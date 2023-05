Những bước chân đầu tiên ở V.League

Chuyện tiền thưởng ở Sông Lam Nghệ An Trước trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 V.League 2023, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ thông tin đội bóng xứ Nghệ đã cắt đi khoản thưởng 500 triệu đồng (sân khách) và 400 triệu đồng (sân nhà) khi đội giành chiến thắng. Trước trận derby xứ Nghệ, một cầu thủ kì cựu trong đội đã chia sẻ quan điểm của mình về thông tin cắt giảm các khoản thưởng với Chủ tịch của Sông Lam Nghệ An - ông Trương Sỹ Bá. Trước câu hỏi của thành viên trong đội, ông Trương Sỹ Bá thẳng thắn trả lời: “Khi cầu thủ có tâm tư như vậy thì tôi cũng nên chia sẻ với mọi người để hiểu rõ hơn. Đội có sự thay đổi như vậy bởi chúng tôi không muốn cào bằng mọi thứ. Bình quân chủ nghĩa, tư tưởng cào bằng đều không tốt. Mọi thứ cần rõ ràng hơn. Tùy vào mức độ quan trọng của từng trận đấu, sự cống hiến và đóng góp của các cầu thủ mà chúng tôi có những chế độ khác nhau sao cho phù hợp, thay vì đưa ra một con số đóng khung như quy chế trước kia. Tôi xin nhấn mạnh là không bỏ thưởng. Nhưng đội sẽ có cách làm khác sao cho phù hợp hơn”. Theo Chủ tịch Trương Sỹ Bá, Sông Lam Nghệ An sẵn sàng thưởng cho đội, ngay cả khi đội có kết quả hoà trước đối thủ. Chỉ cần đội tạo ra một thế trận tốt, có ý nghĩa quan trọng đối với câu lạc bộ trong mùa giải. H.H