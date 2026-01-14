Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Carrick cam kết biến MU thành đội bóng tấn công, lớn tiếng đe dọa Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26 Man City - MU, derby Manchester rực lửa Manchester City

Michael Carrick đã gửi thông điệp rõ ràng tới người hâm mộ Manchester United về diện mạo đội bóng dưới triều đại của anh, sau khi chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26.

   

Cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" thay thế Ruben Amorim tại Old Trafford và cam kết mang đến một lối chơi giàu cảm xúc, tích cực và cuốn hút. Carrick cũng thừa nhận anh đang vô cùng háo hức cho lần thứ hai cầm quân tại CLB.

Man Utd xác nhận bổ nhiệm Carrick

Manchester United xác nhận Carrick trở lại Old Trafford trong vai trò HLV tạm quyền sau sự ra đi của Amorim. Trước đó, Carrick từng dẫn dắt MU vào năm 2021 sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, giành hai chiến thắng và một trận hòa trước khi nhường chỗ cho Ralf Rangnick.

HLV Carrick trở lại Old Trafford

HLV Carrick trở lại Old Trafford

Lần trở lại này mang đến cho Carrick thêm cơ hội khẳng định năng lực cầm quân. Những phát biểu đầy hứng khởi của anh được kỳ vọng sẽ xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ, trong bối cảnh MU đã bị loại khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội và đang đứng thứ bảy tại Premier League.

Carrick nói gì với người hâm mộ?

Chia sẻ trên podcast Inside Carrington của CLB, Carrick nói: “Chúng tôi muốn chiến thắng. Điều đó là hiển nhiên. Có nhiều cách để giành chiến thắng, tùy từng hoàn cảnh và từng trận đấu.

Với tôi, điều quan trọng là làm việc cùng các cầu thủ, giúp họ tiến bộ để tập thể tốt lên. Chúng tôi ở trong hành trình này cùng nhau. Kết quả là điều bắt buộc, nhưng tôi hy vọng đội sẽ chơi thứ bóng đá thật sự hấp dẫn, tích cực. Tôi muốn phải bật dậy khỏi ghế, muốn được tận hưởng việc xem các cầu thủ thi đấu. Tôi đang cực kỳ hào hứng để bắt đầu và xem chúng tôi có thể làm được gì”.

HLV Carrick từng ghi dấu ấn trong vai trò tạm quyền tại MU

HLV Carrick từng ghi dấu ấn trong vai trò tạm quyền tại MU

Carrick: Muốn là cầu thủ Man Utd, chăm chỉ phải đặt lên hàng đầu

Carrick cũng chia sẻ quan điểm về những gì cần có để trở thành một cầu thủ Manchester United. Người từng giành mọi danh hiệu lớn cùng CLB nhấn mạnh: “Cần rất nhiều sự chăm chỉ, khiêm nhường và hiểu rằng tài năng hay khả năng chỉ là một phần.

Điều cốt lõi nằm ở những giá trị nền tảng: tôn trọng lẫn nhau, chiến đấu vì nhau, chăm sóc cho tập thể. Chiến thuật hay kỹ thuật sẽ đến sau. Không có con đường tắt nào cả. Bạn lên đỉnh cao vì bạn xứng đáng, và bạn phải nuôi dưỡng năng lượng đó để không ngừng tiến về phía trước”.

Man City là thử thách đầu tiên

Carrick sẽ đối mặt thử thách cực đại ngay từ đầu khi hai trận đầu tiên lần lượt gặp Manchester City và Arsenal. Dù vậy, anh tỏ ra đầy phấn khích: “Những trận cầu lớn, quan trọng, chính là lý do chúng tôi ở đây. Có trận khó hơn trận khác, nhưng đó là bản chất của công việc này. Chúng tôi sẽ đối đầu trực diện với đối thủ mạnh và chơi hết mình”.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

14/01/2026 09:58 AM (GMT+7)
Premier League 2025-26
