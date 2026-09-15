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Dàn sao Indonesia tung hoành ở 4/5 giải hàng đầu châu Âu, xứng danh niềm tự hào Đông Nam Á

Sự kiện: Bóng đá Indonesia Chuyển nhượng mùa hè

Việc thủ môn Emil Audero gia nhập Rayo Vallecano theo dạng cho mượn từ Como giúp đội tuyển Indonesia có cầu thủ góp mặt tại 4 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải 2026/27. Ngoại hạng Anh là giải đấu duy nhất trong nhóm “Big 5” không có đại diện của bóng đá Indonesia.

Emil Audero gia nhập Rayo Vallecano

Thủ môn Emil Audero chính thức gia nhập Rayo Vallecano trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Người gác đền 29 tuổi chuyển đến đội bóng La Liga từ Como theo hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2026/27.

Thủ môn Emil Audero sang La Liga chơi bóng

Thủ môn Emil Audero sang La Liga chơi bóng

Rayo Vallecano xác nhận Audero là tân binh của đội bóng vào ngày 2/9/2026. Trong thông báo trên trang chủ, CLB Tây Ban Nha cho biết thủ môn này trưởng thành từ lò đào tạo Juventus trước khi được đôn lên đội một.

Sau khi chia tay đội bóng thành Turin, Audero lần lượt khoác áo Venezia, Sampdoria, Inter Milan, Palermo và Cremonese. Hai CLB gần nhất mà anh thi đấu là Palermo và Cremonese đều theo dạng cho mượn từ Como.

Sự xuất hiện của Audero tại La Liga giúp đội tuyển Indonesia tạo nên dấu ấn đáng chú ý tại nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này.

Indonesia có cầu thủ ở Serie A, Bundesliga và Ligue 1

Tại Serie A, đội trưởng đội tuyển Indonesia - Jay Idzes tiếp tục hành trình cùng Sassuolo. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Idzes khoác áo “I Neroverdi”, sau khi có 35 lần ra sân tại giải đấu cao nhất Italia mùa trước.

ĐT Indonesia có 4 cầu thủ đang chơi ở 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

ĐT Indonesia có 4 cầu thủ đang chơi ở 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Trong khi đó, Bundesliga tiếp tục chứng kiến sự hiện diện của hậu vệ phải Kevin Diks trong màu áo Borussia Monchengladbach. Tương tự Idzes, mùa giải 2026/27 cũng là mùa thứ hai Diks thi đấu cho Gladbach kể từ khi chuyển đến từ Copenhagen vào mùa hè năm ngoái.

Diks đã gây ấn tượng mạnh ở mùa giải trước. Hậu vệ 29 tuổi ghi 5 bàn sau 30 lần ra sân tại Bundesliga, qua đó trở thành chân sút có thành tích tốt thứ hai của Gladbach trong cả mùa giải. Người duy nhất xếp trên Diks là tiền đạo Haris Tabakovic với tổng cộng 13 bàn thắng.

Không chỉ Serie A và Bundesliga, Ligue 1 cũng có một tuyển thủ Indonesia góp mặt. Hậu vệ trái Calvin Verdonk bước vào mùa giải thứ hai cùng Lille, một trong những đội bóng hàng đầu nước Pháp.

Ngoại hạng Anh là mảnh ghép duy nhất còn thiếu

Với Emil Audero, Jay Idzes, Kevin Diks và Calvin Verdonk, đội tuyển Indonesia hiện có cầu thủ thi đấu tại 4 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu gồm La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

Bóng đá Indonesia đang không ngừng gia tăng tầm ảnh hưởng

Bóng đá Indonesia đang không ngừng gia tăng tầm ảnh hưởng

Ngoại hạng Anh là giải đấu duy nhất trong nhóm “Big 5” không có cầu thủ đội tuyển Indonesia ở mùa giải 2026/27.

Đây được xem là cột mốc đáng tự hào đối với bóng đá Indonesia khi ngày càng có nhiều tuyển thủ chinh chiến tại những giải đấu hàng đầu châu Âu. Sự hiện diện của 4 cầu thủ tại 4 nền bóng đá lớn không chỉ nâng tầm đội tuyển Indonesia mà còn thu hút sự quan tâm đáng kể từ người hâm mộ Đông Nam Á.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 09:19 AM (GMT+7)
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