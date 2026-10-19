Fernandes muốn rời MU vào tháng 1, bến đỗ mới gây bất ngờ

🔥 Bruno Fernandes chán nản, muốn chia tay MU sớm

Bruno Fernandes đang đứng trước khả năng rời Man Utd sau những bất đồng liên quan đến định hướng phát triển và tham vọng của đội bóng. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn chia tay Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, thay vì tiếp tục chờ đợi những thay đổi từ ban lãnh đạo.

Bruno được cho là thất vọng với định hướng phát triển của MU và cân nhắc ra đi vào tháng 1

Kể từ khi gia nhập MU từ Sporting CP vào tháng 1/2020, Fernandes đã trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Sau 337 lần ra sân, ngôi sao 32 tuổi ghi 111 bàn và thực hiện 109 pha kiến tạo, đạt tổng cộng 220 lần đóng góp vào bàn thắng.

Tuy nhiên, tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha đang trở nên khó đoán khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. "Quỷ đỏ" có điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng quá trình đàm phán về bản hợp đồng mới vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Ngày 8/10, phóng viên chuyển nhượng Graeme Bailey của TEAMtalk cho biết vẫn tồn tại một vấn đề lớn cản trở hai bên đi đến thỏa thuận. Trong khi đó, trang The People's Person dẫn các nguồn tin cho rằng những lời hứa không được thực hiện cùng sự hoài nghi về tham vọng của CLB đang khiến quá trình thương lượng rơi vào bế tắc.

Phong độ gần đây của Fernandes cũng là một yếu tố đáng chú ý. Tiền vệ này đang trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không có bàn thắng hay kiến tạo, điều chưa từng xảy ra với anh trước đây. Vì thế, MU được cho là thận trọng trước khả năng trao cho đội trưởng một bản hợp đồng gia hạn với mức đãi ngộ rất cao, nhất là khi những năm tháng đỉnh cao của anh có thể không còn kéo dài.

⚡ Galatasaray sẵn sàng vào cuộc

Theo tờ Fanatik của Thổ Nhĩ Kỳ, Fernandes đã “mệt mỏi với việc ca ngợi lịch sử của CLB” và cho rằng ban lãnh đạo MU cần đưa ra một tầm nhìn rõ ràng hơn về hướng đi của đội bóng trước khi anh đặt bút ký hợp đồng mới.

Galatasaray tiếp tục theo đuổi Bruno Fernandes sau khi bị MU từ chối đề nghị chiêu mộ hồi mùa hè

Quan điểm này được cho là tương đồng với những chia sẻ gần đây của trung vệ Lisandro Martinez. Tuần trước, cầu thủ người Argentina đã chỉ trích sự thiếu tham vọng mà anh cảm nhận được từ MU trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Fernandes cũng lo ngại đội chủ sân Old Trafford ngày càng tụt lại phía sau trong cuộc đua cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới. Theo Fanatik, sự thất vọng này có thể thúc đẩy tiền vệ người Bồ Đào Nha đưa ra quyết định dứt khoát.

Nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Sau khi từ chối lời đề nghị hợp đồng mới trong những tuần gần đây, Bruno muốn việc chia tay diễn ra ngay trong tháng 1”.

Trong bối cảnh đó, Galatasaray đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã dành sự quan tâm cho Fernandes và từng gửi đề nghị chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, MU đã thẳng thừng từ chối.

Dù vậy, Galatasaray vẫn chưa từ bỏ mục tiêu. Theo báo cáo mới, một lời đề nghị mới có thể khiến thương vụ được nối lại, khi đội bóng này đang chuẩn bị sẵn sàng để cạnh tranh chữ ký của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Thậm chí, Galatasaray có thể tạo thêm khoảng trống về quỹ lương bằng cách để Leroy Sané, một trong những cầu thủ hưởng lương cao của đội bóng, ra đi trước khi xúc tiến thương vụ Fernandes.

🛑 MU vẫn quyết giữ đội trưởng, tuổi tác trở thành vấn đề

Bất chấp những thông tin về khả năng Fernandes ra đi, Man Utd hiện chưa có dấu hiệu sẵn sàng chia tay đội trưởng của mình. Theo Graeme Bailey, ban lãnh đạo đội bóng vẫn quyết tâm giữ chân tiền vệ người Bồ Đào Nha và các nguồn tin khẳng định CLB không cân nhắc bán anh, dù phong độ gần đây có dấu hiệu đi xuống.

Carrick muốn tăng cường lực lượng cho MU khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa

Tuy nhiên, như TEAMtalk từng tiết lộ, nội bộ MU đã bắt đầu xem xét Fernandes có thể duy trì đẳng cấp cao nhất trong bao lâu nữa. Tuổi tác vì thế trở thành một yếu tố quan trọng trong các cuộc đàm phán, đặc biệt khi một hợp đồng dài hạn dành cho cầu thủ đã bước sang tuổi 32 sẽ kéo theo cam kết tài chính rất lớn.

Trong khi tương lai của Bruno vẫn chưa ngã ngũ, Carrick đã thể hiện mong muốn tăng cường lực lượng khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa sau 75 ngày nữa.