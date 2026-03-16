Kết quả bóng đá Liverpool - Tottenham: Richarlison định đoạt, cú sốc phút 90 (Ngoại hạng Anh)

Sau cú sốc ở UEFA Champions League và áp lực từ cuộc chiến trụ hạng bất ngờ, Tottenham bước vào trận đấu với tâm thế bị đánh giá thấp hơn. Trong khi đó, Liverpool hiểu rõ cơ hội thu hẹp khoảng cách top 4 sau khi Chelsea và Aston Villa đều thất bại cuối tuần này.

Szoboszlai lập siêu phẩm đá phạt ở phút 19

Đội chủ sân Anfield khởi đầu hoàn hảo khi Dominik Szoboszlai mở tỷ số ở phút 19 bằng cú đá phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách 25m. Bóng cuộn vào góc cao khung thành, dù thủ môn Guglielmo Vicario đã chạm tay nhưng không thể cứu thua.

Liverpool sau đó liên tiếp tạo cơ hội để nhân đôi cách biệt. Ryan Gravenberch băng vào vòng cấm nhưng dứt điểm vọt xà, còn cú sút thấp cuối hiệp 1 của Cody Gakpo bị Vicario đẩy trúng cột dọc.

Sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục kiểm soát thế trận. HLV Arne Slot tung Mohamed Salah và Hugo Ekitike vào sân nhằm gia tăng sức ép, nhưng các pha dứt điểm thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua.

Sự phung phí đó khiến Liverpool phải trả giá. Phút 90, Randal Kolo Muani kiến tạo để Richarlison nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm gọn gàng, mang về bàn gỡ 1-1 cho "Spurs".

Richarlison gỡ hòa phút 90

Trận hòa khiến Liverpool tiếp tục đứng thứ 5, kém Aston Villa hai điểm trong cuộc đua top 4. Về phía Tottenham, 1 điểm giúp họ tạm nới khoảng cách với nhóm xuống hạng, dù đội bóng vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League trong năm 2026.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 1-1 Tottenham (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Szoboszlai 19'

Tottenham: Richarlison 90' (Kolo Muani)

Đội hình xuất phát

Liverpool: Alisson, Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Ngumoha, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo

Tottenham: Vicario, Danso, Dragusin, Spence, Porro, Gray, Souza, Sarr, Solanke, Richarlison, Tel

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Liverpool Tottenham Sút khung thành 17 (4) 13 (7) Thời gian kiểm soát bóng 63% 37% Phạm lỗi 8 13 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 3 4 Cứu thua 6 3

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)

Liverpool vs Tottenham Điểm Alisson 7.7 Frimpong 6.5 Gomez 5.5 Van Dijk 7.5 Robertson 6.0 Mac Allister 5.7 Gravenberch 6.3 Ngumoha 7.8 Szoboszlai 8.0 Wirtz 6.9 Gakpo 6.5 Điểm 6.7Vicario 7.0Danso 6.1Dragusin 6.3Spence 5.6Porro 6.1Gray 6.0Souza 6.8Sarr 5.9Solanke 7.9Richarlison 7.0Tel Thay người Salah 6.8 Jones 6.2 Ekitike 6.5 Nyoni 6.0 Chies 6.0 Thay người 7.2Kolo Muani 6.7Simons 6.4Olusesi 6.0Rowswell Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV