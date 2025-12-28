Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal vô địch lượt đi, MU bất ngờ hưởng lợi

Ám ảnh tỉ số 2-1

Một điểm khá thú vị trong những trận đấu diễn ra trong ngày 27/12 (tính theo giờ địa phương) là tỉ số 2-1. Mở đầu là Man City với chiến thắng cực kỳ nhọc nhằn trước Nottingham Forest. Họ cần tới bàn thắng của Ryan Cherki ở phút 83 mới có thể vượt qua được đoàn quân của HLV Sean Dyche.

Arsenal vô địch lượt đi sau chiến thắng trước Brighton

Với 3 điểm có được, Man City có được 40 điểm sau 18 trận và tạm thời chiếm ngôi đầu bảng khi mà Arsenal chưa xung trận. Thầy trò Mikel Arteta đã có trận đấu rất hay trước Brighton sau đó vài giờ. Họ áp đảo đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng cũng như số lần dứt điểm. Mặc dù vậy, "Pháo thủ" cũng chỉ có được chiến thắng 2-1 trước "Mòng biển".

Đây có thể nói là chiến thắng cực kỳ quan trọng đối với Arsenal bởi họ đã chính thức vô địch lượt đi của Ngoại hạng Anh với 42 điểm/18 trận. Thi đấu cùng giờ với Arsenal, Liverpool cũng giành chiến thắng 2-1 trước đội cuối bảng Wolves.

Thầy trò Arne Slot khá vất vả trong khâu tìm bàn thắng nhưng làm tung lưới đối thủ liền 2 lần trong hiệp một. Họ để đối thủ tìm được bàn gỡ ở đầu hiệp hai nhưng bảo toàn được tỉ số đến cuối trận. Với 3 điểm có được, Liverpool giữ vững vị trí thứ tư với 32 điểm/18 trận.

Trận đấu cuối cùng trong ngày, cũng là cuộc đối đầu được mong chờ nhiều nhất, cũng kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Aston Villa. Thầy trò Unai Emery đã có màn lội ngược dòng xuất sắc ngay tại sân Stamford Bridge của Chelsea. Ollie Watkins tỏa sáng với một cú đúp khi được tung vào sân ở hiệp hai.

Chelsea thua ngược Aston Villa và bị Man United đuổi kịp về mặt điểm số

Chiến thắng này giúp Aston Villa tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với 39 điểm/18 trận, chỉ kém 1 điểm so với Man City, đội đang xếp thứ hai. Trong khi đó, Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ 5 với 29 điểm nhưng họ đã bằng điểm so với Man United, đội đang xếp thứ 6 và chỉ "ngồi trên" do hơn về hiệu số.

Những diễn biến hấp dẫn khác

Trong những trận đấu còn lại, Brentford tạo ra chiến thắng đậm nhất khi vượt qua Bournemouth với tỉ số 4-1. Hiện tại, họ đã vươn lên đứng thứ 8 với 26 điểm, bằng với Crystal Palace nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Bournemouth vẫn có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 6 nếu Leeds United thắng ở vòng đấu này.

Còn với Burnley, họ có được 1 điểm cực kỳ quý báu sau trận hòa không bàn thắng với Everton. Sau 18 vòng, đội bóng này mới chỉ có 12 điểm, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đội xếp ngay trên Burnley là West Ham nhận thất bại thứ 3 liên tiếp sau khi thua 0-1 trước Fulham nên chưa thể rút ngắn khoảng cách với Nottingham Forest, đội xếp thứ 17. Khoảng cách giữa hai đội vào lúc này đang là 5 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 18