Rực lửa cuộc đua song mã Real Madrid - Barcelona

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu kịch tính trên hệ thống kênh truyền hình thể thao quen thuộc như ON Sports, ON Sports News hay ON Football. Bên cạnh đó, các nền tảng ứng dụng như ON Plus và VTVprime cũng sẽ truyền tải trọn vẹn từng nhịp đập từ các sân vận động hàng đầu “xứ sở Bò tót” với độ hình ảnh sắc nét và đội ngũ bình luận viên chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở việc phát sóng trực tiếp, VTVcab còn đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đồng hành, từ phân tích chuyên sâu trước trận đến tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng nhất sau mỗi vòng đấu, giúp khán giả có cái nhìn toàn diện về một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Sự trở lại của La Liga trên sóng VTVcab diễn ra đúng vào thời điểm cuộc đua đến ngôi vô địch đang nóng lên hơn bao giờ hết với sự kịch tính đến từ "Siêu kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid. Tính đến những vòng đấu đầu tháng 3/2026, Barcelona dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick đang cho thấy một sức mạnh tấn công đáng nể.

Đội bóng xứ Catalonia tạm thời nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 67 điểm sau 27 vòng đấu, tạo ra khoảng cách 4 điểm đầy mong manh với kình địch Real Madrid. Sự tỏa sáng của thần đồng Lamine Yamal cùng sự ổn định của tuyến giữa đã giúp Barca trở thành một cỗ máy chiến thắng đầy biến ảo, sẵn sàng đòi lại ngai vàng từ tay đối thủ truyền kiếp.

Tuy nhiên, “đội bóng Hoàng gia” Madrid chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi họ đang sở hữu một dàn siêu sao thượng thặng. "Kền kền trắng" hiện đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ hai với 63 điểm và liên tục gây áp lực lên ngôi đầu bằng những chiến thắng quan trọng.

Sự góp mặt của Kylian Mbappé đã thực sự nâng tầm hàng công của Real Madrid, kết hợp cùng Vinicius Junior tạo nên bộ đôi tốc độ khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ. Cuộc đua song mã này được dự báo sẽ còn nhiều biến số bất ngờ khi cả hai đội đều phải căng sức trên nhiều mặt trận, đặc biệt là tại đấu trường Champions League mà VTVcab cũng đang nắm giữ bản quyền phát sóng.

Với việc hội tụ đầy đủ các anh tài từ Barcelona, Real Madrid đến Atletico Madrid trên các kênh sóng của mình, VTVcab hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một mùa bóng không thể quên. Sự kết hợp giữa bản quyền La Liga cùng các giải đấu hàng đầu như Serie A, Ligue 1 và UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League đã giúp VTVcab thành điểm đến lý tưởng nhất cho mọi người hâm mộ thể thao.

