “Quỷ đỏ”.

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