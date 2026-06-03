Nhiều cầu thủ thi đấu ở Đông Nam Á dự World Cup 2026

Ở thời điểm còn 10 ngày nữa VCK World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, hầu hết các đội tuyển đã công bố danh sách các cầu thủ tham dự giải. Trong danh sách hơn 1200 cầu thủ tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay đã chính thức được công bố, có 4 gương mặt đang thi đấu cho các CLB ở Đông Nam Á.

Đầu tiên là trường hợp của CLB Selangor - tiền vệ Noor Al Rawabdeh. Cầu thủ này đến với đại diện Malaysia từ năm 2023 và đã có hơn 50 lần ra sân cho đội bóng này.

Trước khi đến với Selangor, Noor Al Rawabdeh đã là trụ cột của ĐT Jordan tham dự nhiều giải đấu lớn. Anh là gương mặt chủ chốt ở tuyến giữa của đội tuyển đến từ Tây Á trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 để mang về tấm vé lịch sử đến với VCK năm nay.

Đồng đội của Noor Al Rawabdeh ở Selangor là Mo Abualnadi cũng là thành viên của ĐT Jordan tham dự kỳ World Cup năm nay. Mo Abualnadi sinh năm 2001, thi đấu cho ĐTQG Jordan từ năm 2024 và cũng gia nhập Selangor cùng năm này.

Trường hợp tiếp theo đang thi đấu ở Đông Nam Á góp mặt tại World Cup 2026 là Rebin Sulaka, hậu vệ kỳ cựu của ĐT Iraq. Cầu thủ 34 tuổi Port FC của Thái Lan từ năm 2025 nhưng đã có thâm niên 11 năm thi đấu cho ĐT Iraq.

Đồng đội của Rebin Sulaka ở ĐT Iraq là Frans Putros cũng có tên trong danh sách tham dự World Cup với tư cách một cầu thủ đang khoác áo các CLB ở Đông Nam Á. Frans Putros thuộc biên chế CLB Persib, đội bóng vô địch Indonesia mùa 2025/2026.

World Cup 2026 là lần đầu tiên ĐT Jordan tham dự một kỳ của giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, ĐT Iraq có lần trở lại sân chơi World Cup sau 40 năm.