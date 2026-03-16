Stuttgart vs RB Leipzig 16/03/26 - Trực tiếp
1
0
Lazio vs Milan 16/03/26 - Trực tiếp
0
0
Rennes vs Lille 16/03/26 - Trực tiếp
0
1
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Kết quả bóng đá Liverpool - Tottenham: Richarlison định đoạt, cú sốc phút 90 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham Liverpool - Tottenham: Thế trận khó đoán

Cả Liverpool lẫn Tottenham đều chịu áp lực không nhỏ trước khi bước vào trận đại chiến trên sân Anfield. Hai đội đã làm tất cả những gì có thể để đạt được mục tiêu đề ra.

   

Sau cú sốc ở UEFA Champions League và áp lực từ cuộc chiến trụ hạng bất ngờ, Tottenham bước vào trận đấu với tâm thế bị đánh giá thấp hơn. Trong khi đó, Liverpool hiểu rõ cơ hội thu hẹp khoảng cách top 4 sau khi Chelsea và Aston Villa đều thất bại cuối tuần này.

Szoboszlai lập siêu phẩm đá phạt ở phút 19

Szoboszlai lập siêu phẩm đá phạt ở phút 19

Đội chủ sân Anfield khởi đầu hoàn hảo khi Dominik Szoboszlai mở tỷ số ở phút 19 bằng cú đá phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách 25m. Bóng cuộn vào góc cao khung thành, dù thủ môn Guglielmo Vicario đã chạm tay nhưng không thể cứu thua.

Liverpool sau đó liên tiếp tạo cơ hội để nhân đôi cách biệt. Ryan Gravenberch băng vào vòng cấm nhưng dứt điểm vọt xà, còn cú sút thấp cuối hiệp 1 của Cody Gakpo bị Vicario đẩy trúng cột dọc. 

Sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục kiểm soát thế trận. HLV Arne Slot tung Mohamed Salah và Hugo Ekitike vào sân nhằm gia tăng sức ép, nhưng các pha dứt điểm thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua.

Sự phung phí đó khiến Liverpool phải trả giá. Phút 90, Randal Kolo Muani kiến tạo để Richarlison nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng, mang về bàn gỡ 1-1 cho "Spurs".

Richarlison gỡ hòa phút 90

Richarlison gỡ hòa phút 90

Trận hòa khiến Liverpool tiếp tục đứng thứ 5, kém Aston Villa hai điểm trong cuộc đua top 4. Về phía Tottenham, 1 điểm giúp họ tạm nới khoảng cách với nhóm xuống hạng, dù đội bóng vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League trong năm 2026.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 1-1 Tottenham (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Szoboszlai 19'

Tottenham: Richarlison 90' (Kolo Muani)

Đội hình xuất phát

Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Ngumoha, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo

Tottenham: Vicario, Danso, Dragusin, Spence, Porro, Gray, Souza, Sarr, Solanke, Richarlison, Tel

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Sút khung thành
17 (4)
13 (7)
Thời gian kiểm soát bóng
63%
37%
Phạm lỗi
8
13
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
1
Phạt góc
3
4
Cứu thua
6
3

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)

Điểm

Alisson 7.7

Frimpong 6.5

Gomez 5.5

Van Dijk 7.5

Robertson 6.0

Mac Allister 5.7

Gravenberch 6.3

Ngumoha 7.8

Ghi bàn Szoboszlai 8.0

Wirtz 6.9

Gakpo 6.5

Điểm

6.7Vicario

7.0Danso

6.1Dragusin

6.3Spence

5.6Porro

6.1Gray

6.0Souza

6.8Sarr

5.9Solanke

7.9Richarlison Ghi bàn

7.0Tel

Thay người

Salah 6.8

Jones 6.2

Ekitike 6.5

Nyoni 6.0

Chies 6.0

Thay người

7.2Kolo Muani Kiến tạo

6.7Simons

6.4Olusesi

6.0Rowswell

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4
6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4

Những thất bại tan nát của các đội bóng Anh ở châu Âu có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tại giải Ngoại hạng Anh. MU, Liverpool, Chelsea và...

Bấm xem >>

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

-16/03/2026 00:27 AM (GMT+7)
