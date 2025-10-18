Video bóng đá Real Oviedo - Espanyol: Đòn kết liễu hiệp 2, áp sát top 4 (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-

Video bóng đá Real Oviedo - Espanyol: Đòn kết liễu hiệp 2, áp sát top 4 (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 9 La Liga) Eric Bailly và các đồng đội Oviedo dù đứng gần nhóm xuống hạng vẫn chơi một trận quả cảm trước Espanyol đứng gần khu vực dự cúp châu Âu.

  

Video bóng đá Real Oviedo - Espanyol: Đòn kết liễu hiệp 2, áp sát top 4 (La Liga) - 1

Espanyol đã khởi đầu mùa giải rất tốt để đứng ở nửa trên BXH trước khi làm khách tại Oviedo. Đội chủ nhà đang chỉ hơn nhóm xuống hạng có 1 điểm nên Eric Bailly, Santi Cazorla và các đồng đội phải chuẩn bị tinh thần đá với tư cách "cửa dưới".

Eric Bailly che chắn cầu môn Oviedo&nbsp;trước cơ hội của Kike Garcia

Eric Bailly che chắn cầu môn Oviedo trước cơ hội của Kike Garcia

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế Oviedo khởi đầu tốt hơn và phút 11 Luka Ilic đã thoát xuống đối mặt thủ môn Dmitrovic, nhưng cuộc đấu giữa 2 đồng hương Serbia đã kết thúc với phần thắng cho thủ môn của Espanyol. Tới phút 23, Haissem Hassan đã đưa Salomon Rondon lao xuống, nhưng trung vệ Riedel truy cản đúng lúc trước khi Rondon có thể đối mặt thủ môn. 

Sau khi Rondon bỏ lỡ còn phí hơn nửa khi dứt điểm ra ngoài ở gần chấm 11m ở phút 31, Espanyol bắt đầu đáp trả. Carlos Romero tạt vào ở phút 33 và Escandell đã phải phản xạ rất nhanh cản phá cú đá của Kike Garcia. 3 phút sau thủ môn này tiếp tục xuất thần khi từ chối cơ hội cận thành của Roberto, và trước khi hết hiệp anh dù bị hàng rào chắn tầm nhìn vẫn đẩy được cú sút phạt của Pere Milla.

Oviedo khởi đầu hiệp 2 cũng tốt như hiệp 1, nhưng Espanyol lần này không chịu đòn lâu. Sau khi Kike Garcia 2 lần dứt điểm buộc thủ môn Escandell 2 lần cứu thua ở phút 52, 10 phút sau đội khách tưởng như đã được quả penalty sau khi Riedel bị Dendoncker phạm lỗi trong vòng cấm Oviedo, nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị sau khi xem VAR.

Espanyol khai thông thế bế tắc với bàn thắng của Kike Garcia (trái)

Espanyol khai thông thế bế tắc với bàn thắng của Kike Garcia (trái)

Phút 70, một quả căng ngang của Romero đã gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Oviedo trước khi bóng chạm Kike Garcia và buộc thủ môn Escandell hất bóng ra khỏi cầu môn. VAR vào cuộc và Kike Garcia chạm bóng bằng đầu gối chứ không phải tay, và bóng đã đi qua vạch vôi cầu môn Oviedo trước khi Escandell phá ra. 1-0 cho Espanyol.

Đội khách lập tức lùi xuống chơi phản công, và tới phút 82 Pere Milla định đoạt cho Espanyol khi kết thúc một pha chuyển trạng thái với cú đệm cận thành. Thắng 2-0, Espanyol áp sát vị trí thứ 4 và họ thực tế chỉ kém Real Betis về hiệu số.

Tỷ số trận đấu: Real Oviedo 0-2 Espanyol (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Kike Garcia 70', Pere Milla 82' (El Hilali) 

Đội hình xuất phát: 

Real Oviedo: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Rahim; Colombatto, Dendoncker; Ilyas, Ilic, Hassan; Rondón.

Espanyol: Dmitrovic; Rubén S., Riedel, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Expósito, Pere Milla, Dolan; Roberto, Kike García.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Video bóng đá Celta Vigo - Atletico Madrid: Oan nghiệt thẻ đỏ, đánh rơi chiến thắng (La Liga)
Video bóng đá Celta Vigo - Atletico Madrid: Oan nghiệt thẻ đỏ, đánh rơi chiến thắng (La Liga)

Atletico Madrid sớm vượt lên dẫn trước nhưng thẻ đỏ tai hại của Lenglet khiến tình thế thay đổi hoàn toàn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2025 02:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN