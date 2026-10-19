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Djokovic xuống hạng 12, Fokina lên đỉnh cao chói lọi (Bảng xếp hạng tennis 19/10)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Novak Djokovic

Bảng xếp hạng tennis thế giới chứng kiến nhiều biến động sau tuần thi đấu sôi động. Djokovic bật khỏi top 10 ATP, trong khi Fokina thăng tiến mạnh mẽ và Sonay Kartal gây bất ngờ với cú nhảy 121 bậc.

  

Tuần qua chứng kiến những bước ngoặt lớn trên cả hai bảng xếp hạng ATP (Nam) và WTA (Nữ). Tâm điểm đổ dồn vào sự biến động ở nhóm đầu khi các tay vợt lớn sa sút điểm số, nhường chỗ cho màn bứt phá của các tay vợt đang ở độ chín sự nghiệp.

Djokovic (bên trái) xuống hạng 12,&nbsp;Fokina (bên phải) lần đầu lên số 13

Djokovic (bên trái) xuống hạng 12, Fokina (bên phải) lần đầu lên số 13

Đơn nam: Djokovic tụt 4 bậc văng khỏi top 10, Fokina thăng hoa nhờ Shanghai Masters

Sau khi tạm thời áp sát trở lại top 10 vào đầu tháng, huyền thoại Novak Djokovic lại phải đón nhận tin không vui trong tuần này. Do bị trừ điểm, tay vợt 39 tuổi người Serbia đã tụt 4 bậc (Từ hạng 8 xuống vị trí thứ 12 thế giới) với 3.090 điểm. Việc Nole tiếp tục văng khỏi nhóm 10 tay vợt mạnh nhất thế giới cho thấy sự khốc liệt trong cuộc đua tích lũy điểm số ở giai đoạn cuối mùa giải đối với các cựu binh.

Ở chiều ngược lại, tay vợt người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina đã có một tuần lễ bùng nổ nhất sự nghiệp. Với chức vô địch Masters 1000 danh giá tại Thượng Hải, Fokina đã bứt phá mạnh mẽ 13 bậc để vươn lên vị trí thứ 13 thế giới (Đạt 2.880 điểm). Đây chính là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của tay vợt 27 tuổi này, giúp anh áp sát ngay sau chính Djokovic. Trong khi đó, bại tướng của anh ở trận chung kết, tài năng 20 tuổi Rafael Jodar cũng tăng 2 bậc để đứng ở vị trí số 11 thế giới. 

Top 5 đơn nam vẫn giữ nguyên sự ổn định với sự thống trị tuyệt đối của Jannik Sinner (Số 1 - 10.950 điểm) và Alexander Zverev (Số 2 - 10.070 điểm). Tuy nhiên, phần còn lại của top 30 ghi nhận sự hoán đổi vị trí liên tục: Flavio Cobolli xuất sắc leo lên số 6 thế giới (đẩy Felix Auger-Aliassime tụt 2 bậc xuống số 7), còn Taylor Fritz chấp nhận đứng ở vị trí thứ 14 thế giới và Danill Medvedev trở lại vị trí thứ 5.

Đơn nữ: Rybakina vững đỉnh, quả ngọt Wuhan Open gọi tên Chwalinska và Kartal

Trái ngược với sự xáo trộn ở bảng nam, 10 vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng WTA tuần này hoàn toàn không có sự thay đổi nào. Elena Rybakina tiếp tục giữ vững ngôi vị trí số 1 thế giới với 9,196 điểm, bỏ xa người bám đuổi Aryna Sabalenka ở vị trí số 2 (7.550 điểm). Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Mirra Andreeva (Số 3), Jessica Pegula (Số 4) và Coco Gauff (Số 5). Cựu số 1 thế giới Iga Swiatek cũng giữ nguyên vị trí thứ 9 với 4.389 điểm.

Chwalinska (bên trái) và&nbsp;Kartal (bên phải) thăng tiến vượt bậc sau Wuhan Open 2026

Chwalinska (bên trái) và Kartal (bên phải) thăng tiến vượt bậc sau Wuhan Open 2026

Biến động thực sự của đơn nữ chỉ bắt đầu xuất hiện từ vị trí thứ 11 trở đi. Tay vợt người Ba Lan Maja Chwalinska có bước tiến quan trọng sau danh hiệu Wuhan Open khi tăng 11 bậc để vươn lên hạng 11 thế giới (3.031 điểm), áp sát top 10. Ngược lại, tài năng trẻ người Mỹ Iva Jovic bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 12.

Đặc biệt, bất ngờ lớn nhất của tuần này thuộc về tay vợt 24 tuổi người Anh Sonay Kartal (Á quân Wuhan Open). Cô đã tạo nên bước nhảy vọt không tưởng khi tăng tới 121 bậc để lần đầu tiên ghi danh vào nhóm những tay vợt mạnh nhất thế giới ở vị trí thứ 49 (1,097 điểm). Ở chiều ngược lại, Yuliia Starodubtseva rơi rụng nhiều điểm số nhất trong nhóm này khi tụt 6 bậc xuống vị trí thứ 50 thế giới.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

25

0

10.950

2

Alexander Zverev (Đức)

29

0

10.070

3

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

5.610

4

Ben Shelton (Mỹ)

24

0

4.720

5

Daniil Medvedev (Nga)

30

+1

3.660

6

Flavio Cobolli (Ý)

24

+1

3.640

7

Felix Auger-Aliassime (Canada)

26

-2

3.590

8

Alex de Minaur (Australia)

27

+1

3.430

9

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

+1

3.380

10

Arthur Fils (Pháp)

22

+1

3.325

11

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

20

+2

3.234

12

Novak Djokovic (Serbia)

39

-4

3.090

13

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

+13

2.880

14

Taylor Fritz (Mỹ)

28

-2

2.880

15

Tommy Paul (Mỹ)

29

+3

2.575

16

Jakub Mensik (CH Czech)

21

-1

2.500

17

Brandon Nakashima (Mỹ)

25

+2

2.375

18

Learner Tien (Mỹ)

20

-1

2.345

19

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

+3

2.275

20

Jiri Lehecka (CH Czech)

24

-4

2.235

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

28

-1

2.220

22

Andrey Rublev (Nga)

28

+1

2.175

23

Luciano Darderi (Ý)

24

-2

2.160

24

Casper Ruud (Na Uy)

27

0

2.095

25

Karen Khachanov (Nga)

30

+2

1.990

26

Lorenzo Musetti (Ý)

24

-1

1.870

27

Alexander Blockx (Bỉ)

21

+1

1.790

28

Joao Fonseca (Brazil)

20

+1

1.750

29

Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

27

+2

1.590

30

Hubert Hurkacz (Ba Lan)

29

+4

1.575

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

0

9.196

2

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

0

7.550

3

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

6.306

4

Jessica Pegula (Mỹ)

32

0

6.235

5

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

5.974

6

Elina Svitolina (Ukraine)

32

0

5.229

7

Karolina Muchova (CH Czech)

30

0

4.833

8

Linda Noskova (CH Czech)

21

0

4.678

9

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

0

4.389

10

Marta Kostyuk (Ukraine)

24

0

3.920

11

Maja Chwalinska (Ba Lan)

25

+11

3.031

12

Iva Jovic (Mỹ)

18

-1

2.931

13

Diana Shnaider (Nga)

22

0

2.663

14

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

-2

2.662

15

Elise Mertens (Bỉ)

30

-1

2.540

16

Victoria Mboko (Canada)

20

-1

2.501

17

Sorana Cirstea (Romania)

36

-1

2.380

18

Amanda Anisimova (Mỹ)

25

-1

2.363

19

Naomi Osaka (Nhật Bản)

29

-1

2.297

20

Alexandra Eala (Philippines)

21

-1

2.241

21

Madison Keys (Mỹ)

31

-1

2.029

22

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

24

+1

2.018

23

Anna Kalinskaya (Nga)

27

-2

1.989

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

29

+10

1.916

25

Ann Li (Mỹ)

26

+6

1.833

26

Marie Bouzkova (CH Czech)

28

+2

1.818

27

Anastasia Potapova (Áo)

25

-1

1.814

28

Emma Navarro (Mỹ)

25

0

1.794

29

Nikola Bartunkova (CH Czech)

20

0

1.711

30

Leylah Fernandez (Canada)

24

-5

1.709

8

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2026 18:15 PM (GMT+7)
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