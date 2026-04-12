Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barcelona đại thắng Espanyol, khi nào vô địch sớm?

Barcelona đặt một tay vào chức vô địch La Liga

Sau khi Real Madrid bị Girona cầm hòa trong trận đấu sớm, Barcelona có cơ hội cực tốt để nới rộng khoảng cách về mặt điểm số với đại kình địch tại La Liga. Và thầy trò HLV Hansi Flick đã làm tốt nhiệm vụ khi đối đầu với “mồi ngon” Espanyol tại sân Nou Camp.

Barcelona có chiến thắng dễ dàng trước Espanyol

Ferran Torres sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 và tiền đạo người Tây Ban Nha hoàn thành cú đúp ở phút 25. Sau đó, đội khách có một bàn gỡ ở hiệp hai nhưng Yamal và Rashford liên tiếp ghi bàn giúp đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng 4-1 chung cuộc.

Với kết quả này, Barcelona đã có 79 điểm sau 31 vòng, hơn đội xếp thứ hai là Real Madrid đúng 9 điểm. Như vậy, thầy trò HLV Hansi Flick chưa thể giành chức vô địch La Liga nhưng điều đó có lẽ cũng sớm xảy ra. Ở thời điểm giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa là kết thúc và khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu bằng số điểm của 3 trận thắng, Real Madrid cần tới phép màu mới có thể lật ngược thế cờ.

“Kền kền trắng” cần Barcelona thua ít nhất 4/7 trận còn lại mới có cửa vô địch. Thế nhưng điều đó quả thật là rất khó xảy ra. Lần cuối thầy trò HLV Hansi Flick thua tại La Liga đã cách đây 2 tháng. Chưa kể đến việc ba đối thủ tiếp theo của Barca đều là chiếu dưới (Celta Vigo, Getafe và Osasuna).

Nhiều khả năng trận El Clasico diễn ra trên sân Nou Camp vào ngày 11/5 tới đây sẽ chính là ngày Barcelona giành chức vô địch. Điều đó có thể tới sớm hơn nếu Real Madrid tiếp tục không thắng trong những vòng đấu tới.

Cuộc chiến ở cuối bảng xếp hạng

Ở một chiều hướng khác, cuộc đua ở nhóm “cầm đèn đỏ” tại La Liga cũng đang rất gay cấn. Alaves có trận hòa kịch tính 3-3 với Real Sociedad để giữ vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Elche có chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Valencia để nhảy lên vị trí thứ 17 và đẩy Mallorca xuống vị trí thứ 18. Số điểm lần lượt của Mallorca, Elche và Alaves là 31, 32 và 33 điểm.