Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barcelona đại thắng Espanyol, khi nào vô địch sớm?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Osasuna vs Real Betis
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Toulouse vs Lille
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barcelona đại thắng Espanyol, khi nào vô địch sớm?

La liga 2025-26 Barcelona

Sau chiến thắng 4-1 trước Espanyol, Barcelona đã vô địch sớm La Liga hay chưa?

  

Barcelona đặt một tay vào chức vô địch La Liga

Sau khi Real Madrid bị Girona cầm hòa trong trận đấu sớm, Barcelona có cơ hội cực tốt để nới rộng khoảng cách về mặt điểm số với đại kình địch tại La Liga. Và thầy trò HLV Hansi Flick đã làm tốt nhiệm vụ khi đối đầu với “mồi ngon” Espanyol tại sân Nou Camp.

Barcelona có chiến thắng dễ dàng trước Espanyol

Ferran Torres sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 và tiền đạo người Tây Ban Nha hoàn thành cú đúp ở phút 25. Sau đó, đội khách có một bàn gỡ ở hiệp hai nhưng Yamal và Rashford liên tiếp ghi bàn giúp đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng 4-1 chung cuộc.

Với kết quả này, Barcelona đã có 79 điểm sau 31 vòng, hơn đội xếp thứ hai là Real Madrid đúng 9 điểm. Như vậy, thầy trò HLV Hansi Flick chưa thể giành chức vô địch La Liga nhưng điều đó có lẽ cũng sớm xảy ra. Ở thời điểm giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa là kết thúc và khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu bằng số điểm của 3 trận thắng, Real Madrid cần tới phép màu mới có thể lật ngược thế cờ.

“Kền kền trắng” cần Barcelona thua ít nhất 4/7 trận còn lại mới có cửa vô địch. Thế nhưng điều đó quả thật là rất khó xảy ra. Lần cuối thầy trò HLV Hansi Flick thua tại La Liga đã cách đây 2 tháng. Chưa kể đến việc ba đối thủ tiếp theo của Barca đều là chiếu dưới (Celta Vigo, Getafe và Osasuna).

Nhiều khả năng trận El Clasico diễn ra trên sân Nou Camp vào ngày 11/5 tới đây sẽ chính là ngày Barcelona giành chức vô địch. Điều đó có thể tới sớm hơn nếu Real Madrid tiếp tục không thắng trong những vòng đấu tới.

Cuộc chiến ở cuối bảng xếp hạng

Ở một chiều hướng khác, cuộc đua ở nhóm “cầm đèn đỏ” tại La Liga cũng đang rất gay cấn. Alaves có trận hòa kịch tính 3-3 với Real Sociedad để giữ vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Elche có chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Valencia để nhảy lên vị trí thứ 17 và đẩy Mallorca xuống vị trí thứ 18. Số điểm lần lượt của Mallorca, Elche và Alaves là 31, 32 và 33 điểm.

Video bóng đá Barcelona – Espanyol: Áp đảo hoàn toàn, Rashford ấn định (La Liga)
Barcelona áp đảo hoàn toàn đối thủ trong cả hai hiệp và có được 4 bàn thắng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/04/2026 03:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN