Arsenal vỡ mộng Vinicius - Alvarez: Chinh phục châu Âu với "thanh kiếm cùn"

Arsenal lỗi hẹn với siêu sao tấn công

Arsenal bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè với Morgan Rogers là mục tiêu số một cho hàng công. Tuy nhiên, Chelsea đã chi 117 triệu bảng để đưa cầu thủ này về, còn "Pháo thủ" cho rằng mức phí đó quá cao.

Sau khi không thể chiêu mộ Rogers, Arsenal chuyển sang mục tiêu tham vọng hơn là Vinicius. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil tiếp tục ở lại Real Madrid.

Arsenal thất bại trong việc chiêu mộ những ngôi sao tấn công

Julian Alvarez sau đó trở thành thương vụ được Arsenal theo đuổi trong thời gian dài. Đội bóng thành London chờ đợi cho tới ngày cuối kỳ chuyển nhượng nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục tiền đạo người Argentina chuyển tới Ngoại hạng Anh.

Alvarez hiện tiếp tục ở lại Atletico Madrid. Trong thời gian diễn ra câu chuyện chuyển nhượng, anh từng tìm cách thúc đẩy khả năng chuyển sang Barcelona, còn Arsenal vẫn chờ đợi cơ hội chiêu mộ cầu thủ này.

Trước đó, sau thất bại trước PSG ở chung kết Champions League, HLV Mikel Arteta yêu cầu Arsenal phải “tham vọng” và “nhanh chóng” trên thị trường chuyển nhượng.

4 cầu thủ tấn công ra đi, chỉ 1 người đến

Trong khi không thể đưa về Rogers, Vinicius hay Alvarez, Arsenal chỉ có một tiền đạo gia nhập trong mùa hè là Christos Tzolis. Ở chiều ngược lại, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Gabriel Jesus đều đã rời đội. Ethan Nwaneri cũng được cho Dortmund mượn.

Như vậy, Arsenal mất 4 cầu thủ tấn công nhưng chỉ bổ sung 1 người. Điều này đặt ra câu hỏi về cả chất lượng lẫn số lượng nhân sự trên hàng công của đội bóng trong mùa giải mới.

Vị trí cánh trái được xem là khu vực đáng lưu ý nhất. Từ nay cho đến tháng 1, Tzolis là cầu thủ duy nhất được công nhận là một lựa chọn chuyên biệt cho vị trí này.

Eberechi Eze và Noni Madueke cũng có thể chơi bên cánh trái, nhưng cả hai còn phải đảm nhiệm nhiệm vụ dự phòng và xoay tua cho Martin Odegaard và Bukayo Saka ở những vị trí khác trên hàng công.

Tzolis có thể gánh vị trí cánh trái?

Eze đã cho thấy khả năng thi đấu bên cánh trái khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Aston Villa. Tuy nhiên, cả Eze lẫn Tzolis đều không phải mẫu cầu thủ giàu tốc độ và thường xuyên thực hiện những pha đi bóng một đối một như kiểu cầu thủ mà Arteta ưa thích.

Hai cầu thủ này cũng không có xu hướng thường xuyên khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự theo cách Martinelli từng làm.

Một vấn đề khác là khả năng Tzolis phải thi đấu với khối lượng lớn trong cả mùa giải. Theo những người hiểu rõ cầu thủ này, một trong những điểm mạnh của Tzolis là khả năng hồi phục sau trận đấu và tiếp tục thi đấu chỉ ba ngày sau đó.

Arteta hài lòng với đội hình hiện tại?

Mùa trước tại Club Brugge, Tzolis thi đấu gần 4.400 phút. Con số này chỉ kém khoảng 900 phút so với tổng thời gian thi đấu của Martinelli và Trossard cộng lại cho Arsenal mùa trước.

Nếu dựa trên những con số đó, Tzolis có thể phải thi đấu thêm khoảng 10 trận trong mùa giải này so với mùa trước. Bài viết đặt câu hỏi liệu khối lượng thi đấu đó có quá lớn đối với cầu thủ người Hy Lạp hay không.

Vị trí tiền đạo cắm cũng thiếu lựa chọn

Trung phong là khu vực tiếp theo khiến Arsenal phải lưu tâm. Đội bóng hiện có Kai Havertz và Viktor Gyokeres. So với mùa trước, Arsenal vì thế thiếu một cầu thủ ở vị trí tiền đạo cắm. Trước đó, Arteta từng tiết lộ ông lo ngại Arsenal đã đánh mất cơ hội vô địch Premier League từ tháng 11, thời điểm đội bóng chỉ còn một tiền đạo có thể sử dụng là Mikel Merino.

Merino tất nhiên cũng có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo. Vì vậy, việc Arsenal tiếp tục làm mỏng vị trí trung phong được bài viết đánh giá là một quyết định đáng chú ý.

Điều này xảy ra trong bối cảnh Jesus gần như không thi đấu cho Arsenal trong năm 2026.

Arsenal vẫn có những điểm tích cực

Arsenal có thể cho rằng họ vẫn tăng cường sức mạnh cho hàng công mà không cần phải mua thêm cầu thủ thuộc nhóm 3 vị trí trên hàng tiền đạo. Bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng với Bruno Guimaraes được kỳ vọng sẽ mang tới thêm phương án cho hệ thống tấn công của đội bóng.

Mùa trước, tiền vệ người Brazil nằm trong nhóm những cầu thủ hàng đầu Ngoại hạng Anh về khả năng phá vỡ tuyến phòng ngự đối phương. Anh cũng để lại ấn tượng trong lần đầu tiên thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Arsenal khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Aston Villa.

Arsenal cũng có Max Dowman, cầu thủ mới 16 tuổi, người được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn ở đội một so với mùa trước, khi anh chủ yếu được xem như một phương án bất ngờ. Dowman có thể thi đấu ở cánh phải hoặc vị trí số 10 khi Madueke và Eze được sử dụng ở những khu vực khác.

Bên cạnh đó, Arsenal vẫn có đủ nhân sự để bố trí 2 cầu thủ cho mỗi vị trí, thậm chí một số vị trí có tới ba lựa chọn. Đội bóng cũng đã cải tổ bộ phận y tế trong mùa hè. Nếu điều này giúp những cầu thủ quan trọng như Saka và Odegaard có khả năng duy trì thể trạng tốt hơn, hàng công Arsenal có thể có thêm một lựa chọn đáng kể về mặt nhân sự.

Arsenal phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn

Arsenal không chỉ gặp vấn đề về hàng công. Đội bóng cũng phải xử lý tình trạng chấn thương dài hạn của William Saliba, qua đó buộc phải tham gia thị trường chuyển nhượng để đưa Ezri Konsa về.

Jurrien Timber và Ben White đều không có lịch sử chấn thương thực sự ổn định. Ben White thậm chí gặp vấn đề trong trận đấu với Aston Villa hôm thứ Hai. Vì vậy, sự xuất hiện của Konsa giúp Arsenal có thêm phương án dự phòng ở vị trí hậu vệ phải.

Ngoài White và Konsa, Arsenal còn có Cristhian Mosquera và Piero Hincapie. Hàng phòng ngự dự bị này đủ mạnh để trở thành hàng thủ chính của nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Man City đã thực hiện những thương vụ đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng này, trong đó có Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez, qua đó làm mới đáng kể tuyến giữa.

Chelsea cũng không chỉ giành Morgan Rogers từ Arsenal mà còn giải quyết một số vị trí yếu trong đội hình, đặc biệt là thủ môn, hàng phòng ngự và kinh nghiệm thi đấu.

Cuộc đua vô địch có thể trở nên cạnh tranh hơn

Man City và Chelsea đều có thể cho rằng họ đã chuẩn bị đủ lực lượng để cạnh tranh với Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Arsenal có thể cảm thấy chưa hài lòng với kỳ chuyển nhượng của mình xét riêng ở khía cạnh tấn công. Việc không thể đưa về một ngôi sao tấn công hàng đầu, đồng thời để 4 cầu thủ tấn công rời đội, khiến chiều sâu hàng công trở thành một trong những vấn đề được đặt ra.

Câu hỏi liệu khoảng cách giữa Arsenal và các đối thủ phía sau đã thu hẹp hay chưa sẽ nhanh chóng được kiểm chứng. Vấn đề này sẽ được đặt dưới sự xem xét ngay trong trận đại chiến với Chelsea ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (22h30, 6/9).