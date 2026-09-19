JJ Gabriel và thời đại thần đồng được cưng như tiểu vương: Không giữ bây giờ, mai này tốn trăm triệu

Chưa thành danh đã đòi hỏi

JJ Gabriel đang làm náo loạn giới chuyên môn của bóng đá châu Âu. Có 2 lý do: 1) Cầu thủ này mới 15 tuổi nhưng đã thuộc vào hàng những cầu thủ U21 hay nhất của bóng đá Anh, và đây là một sự so sánh không hề nhỏ khi nhiều cầu thủ U21 khác đã bước vào đội 1 các CLB Premier League; 2) Vì Gabriel đã đòi rời MU ngay trước khi CLB kịp cho anh ra sân lần đầu tiên.

JJ Gabriel đang đòi rời MU, một nước đi gây bất ngờ cho cả CLB

Gabriel là một trong những cầu thủ mới nhất được so sánh với Lionel Messi, nhưng ngôi sao trẻ người Ireland rất khác biệt khi thi đấu rất hay kể cả khi đụng độ những đối thủ lớn tuổi. Ông bố của Gabriel thậm chí đã nói con mình tương lai có thể được như Messi, Neymar hay Yamal.

Cả 3 siêu sao lừng lẫy trên đều đã hoặc đang đá cho Barcelona, và có tin Gabriel đòi bỏ MU vì được Barcelona săn đón. Nhưng không chỉ Barca, Real Madrid được đồn cũng đã nhảy vào cuộc đua, tới mức Gabriel đang theo dõi Real Madrid lẫn một loạt cầu thủ Real trên Instagram.

JJ Gabriel thậm chí còn không phải tên thật, ngôi sao 15 tuổi này đã được bố đổi sang nghệ danh mới để “tăng sức hút marketing”. Và vì là người gốc Ireland và có hộ chiếu Ireland nên Gabriel – dù mang quốc tịch Anh - sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề quốc tịch khi gia nhập các CLB châu Âu khác, bởi Ireland vẫn thuộc EU.

Thời đại của thần đồng

Những năm gần đây đã không ít lần các CLB Premier League tranh chấp cầu thủ trẻ với nhau, trong đó có vụ Chido Obi chuyển từ Arsenal sang MU, hay Rio Ngumoha từ Chelsea sang Liverpool. Việc JJ Gabriel mới đây định bỏ MU càng gây chú ý hơn bởi MU được xem là đội có truyền thống tin dùng cầu thủ trẻ, hơn nữa Gabriel là một trong những sao trẻ hàng đầu với tiềm năng lớn.

Max Dowman mói 16 tuổi nhưng đã có suất ở đội 1 Arsenal

Chúng ta đang sống trong thời đại của các thần đồng bóng đá. Ngumoha mới 16 tuổi 135 ngày đã đá chính ở Premier League cho Liverpool, Ethan Nwaneri thậm chí 15 tuổi 181 ngày đã ra sân cho Arsenal, và Max Dowman vừa ghi bàn cho Arsenal ở League Cup dù chưa sang tuổi 17. Đó là chưa nói đến thành công của Lamine Yamal ở Barcelona, ra mắt ở tuổi 15.

Vì sao các CLB lại muốn nhanh chóng cho các tài năng trẻ ra sân sớm như vậy? Câu trả lời đến ngay ở thị trường chuyển nhượng, hè qua một loạt vụ mua sắm trị giá hơn 100 triệu euro đã diễn ra, thậm chí Real Madrid đã bỏ ra 140 triệu euro để mua Yan Diomande, cầu thủ trước đó mới đá hay 1 mùa ở Leizpig và từng khoác áo Leganes (tức ở ngay Madrid) mà Real Madrid lại không phát hiện ra.

Đầu tư lâu dài

Sự tăng giá giật mình của thị trường cầu thủ khiến các CLB đang ngày một đổi thay sách lược mua quân, với ưu tiên là tránh đàm phán CLB chủ quản nhiều nhất có thể. Họ kiên nhẫn chờ cầu thủ hết hợp đồng để dễ bề ký kết tự do, hoặc tuyển những cầu thủ có điều khoản phí thanh lý ở mức vừa phải. Nếu phải đàm phán thì họ sẽ nhắm các ngôi sao chỉ còn 1 năm hợp đồng, hoặc bắt chẹt các CLB có vấn đề tài chính.

Nhưng nếu có thể, các đại gia sẽ chủ động săn tìm ngôi sao ngay từ khi còn bé. Real Madrid rất chịu chi để có được Vinicius từ cách đây tận 9 năm, và Arsenal thậm chí đã phát hiện và theo dõi Max Dowman từ tận năm… 4 tuổi. Đúng vậy, 4 tuổi Dowman đã vào tầm ngắm của Arsenal, tức khi HLV Arsene Wenger còn đang nắm quyền ở sân Emirates. Đó cũng chính là tuổi mà Phil Foden được Man City phát hiện ở cấp độ bóng đá nhi đồng, và họ theo dõi Foden cho tới khi đủ điều kiện gia nhập đội U9.

Trey Nyoni (Leicester) và Rio Ngumoha (Chelsea) đều từ CLB khác chứ không phải do Liverpool đào tạo từ bé

Xu thế này không còn mới mẻ nữa, nhưng với thực trạng của thị trường cầu thủ, các CLB giờ càng đấu đá giành giật các thần đồng hơn nữa trước khi các cầu thủ tuổi teen kịp chạm ngưỡng 18. Điều đó tạo ra cơ hội kiếm lợi từ gia đình các cầu thủ này và bố của JJ Gabriel đang tận dụng cơ hội đó.

Mặc dù hành động của JJ Gabriel và ông bố đang gây ra nhiều chỉ trích, phải nhìn nhận thực tế rằng có cầu thì có cung, và họ đang nắm bắt điều đó để đưa ra đòi hỏi. Nếu MU không cố giữ sao trẻ của mình, sau này họ sẽ mất tiền mua cầu thủ khác: hè qua họ còn bị Tottenham tì đè trên thị trường với vụ Mateus Fernandes, thì liệu MU có thể kham nổi tài chính khi nhắm đến những ngôi sao còn lớn hơn nữa?