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Video bóng đá Hà Lan - Algeria: Màn tập dượt trước World Cup (Giao hữu)

Sự kiện: Đội tuyển Hà Lan World Cup 2026

(Giao hữu)

Tỷ số chung cuộc: Hà Lan 0-0 Algeria (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Đội hình xuất phát

Hà Lan: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Brobbey

Algeria: Mastil; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Zerrouki; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Video bóng đá Croatia - Bỉ: Mở điểm đầy bất ngờ, Lukaku rực sáng (Giao hữu)
Video bóng đá Croatia - Bỉ: Mở điểm đầy bất ngờ, Lukaku rực sáng (Giao hữu)

(Giao hữu) Trận đấu nặng tính chiến thuật và cả hai bàn thắng đều tới khá bất ngờ.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 03:35 AM (GMT+7)
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