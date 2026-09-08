Nóng nhất thể thao tối 8/9: Zverev "yêu cầu" đặc biệt với US Open, nhắc đến Federer

Tiến Minh thắng nhanh ở vòng loại Vietnam Open 2026

Nguyễn Tiến Minh khởi đầu ấn tượng tại Vietnam Open 2026 khi đánh bại đàn em Nguyễn Hoàng Thái Sơn 2-0 (21-12, 21-6) chỉ sau 26 phút ở vòng loại đơn nam.

Ở tuổi 43, Tiến Minh vẫn cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh vượt trội trước tay vợt kém mình 23 tuổi. Cựu số 5 thế giới liên tục kiểm soát thế trận bằng khả năng điều cầu, di chuyển hợp lý và những pha xử lý chính xác để giành chiến thắng cách biệt.

Đáng chú ý, Tiến Minh chỉ được bổ sung vào danh sách tham dự vào phút chót sau khi một số tay vợt quốc tế rút lui. Từng 4 lần vô địch giải, anh hiện đứng ngoài nhóm hạt giống nhưng vẫn tạo được sự chú ý lớn.

Tại vòng 1, Tiến Minh sẽ gặp Wu Zhe Ying của Đài Loan (Trung Quốc). Nếu tiếp tục chiến thắng, anh có thể đối đầu cựu số 2 thế giới Lee Zii Jia ở vòng 2 ngày 9/9.

Vietnam Open 2026 diễn ra từ 8 đến 13/9 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), thuộc hệ thống BWF World Tour Super 100, quy tụ 307 tay vợt đến từ 27 quốc gia với tổng tiền thưởng 120.000 USD.

Zverev "yêu cầu" đặc biệt với US Open, nhắc đến Federer

Với tư cách là hạt giống số 1, Alexander Zverev luôn thi đấu trận cuối cùng trên sân đấu chính tại US Open năm nay. Tay vợt người Đức hài hước cho biết anh sẽ đề nghị được thi đấu một trận vào buổi tối nữa khi đối đầu tay vợt không được xếp hạt giống Botic Van De Zandschulp ở tứ kết vào cuối tuần này.

Zverev luôn thi đấu ở trận cuối cùng trên sân đấu chính tại US Open năm nay

Nhà vô địch Roland Garros chia sẻ: “Tôi không biết phải làm gì với bản thân vì trận đấu kết thúc trước nửa đêm. Có thể tôi sẽ quay lại sân tập, hoặc đi đến một quán bar; tôi vẫn chưa biết. Đáng tiếc, đó chỉ là một câu đùa thôi, bình tĩnh nào!

Các bạn biết đấy, đôi khi các tay vợt nói ‘Đây là sân của tôi’ khi họ giành được một điểm tuyệt vời. Nhưng đây hoàn toàn không phải sân của tôi. Roger Federer đã thắng 78 trận tại đây, Pete Sampras thắng 112 trận, nhưng tôi cảm giác như mình đã thuê sân đấu này từ 23 giờ đến 2 giờ sáng trong suốt hai tuần qua. Vì vậy, tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục xếp tôi thi đấu vào cùng khung giờ”.

Coco Gauff thiết lập cột mốc đáng nhớ

Hạt giống số 4 Coco Gauff đã giành quyền vào tứ kết US Open sau khi đánh bại tay vợt 18 tuổi Iva Jovic với tỷ số 6-1, 6-4, qua đó tạo nên màn đối đầu đáng chú ý với hạt giống số 5 Mirra Andreeva. Với chiến thắng này, tay vợt 22 tuổi đã có lần thứ 12 góp mặt ở tứ kết Grand Slam, cân bằng thành tích với huyền thoại Kim Clijsters.

Theo Opta, kể từ năm 2000, chỉ có hai tay vợt từng lọt vào tứ kết Grand Slam nhiều lần hơn Gauff trước tuổi 23, đó là Serena Williams (15) và Maria Sharapova (13).

Không những vậy, chiến thắng khá dễ dàng của Gauff còn giúp 6 tay vợt nữ hàng đầu theo thứ tự hạt giống cùng góp mặt ở tứ kết US Open lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Nếu tiếp tục đăng quang US Open lần thứ hai trong sự nghiệp còn rất trẻ, Gauff có thể vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Alex Pereira nhắm tới màn tái đấu Ciryl Gane để tranh đai UFC

Alex Pereira đã sẵn sàng trở lại và muốn đối đầu Ciryl Gane trong trận đấu tiếp theo. Cựu vô địch UFC ở hai hạng cân không thi đấu từ tháng 6, sau khi thất bại trước Gane trong trận tranh đai tạm thời hạng nặng.

Alex Pereira có thể sẽ tái đấu Ciryl Gane

Pereira từng nhiều lần chỉ trích trọng tài Herb Dean vì không xử lý những đòn đánh trái luật vào phía sau đầu, nhưng giờ “Poatan” muốn khép lại tranh cãi để tập trung đánh bại Gane ở trận tái đấu và giành đai hạng nặng. “Tôi nghĩ trận đấu hợp lý nhất là Ciryl Gane”, Pereira nói.

"Ông bầu" Hearn cảnh báo TKO khiến Fury - Joshua càng xa

Eddie Hearn cho rằng sự can thiệp của công ty TKO đang khiến cuộc đại chiến Tyson Fury - Anthony Joshua trở nên khó tổ chức hơn. Hai bên vốn bất đồng về địa điểm, khi Joshua muốn thượng đài tại Wembley còn Fury hướng tới Madison Square Garden.

Trận Fury (bên trái) và Joshua khó lòng diễn ra

Hearn cáo buộc TKO tìm cách trực tiếp đề nghị Joshua một khoản tiền để đổi địa điểm sang Mỹ. Ông khẳng định Joshua không thể bị thuyết phục bằng tiền bởi tay đấm này muốn trận đấu diễn ra tại Anh. Trong khi đó, Fury lại bất ngờ lên tiếng muốn tái đấu Oleksandr Usyk, càng khiến tương lai cuộc so tài Fury - Joshua trở nên mịt mờ.

Alcaraz lộ điểm yếu sau chấn thương cổ tay

Tay vợt nữ Ajla Tomljanovic nhận định cú giao bóng là phần bị ảnh hưởng rõ nhất trong lối chơi của Carlos Alcaraz sau chấn thương cổ tay. Tay vợt người Tây Ban Nha mới trở lại tại US Open sau hơn 4 tháng nghỉ thi đấu nhưng đang thể hiện phong độ ấn tượng, chỉ thua một set và vừa đánh bại hạt giống số 20 Tommy Paul 6-4, 6-3, 6-4.

Alcaraz được kỳ vọng sẽ đăng quang US Open 2026

Alcaraz cho biết anh đã lấy lại hoàn toàn sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, Tomljanovic cho rằng cú thuận tay thậm chí còn mạnh hơn trước chấn thương, trong khi tốc độ giao bóng vẫn chưa đạt mức như trước đây.

Hamilton chỉ trích Ferrari, cơ hội vô địch ngày càng xa

Lewis Hamilton cho rằng Ferrari đã quá chậm trễ trong việc xác định ưu tiên giữa anh và Charles Leclerc nhằm phục vụ cuộc đua vô địch F1. Tại GP Italia, Hamilton chỉ cán đích thứ sáu sau khi mất nhiều vị trí ngay vòng đầu, trong khi Leclerc cũng gặp tai nạn.

Kết quả này khiến Hamilton rơi xuống thứ ba trên bảng xếp hạng, kém George Russell 10 điểm và người dẫn đầu Kimi Antonelli tới 76 điểm. Với khoảng cách hiện tại và mùa giải chỉ còn 9-10 chặng, khả năng Hamilton giành chức vô địch thế giới lần thứ tám gần như đã trở nên rất mong manh.

Kevin Holland: Võ sĩ không nên đổ lỗi cho trọng tài

Kevin Holland cho rằng các võ sĩ dành quá nhiều thời gian phàn nàn về trọng tài, thay vì tập trung vào trách nhiệm tự bảo vệ bản thân trong lồng bát giác. Tranh cãi gần đây xoay quanh Herb Dean sau khi Alex Pereira công khai chỉ trích cách điều hành trận đấu với Ciryl Gane.

Holland nhắc lại rằng trọng tài có nhiệm vụ bảo vệ võ sĩ, nhưng không thể kiểm soát mọi tình huống trong những pha giao tranh tốc độ cao. Theo tay đấm người Mỹ, các võ sĩ phải hiểu rằng tự bảo vệ bản thân là một phần của MMA, đồng thời chấp nhận việc trọng tài đôi khi có thể bỏ sót tình huống.