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Nico Paz đang biến Como thành thế lực mới của Serie A như thế nào?

Sự kiện: Serie A 2026-27

Nico Paz tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp Como ngược dòng thắng Torino 3-1, qua đó giữ vững vị trí thứ 4 Serie A 2026/27 với 20 điểm sau 9 vòng đấu.

     

Nico Paz ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của Como trước Torino ngày 27/10 với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Tiền vệ người Argentina góp công lớn vào màn ngược dòng, giúp đội bóng của HLV Cesc Fabregas có 20 điểm sau 9 vòng Serie A 2026/27, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Nico Paz đang bay cao cùng Como ở Serie A

Nico Paz đang bay cao cùng Como ở Serie A

Nico Paz là trung tâm trong lối chơi của Como

Paz thường chơi ở vị trí hộ công, hoạt động trong khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương. Khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp giúp anh thoát pressing, phối hợp với đồng đội hoặc tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Khi có khoảng trống trước vòng cấm, tiền vệ 22 tuổi cũng sẵn sàng dứt điểm từ xa.

Ở giai đoạn đầu mùa, Paz từng dẫn đầu Serie A với 27 cú sút, đồng thời đứng thứ 2 về số đường chuyền chính xác ở 1/3 sân cuối với 112 lần. Anh còn dẫn đầu giải ở thời điểm thống kê về số lần thắng tranh chấp trên mặt đất (35) và tắc bóng (19).

Khả năng tranh chấp giúp Paz thường xuyên tham gia giành lại bóng sau khi Como mất quyền kiểm soát. Trong tấn công, những pha đi bóng và sút xa của anh buộc đối phương phải bố trí người áp sát, qua đó mở thêm khoảng trống cho các tiền đạo.

Nico Paz đang biến Como thành thế lực mới của Serie A như thế nào? - 2

Como vẫn biết cách chiến thắng khi thiếu Paz

Como đánh bại Sassuolo 2-0 ngày 24/10 dù Paz ngồi dự bị cả trận. Đội chủ nhà tung ra 14 cú sút, trong đó có 6 lần trúng đích, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 2,32.

Douvikas ghi cả 2 bàn từ những đường căng ngang bên cánh trái của Caqueret và Kaiki. Những pha phối hợp ở biên giúp Como tiếp cận vòng cấm mà không cần tập trung triển khai bóng qua vị trí hộ công. Douvikas cũng tận dụng tốt khả năng chọn vị trí để kết thúc các đợt tấn công.

Kể từ mùa 2024/25, Como thắng 4, hòa 1 và thua 2 trong 7 trận Serie A mà Paz không ra sân. Dù số trận còn ít và chất lượng đối thủ khác nhau, đội bóng của Fabregas vẫn có những phương án tấn công hiệu quả khi thiếu tiền vệ Argentina.

Fabregas có thêm lựa chọn trên hàng công

Martin Baturina tiếp tục ghi dấu ấn trong trận thắng Torino. Vào sân từ phút 58, tiền vệ người Croatia có 1 cú sút trúng xà ngang trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+2.

Baturina mang đến thêm khả năng sáng tạo ở trung lộ, còn Douvikas đảm nhận tốt nhiệm vụ ghi bàn trong vòng cấm. Khi đối phương tập trung theo kèm Paz, Fabregas có thể khai thác tốc độ ở hai cánh hoặc sử dụng những tiền vệ khác để tổ chức tấn công.

Como kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 4 và đang hướng tới việc tiếp tục góp mặt tại Champions League. Lịch thi đấu dày đặc đòi hỏi Fabregas phải xoay tua hiệu quả hơn, đặc biệt ở các vị trí tấn công. Trong khi đó, Real Madrid vẫn giữ quyền mua lại Paz cho mùa 2027/28. Sự tiến bộ của Baturina và các đồng đội sẽ càng quan trọng nếu Como phải chia tay ngôi sao người Argentina.

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Theo Công Nghệ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/nico-paz-dang-bien-como-thanh-the-luc-moi-cua-serie-...

-28/10/2026 14:50 PM (GMT+7)
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