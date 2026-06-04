Video bóng đá Hà Lan - Algeria: Màn tập dượt trước World Cup (Giao hữu)
(Giao hữu)
Tỷ số chung cuộc: Hà Lan 0-0 Algeria (Hiệp 1: 0-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Đội hình xuất phát
Hà Lan: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Brobbey
Algeria: Mastil; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Zerrouki; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri
(Giao hữu) Trận đấu nặng tính chiến thuật và cả hai bàn thắng đều tới khá bất ngờ.
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/06/2026 03:35 AM (GMT+7)