HLV Carrick: “MU đã chứng minh sự đoàn kết, hòa Leeds là một bước tiến”

MU đánh rơi chiến thắng trước Leeds

Dominic Calvert-Lewin ghi bàn trong hiệp hai, giúp Leeds United cầm hòa MU với tỷ số 1-1 ở trận đấu diễn ra tối Chủ nhật. Trước đó, Bryan Mbeumo đưa đội khách vượt lên dẫn trước trong hiệp một.

HLV Carrick ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU

Phút 35, Mbeumo khai thông thế bế tắc sau tình huống đón đường tạt bóng của Youri Tielemans rồi dứt điểm thành công. Trong trận đấu căng thẳng, giàu tính tranh chấp và gợi nhớ những cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đội trong quá khứ, MU triển khai sơ đồ chiến thuật linh hoạt, giữa lúc tương lai của Carrick trên băng ghế huấn luyện vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, đội khách không thể bảo toàn lợi thế. Calvert-Lewin tận dụng tình huống phối hợp đá phạt góc để dứt điểm cận thành, đánh bại Senne Lammens và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 51.

Trận hòa này kéo dài chuỗi không thắng của MU lên sáu trận. Đội bóng của Carrick vẫn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, trong khi Leeds đứng thứ bảy.

Carrick hài lòng với tinh thần chiến đấu

Phát biểu sau trận đấu trên chương trình Match of the Day của BBC, HLV Michael Carrick thừa nhận đây là thử thách khó khăn đối với cả hai đội.

“Đó là trận đấu thực sự khó khăn. Bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và quyết liệt trên sân. Đây là một trận đấu hay”, nhà cầm quân người Anh nhận xét.

Carrick cho rằng MU chưa đạt đến chất lượng chơi bóng cao nhất mà họ có khả năng thể hiện. Dù vậy, đội khách vẫn có những thời điểm phối hợp tốt, bất chấp phong độ thiếu ổn định trong thời gian qua.

“Có lẽ xét về chất lượng chuyên môn đỉnh cao, trận đấu chưa đạt đến mức chúng tôi có thể làm được. Tuy nhiên, trong một số thời điểm, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá rất tốt. Đây là sân đấu khó khăn và với những kết quả gần đây, chúng tôi chưa thể vận hành trơn tru như mong muốn. Dẫu vậy, đây vẫn là 1 bước tiến và có những điều tích cực để rút ra”, Carrick chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Anh, màn trình diễn của MU không đơn thuần được quyết định bởi tinh thần chiến đấu, mà còn phụ thuộc vào cách triển khai kế hoạch, ý thức trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng cầu thủ.

Ông tiếc nuối khi đội nhà để thủng lưới sau khi đã vượt lên dẫn trước, nhưng vẫn hài lòng với khả năng phòng ngự tập thể trong phần lớn thời gian thi đấu.

MU đáp trả chỉ trích về sự đoàn kết

Trong những tuần gần đây, MU liên tục đối mặt với sức ép từ dư luận sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Một trong những vấn đề được đặt ra là liệu các cầu thủ có còn chiến đấu vì nhau hay không.

HLV Carrick khẳng định ông không nghi ngờ tinh thần đoàn kết của toàn đội và cho rằng màn trình diễn trước Leeds đã đưa ra câu trả lời rõ ràng.

“Các cầu thủ không cần phải trả lời những câu hỏi đó với tôi. Điều bạn muốn nhìn thấy là sự gắn kết, tinh thần và sức mạnh tập thể. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó ở nhóm cầu thủ này, và trong hai ngày qua, họ còn thể hiện điều ấy rõ ràng hơn”, Carrick nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Anh tiếp tục khẳng định: “Họ đã chứng minh điều đó trong trận đấu hôm nay. Rõ ràng, các cầu thủ đều muốn đội bóng đạt kết quả tốt. Đây là một tập thể rất gắn bó”.

MU sẽ trở lại thi đấu vào lúc 23h45 ngày 21/10 (giờ Hà Nội), khi đối đầu Como tại Champions League. Đây là cơ hội để thầy trò Carrick tìm kiếm chiến thắng, đồng thời chứng minh những tín hiệu tích cực trước Leeds có thể trở thành bước ngoặt cho giai đoạn khó khăn hiện tại.