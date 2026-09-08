Nhà vô địch Arsenal dạy cho Chelsea bài học, Alonso vẫn dưới trình Arteta

Bản lĩnh thượng thừa

Nhiều đội bóng khác có thể đã sụp đổ sau bàn thua sớm. 2 phút đầu tiên có thể khá lúng túng với Arsenal, nhưng sau đó họ không để trận đấu cuốn mình đi. Thay vào đó, các học trò của Arteta nắm quyền kiểm soát cuộc chiến.

Họ là những người định đoạt nhịp độ trận đấu, tạo ra hàng loạt cơ hội khiến mọi thứ đôi lúc diễn ra với tốc độ chóng mặt. Và hai ngôi sao xuất sắc nhất của Arsenal đã ghi hai bàn thắng quyết định.

Đầu tiên là Kai Havertz, người đã có 3 bàn sau 4 trận mùa này. Sau đó, đội trưởng Martin Odegaard ghi bàn thắng mang về chiến thắng cho Arsenal.

Odegaard thể hiện hình ảnh của cầu thủ từng trải qua mùa giải vô địch và hành trình dài tại World Cup. Anh điềm tĩnh, sắc sảo và đầy bản lĩnh trong khu trung tuyến bị tranh chấp quyết liệt suốt cả trận.

Odegaard lên tiếng đúng lúc

Nói sâu hơn về tình huống mang tính quyết định của trận đấu, Havertz đã đánh lừa các cầu thủ Chelsea xung quanh anh, mở ra khoảng trống để đường căng ngang của Christos Tzolis tìm đến vị trí của Odegaard.

Havertz làm động tác như thể chuẩn bị nhận bóng trước khi để bóng trôi qua chân ở khoảnh khắc cuối cùng, khiến hàng thủ Chelsea hoàn toàn bị đánh lừa.

Đây là thất bại đầu tiên của Chelsea sau 3 vòng đấu, đồng nghĩa chỉ còn Arsenal và Man City giành trọn 9 điểm sau ba trận đầu tiên. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo nhất với Chelsea chính là 7 bàn thua phải nhận.

Dù hàng công sở hữu nguồn năng lượng và sức sát thương đáng gờm, Chelsea vẫn liên tục để thủng lưới. Đây rõ ràng là bài kiểm tra khắc nghiệt hơn nhiều so với những trận gặp Fulham và Brighton trước đó, nhưng những vấn đề phòng ngự vẫn hiện hữu.

Alonso đã bắt đầu áp dụng hệ thống 3 trung vệ ưa thích, thường xuyên chuyển thành hàng phòng ngự 5 người, nhưng đây vẫn là một dự án đang trong quá trình hoàn thiện.

Arsenal không ngại va chạm

Arsenal thể hiện sự quyết liệt không khoan nhượng. "Pháo thủ" không lặp lại những sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của Rogers và luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Gabriel đã đá vào đầu "Dibu" Martinez trong một tình huống tranh chấp bóng trong vòng cấm Chelsea. Myles Lewis-Skelly cũng lao vào đối đầu với Joao Pedro.

Arsenal hiện tại không còn né tránh những cuộc đối đầu kiểu đó như nhiều thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, phản ứng dữ dội của Rogers trước Declan Rice là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất.

Hai đồng đội ở tuyển Anh chạm mặt nhau khi Rogers tăng tốc để tham gia đợt phản công muộn của Chelsea. Rice đã ngáng chân tinh quái để ngăn Rogers lại, trong lúc trọng tài Chris Kavanagh đang không quan sát tình huống.

Rice và Rogers đối đầu nhau

Rogers nổi giận dữ dội với Rice và sự khó chịu dường như vẫn kéo dài ngay cả sau trận đấu, khi tiền vệ Chelsea có vẻ chưa sẵn sàng bỏ qua cho người đồng đội ở tuyển Anh.

Ngoài sự tinh quái và khả năng xử lý trong những tình huống va chạm, cần phải nói rằng Arsenal đã chơi xuất sắc trong việc thiết lập nhịp độ tấn công mà bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ cảm thấy như ở địa ngục khi phải chống đỡ, đặc biệt là tại Emirates.

Havertz hiện là lựa chọn số một của Arteta ở vị trí trung phong, trong bối cảnh Arsenal không có bản hợp đồng bom tấn nào cho hàng công trong mùa hè. Viktor Gyokeres chỉ vào sân từ ghế dự bị ở giai đoạn cuối trận, đánh dấu những phút thi đấu đầu tiên của anh trong mùa giải. Thứ bậc lúc này đã trở nên rõ ràng: niềm hy vọng hàng đầu của Arsenal trên hàng công mùa trước giờ đã trở thành phương án dự bị.

Chiều sâu của đội bóng đua vô địch

Đội hình của Arteta sở hữu có chiều sâu đáng kể. Ở giai đoạn cuối trận, ông có thể làm mới hàng tiền vệ bằng 2 cầu thủ Tây Ban Nha từng vô địch World Cup là Martin Zubimendi và Mikel Merino.

Sau đó là Noni Madueke vào thay Bukayo Saka. Anh vừa là phương án dự phòng, vừa là lựa chọn hàng đầu ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Đây không phải ngày thi đấu tốt nhất của Saka như những gì anh từng thể hiện trong quá khứ, dù cầu thủ chạy cánh người Anh đã có một cú sút đầy nguy hiểm trong hiệp một nhưng bị Martinez cản phá.

Có thể thấy nhân tố nào của Arsenal cũng có chuyên môn đáp ứng yêu cầu của HLV Arteta. Đây là đẳng cấp mà không phải đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh cũng đạt đến.

Arsenal không chỉ thắng Chelsea, mà còn cho đối thủ thấy thế nào mới là đội bóng có bản lĩnh và muốn trở thành nhà vô địch sẽ phải thi đấu ra sao.