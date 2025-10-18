Video bóng đá Real Oviedo - Espanyol: Đòn kết liễu hiệp 2, áp sát top 4 (La Liga)

Espanyol đã khởi đầu mùa giải rất tốt để đứng ở nửa trên BXH trước khi làm khách tại Oviedo. Đội chủ nhà đang chỉ hơn nhóm xuống hạng có 1 điểm nên Eric Bailly, Santi Cazorla và các đồng đội phải chuẩn bị tinh thần đá với tư cách "cửa dưới".

Eric Bailly che chắn cầu môn Oviedo trước cơ hội của Kike Garcia

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế Oviedo khởi đầu tốt hơn và phút 11 Luka Ilic đã thoát xuống đối mặt thủ môn Dmitrovic, nhưng cuộc đấu giữa 2 đồng hương Serbia đã kết thúc với phần thắng cho thủ môn của Espanyol. Tới phút 23, Haissem Hassan đã đưa Salomon Rondon lao xuống, nhưng trung vệ Riedel truy cản đúng lúc trước khi Rondon có thể đối mặt thủ môn.

Sau khi Rondon bỏ lỡ còn phí hơn nửa khi dứt điểm ra ngoài ở gần chấm 11m ở phút 31, Espanyol bắt đầu đáp trả. Carlos Romero tạt vào ở phút 33 và Escandell đã phải phản xạ rất nhanh cản phá cú đá của Kike Garcia. 3 phút sau thủ môn này tiếp tục xuất thần khi từ chối cơ hội cận thành của Roberto, và trước khi hết hiệp anh dù bị hàng rào chắn tầm nhìn vẫn đẩy được cú sút phạt của Pere Milla.

Oviedo khởi đầu hiệp 2 cũng tốt như hiệp 1, nhưng Espanyol lần này không chịu đòn lâu. Sau khi Kike Garcia 2 lần dứt điểm buộc thủ môn Escandell 2 lần cứu thua ở phút 52, 10 phút sau đội khách tưởng như đã được quả penalty sau khi Riedel bị Dendoncker phạm lỗi trong vòng cấm Oviedo, nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị sau khi xem VAR.

Espanyol khai thông thế bế tắc với bàn thắng của Kike Garcia (trái)

Phút 70, một quả căng ngang của Romero đã gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Oviedo trước khi bóng chạm Kike Garcia và buộc thủ môn Escandell hất bóng ra khỏi cầu môn. VAR vào cuộc và Kike Garcia chạm bóng bằng đầu gối chứ không phải tay, và bóng đã đi qua vạch vôi cầu môn Oviedo trước khi Escandell phá ra. 1-0 cho Espanyol.

Đội khách lập tức lùi xuống chơi phản công, và tới phút 82 Pere Milla định đoạt cho Espanyol khi kết thúc một pha chuyển trạng thái với cú đệm cận thành. Thắng 2-0, Espanyol áp sát vị trí thứ 4 và họ thực tế chỉ kém Real Betis về hiệu số.

Tỷ số trận đấu: Real Oviedo 0-2 Espanyol (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Kike Garcia 70', Pere Milla 82' (El Hilali)

Đội hình xuất phát:

Real Oviedo: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Rahim; Colombatto, Dendoncker; Ilyas, Ilic, Hassan; Rondón.

Espanyol: Dmitrovic; Rubén S., Riedel, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Expósito, Pere Milla, Dolan; Roberto, Kike García.