Công bố bản quyền World Cup 2023, xem ĐT nữ Việt Nam đấu Mỹ - Hà Lan trên kênh nào?

ĐT nữ Việt Nam thi đấu với Đức, Tây Ban Nha trước khi dự World Cup 2023 Sau SEA Games 32, ngày 22/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho World Cup 2023. Từ ngày 5 đến 25-6, đội tuyển nữ đi tập huấn tại Đức, Ba Lan. Đội sẽ có 3 trận giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10/6), CLB Short Mainz (15/6), đội tuyển nữ Đức (24/6). Ngoài ra, trong dịp này, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng sẽ có 1 trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21/6 tại Ba Lan. Kết thúc chuyến tập huấn châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước, tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5/7, ĐT nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand. Tại đây, Huỳnh Như và đồng đội có hơn 10 ngày tập huấn, thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha và New Zealand. Từ 20/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức tham dự World Cup 2023. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E thi đấu tại New Zealand, lần lượt gặp đội Mỹ (đương kim vô địch thế giới) ngày 22/7, đấu Bồ Đào Nha ngày 27/7 và á quân thế giớ Hà Lan ngày 1/8.