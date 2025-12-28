Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal vô địch lượt đi, MU bất ngờ hưởng lợi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal vô địch lượt đi, MU bất ngờ hưởng lợi

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Manchester City

4 đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh đều thắng với tỉ số 2-1 ở vòng 18 và Arsenal chính thức vô địch lượt đi.

   

Ám ảnh tỉ số 2-1

Một điểm khá thú vị trong những trận đấu diễn ra trong ngày 27/12 (tính theo giờ địa phương) là tỉ số 2-1. Mở đầu là Man City với chiến thắng cực kỳ nhọc nhằn trước Nottingham Forest. Họ cần tới bàn thắng của Ryan Cherki ở phút 83 mới có thể vượt qua được đoàn quân của HLV Sean Dyche.

Arsenal vô địch lượt đi sau chiến thắng trước Brighton

Arsenal vô địch lượt đi sau chiến thắng trước Brighton

Với 3 điểm có được, Man City có được 40 điểm sau 18 trận và tạm thời chiếm ngôi đầu bảng khi mà Arsenal chưa xung trận. Thầy trò Mikel Arteta đã có trận đấu rất hay trước Brighton sau đó vài giờ. Họ áp đảo đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng cũng như số lần dứt điểm. Mặc dù vậy, "Pháo thủ" cũng chỉ có được chiến thắng 2-1 trước "Mòng biển".

Đây có thể nói là chiến thắng cực kỳ quan trọng đối với Arsenal bởi họ đã chính thức vô địch lượt đi của Ngoại hạng Anh với 42 điểm/18 trận. Thi đấu cùng giờ với Arsenal, Liverpool cũng giành chiến thắng 2-1 trước đội cuối bảng Wolves.

Thầy trò Arne Slot khá vất vả trong khâu tìm bàn thắng nhưng làm tung lưới đối thủ liền 2 lần trong hiệp một. Họ để đối thủ tìm được bàn gỡ ở đầu hiệp hai nhưng bảo toàn được tỉ số đến cuối trận. Với 3 điểm có được, Liverpool giữ vững vị trí thứ tư với 32 điểm/18 trận.

Trận đấu cuối cùng trong ngày, cũng là cuộc đối đầu được mong chờ nhiều nhất, cũng kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Aston Villa. Thầy trò Unai Emery đã có màn lội ngược dòng xuất sắc ngay tại sân Stamford Bridge của Chelsea. Ollie Watkins tỏa sáng với một cú đúp khi được tung vào sân ở hiệp hai.

Chelsea thua ngược Aston Villa và bị Man United đuổi kịp về mặt điểm số&nbsp;

Chelsea thua ngược Aston Villa và bị Man United đuổi kịp về mặt điểm số 

Chiến thắng này giúp Aston Villa tiếp tục giữ vị trí thứ 3 với 39 điểm/18 trận, chỉ kém 1 điểm so với Man City, đội đang xếp thứ hai. Trong khi đó, Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ 5 với 29 điểm nhưng họ đã bằng điểm so với Man United, đội đang xếp thứ 6 và chỉ "ngồi trên" do hơn về hiệu số.

Những diễn biến hấp dẫn khác

Trong những trận đấu còn lại, Brentford tạo ra chiến thắng đậm nhất khi vượt qua Bournemouth với tỉ số 4-1. Hiện tại, họ đã vươn lên đứng thứ 8 với 26 điểm, bằng với Crystal Palace nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Bournemouth vẫn có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 6 nếu Leeds United thắng ở vòng đấu này.

Còn với Burnley, họ có được 1 điểm cực kỳ quý báu sau trận hòa không bàn thắng với Everton. Sau 18 vòng, đội bóng này mới chỉ có 12 điểm, đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Đội xếp ngay trên Burnley là West Ham nhận thất bại thứ 3 liên tiếp sau khi thua 0-1 trước Fulham nên chưa thể rút ngắn khoảng cách với Nottingham Forest, đội xếp thứ 17. Khoảng cách giữa hai đội vào lúc này đang là 5 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 18 

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal vô địch lượt đi, MU bất ngờ hưởng lợi - 3

Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Chelsea - Aston Villa: Thay người đỉnh cao, ngược dòng mãn nhãn (Ngoại hạng Anh)

Sau quyết định thay đổi người của Unai Emery, Aston Villa đã tạo nên màn ngược dòng mãn nhãn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/12/2025 03:04 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN