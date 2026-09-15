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Những “bom tấn” Ngoại hạng Anh nguy cơ ra rìa chỉ sau 1 năm: Đáng lo cho Gyokeres, Zubimendi

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City Everton F.C

Chỉ sau 1 năm đã có một số cầu thủ khiến CLB chủ quản phải phần nào hối tiếc vì đã mua họ.

   

Mọi vụ chuyển nhượng đều là những canh bạc, nhưng đã có những vụ “đánh bạc” cho kết quả thất bại từ khá sớm và người mua phải hối hận. Premier League sau 1 năm đã có những vụ chuyển nhượng lớn nào gây hối hận cho các đội mua sắm?

Arsenal: Gyokeres & Zubimendi

Gyokeres vẫn khỏe mạnh nhưng HLV Mikel Arteta đã có Kai Havertz khiến tiền đạo người Thụy Điển hiếm khi được vào sân. Và khi anh vào, màn trình diễn chạm bóng chỉ 9 lần trước Napoli là một thảm họa, khiến fan Arsenal càng hiểu vì sao có tin đồn CLB muốn mua Julian Alvarez.

Gyokeres &amp; Zubimendi

Gyokeres & Zubimendi

Trong khi Gyokeres sa sút quá nhiều, Zubimendi vẫn chơi được nhưng vấn đề là Myles Lewis-Skelly tiến bộ quá nhanh, từ một hậu vệ trái thì nay ngôi sao tuổi teen này đã được xếp đá cặp với Declan Rice. Khó khăn càng tăng cho Zubimendi khi Bruno Guimaraes được mua từ Newcastle, nên Zubimendi có lẽ sau mùa này sẽ ra đi.

Chelsea: Delap, Gittens & Garnacho

Chelsea đã tống tiễn Delap sang Nottingham Forest và ít nhất Delap đang bắt nhịp tốt ở CLB mới. Garnacho thì chẳng thể hiện được gì từ lúc sang Aston Villa, cho thấy rằng có những trường hợp mà HLV Unai Emery cũng không thể cứu rỗi được.

Gittens xem ra là một nạn nhân của việc Chelsea mua cầu thủ vô tội vạ hơn là anh trình độ kém. Morgan Rogers xuất hiện đồng nghĩa Gittens càng khó có cửa được ra sân.

Newcastle: Nick Woltemade

Woltemade thực sự là một ẩn số cho giới chuyên môn chỉ sau 1 năm. Từ chỗ một trung phong cao to có cách chơi cổ điển, giờ người ta lại tự hỏi anh có phải một… tiền vệ “giấu mặt”. Chân sút người Đức khởi đầu rất tốt ở St. James Park nhưng dần chìm đi, và đầu mùa này chỉ 90 phút đá ở League Cup đã đủ khiến Newcastle quyết định cho anh sang Juventus dưới dạng cho mượn.

Woltemade hy vọng sẽ lấy lại thời vận ở Juventus

Woltemade hy vọng sẽ lấy lại thời vận ở Juventus

Liverpool: Jeremie Frimpong

Richard Hughes đã cuốn gói khỏi Anfield nhưng không ít fan Liverpool vẫn tức vì đội nhà sẽ phải mất thời gian dọn dẹp mớ hỗn độn ông này để lại trước khi chuồn sang Saudi Arabia. Frimpong là một trong số đó, fan có chê Alexander-Arnold kém phòng ngự nhưng anh ít nhất biết tấn công với những quả chuyền đáng sợ. Frimpong cả thủ lẫn công đều tệ, và nản hơn nữa Frimpong còn không phải một hậu vệ biên thực sự, Frimpong đá hay trong sơ đồ 3 hậu vệ mà sơ đồ đó Liverpool không dùng.

Man City: Tijjani Reijnders

Ghi cả bàn thắng lẫn kiến tạo trong ngày mở màn mùa giải trước, nhưng Reijnders khuất dần sau đó và ngay cả sự ra đi của Pep Guardiola cũng không giúp cầu thủ này có cơ hội, khi Enzo Maresca còn không cho anh này cơ hội thể hiện. Ít nhất Man City vẫn bán lãi cầu thủ người Hà Lan sang Saudi Pro League.

Bộ đôi Hà Lan này đã 1 người phải sang Saudi Arabia, người còn lại cũng khó trụ lại

Bộ đôi Hà Lan này đã 1 người phải sang Saudi Arabia, người còn lại cũng khó trụ lại

Everton: Tyler Dibling

Còn ai nhớ có lúc Southampton ra giá tận 100 triệu bảng khi Dibling được cả MU và Man City quan tâm? Dibling thay vào đó sang Everton với giá 35 triệu bảng nhưng đã lên ghế dự bị chỉ sau vài trận ra sân. Và khả năng cao là cầu thủ 20 tuổi này sẽ còn bị đày trên ghế dự bị chừng nào David Moyes tại vị, Moyes còn không tung anh vào sân khi Everton thiếu thốn lực lượng.

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Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

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Atlético Madrid
Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
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Bê bối trọng tài Ngoại hạng Anh: Arsenal chính thức khiếu nại, MU bị "phủ đầu"

Cả Arsenal và MU đều đang phản ứng đầy bức xúc trước những quyết định của trọng tài cuối tuần qua.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 03:10 AM (GMT+7)
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