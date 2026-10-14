Huyền thoại cao thủ Trung Quốc sánh ngang Hoắc Nguyên Giáp, chỉ 1 đòn hạ võ sĩ Mỹ

Trong lịch sử võ thuật Trung Quốc, Lã Tử Kiếm là một trong những nhân vật gắn liền với nhiều câu chuyện truyền kỳ. Ông được biết đến với biệt danh “Trường Giang đại hiệp”, nổi tiếng nhờ khả năng sử dụng Bát Quái Chưởng và những cuộc giao đấu với võ sĩ nước ngoài. Đáng chú ý nhất là giai thoại ông đánh bại một nhà vô địch quyền Anh Mỹ chỉ bằng một đòn đánh.

Thầy dạy võ của Tưởng Giới Thạch

Lã Tử Kiếm sinh năm 1893 tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật nổi tiếng tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Ngay từ nhỏ, ông đã khổ luyện võ thuật và chăm chỉ nghiên cứu y học cổ truyền Trung Quốc.

Nhờ tư chất thông minh cùng nền tảng võ học gia truyền vững chắc, Lã Tử Kiếm sớm nổi danh trong giới võ thuật khi còn ở tuổi thiếu niên. Đến thời thanh niên, tên tuổi của ông đã được đặt ngang hàng với Hoắc Nguyên Giáp và Đỗ Tâm Ngũ, hai nhân vật nổi tiếng trong lịch sử võ thuật Trung Quốc.

Lã Tử Kiếm được biết đến với biệt danh “Trường Giang đại hiệp”. (Ảnh: Sohu)

Bên cạnh khả năng chiến đấu, Lã Tử Kiếm còn được mô tả là người có tính cách hào sảng, thích giúp đỡ người khác và thường xuyên can thiệp khi chứng kiến những chuyện bất bình. Chính tính cách này góp phần tạo nên hình tượng hiệp khách gắn liền với tên tuổi ông.

Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về Lã Tử Kiếm diễn ra vào những năm đầu thời Trung Hoa Dân Quốc, khi hoạt động vận tải đường thủy trên sông Trường Giang chịu ảnh hưởng lớn từ nước ngoài.

Lư Tác Phu, người đứng đầu Công ty Vận tải Dân Sinh, muốn giành lại quyền vận tải trên tuyến đường thủy quan trọng này. Tuy nhiên, phía Nhật Bản đưa ra điều kiện rằng người Trung Quốc phải đánh bại được thủ lĩnh nhóm võ sĩ của họ trước khi quyền vận tải được chuyển giao.

Lư Tác Phu tìm đến Lã Tử Kiếm và đề nghị ông đại diện tham gia cuộc quyết đấu. Trận đấu diễn ra tại một thao trường quân sự ở Nghi Xương. Đối thủ của Lã Tử Kiếm là Mitsui Hideo, người được giới thiệu là thủ lĩnh nhóm võ sĩ Nhật Bản.

Theo câu chuyện được lưu truyền, Lã Tử Kiếm đánh bại Mitsui Hideo và khiến đối thủ thiệt mạng ngay tại chỗ. Sau đó, hai võ sĩ Nhật Bản khác tiếp tục lên đài thách đấu nhưng cũng nhận kết cục tương tự.

Sau cuộc giao đấu, phía Nhật Bản thực hiện thỏa thuận, trao trả quyền vận tải đường thủy đang nắm giữ. Chiến thắng này khiến danh tiếng Lã Tử Kiếm lan rộng, giúp ông được gọi bằng biệt danh “Trường Giang đại hiệp”.

Tuy nhiên, chiến thắng cũng kéo theo những hậu quả nghiêm trọng. Các nhóm võ sĩ Nhật Bản tìm cách trả thù, tổ chức truy sát Lã Tử Kiếm. Dù nhiều lần thoát chết, ông phải chịu mất mát lớn khi người vợ đầu tiên bị sát hại.

Danh tiếng ngày càng lớn giúp Lã Tử Kiếm thu hút sự chú ý của Tưởng Giới Thạch. Theo Sohu, Tưởng Giới Thạch đích thân mời ông đảm nhận công việc huấn luyện võ thuật. Không chỉ truyền dạy cho nhà lãnh đạo, Lã Tử Kiếm còn hướng dẫn nhóm vệ sĩ mang tên “Thập tam thái bảo”.

Giai thoại một chưởng đánh gục nhà vô địch quyền Anh Mỹ

Trong số những câu chuyện về Lã Tử Kiếm, cuộc giao đấu với võ sĩ Mỹ có tên Tom Newham được xem là nổi tiếng nhất. Năm 1945, tướng George Marshall của Mỹ đến Trung Quốc để tham gia các hoạt động điều đình giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tom Newham khi đó giữ vai trò đội trưởng đội vệ sĩ của vị tướng Mỹ.

Tom Newham là nhà vô địch quyền Anh, từng thống trị làng quyền Anh Mỹ trong nhiều năm. Sau khi đến Trung Quốc, ông thường xuyên thể hiện thái độ coi thường võ thuật truyền thống của nước này.

Khi đó, Tom Newham dựng võ đài tại Trùng Khánh và công khai thách đấu các cao thủ võ thuật Trung Quốc. Nhiều võ sĩ địa phương lần lượt lên đài với mong muốn chứng minh sức mạnh của võ thuật Trung Hoa. Tuy nhiên,

Nhiều võ sĩ Trung Quốc sau khi lên đài đã phải nhận thất bại nặng nề. Có người bị đánh trọng thương, thậm chí có người thiệt mạng ngay tại chỗ. Sau nhiều ngày không gặp đối thủ xứng tầm, võ sĩ Mỹ càng trở nên ngạo mạn và đưa ra những lời lẽ xúc phạm người Trung Quốc như “Đông Á bệnh phu”.

Trước tình hình này, Lã Tử Kiếm nhiều lần tìm gặp Tưởng Giới Thạch, đề nghị được trực tiếp giao đấu với nhà vô địch quyền Anh Mỹ. Tuy nhiên, vì lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, Tưởng Giới Thạch liên tục từ chối đề nghị của ông.

Tên tuổi của Lã Tử Kiếm được đặt ngang hàng với những võ sĩ hàng đầu như Hoắc Nguyên Giáp. (Ảnh: Sohu)

Về sau, một số sĩ quan Mỹ cũng bày tỏ thái độ coi thường võ thuật và người Trung Quốc. Điều này khiến Tưởng Giới Thạch không thể tiếp tục làm ngơ. Cuối cùng, ông đồng ý cho Lã Tử Kiếm ra mặt thách đấu.

Hai võ sĩ gặp nhau và ký giấy sinh tử trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo thỏa thuận, cả hai chấp nhận tự chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra trong trận đấu.

Khi bước lên võ đài, Lã Tử Kiếm gặp bất lợi rõ rệt về tuổi tác và thể lực. Đối thủ người Mỹ trẻ hơn, sở hữu sức mạnh cùng kinh nghiệm thi đấu quyền Anh. Tom Newham tỏ ra tự tin khi nhìn thấy đối thủ đã ngoài 50 tuổi. Trước đó, ông từng đánh bại nhiều võ sĩ trẻ nên không cho rằng Lã Tử Kiếm có thể tạo ra bất ngờ.

Trận đấu bắt đầu bằng những pha giao tranh quyết liệt. Tom Newham tận dụng lợi thế thể lực để liên tục gây sức ép, trong khi Lã Tử Kiếm linh hoạt, uyển chuyển và nguyên lý lấy nhu thắng cương.

Sau một thời gian giao đấu, Lã Tử Kiếm bắt đầu xuống sức và thở dốc. Nhận thấy cơ hội, Tom Newham tung ra một cú đấm mạnh với ý định kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, Lã Tử Kiếm nhanh chóng nhận ra hướng tấn công của đối thủ và sử dụng tuyệt kỹ Bát Quái Du Long Chưởng, một kỹ thuật mà ông đã dành nhiều năm khổ luyện.

Chỉ bằng một đòn chưởng, ông đã đánh trúng Tom Newham, khiến võ sĩ Mỹ ngã xuống võ đài và không thể tiếp tục thi đấu. Tom Newham bị thương nghiêm trọng sau cú đánh. Ba ngày sau, võ sĩ này qua đời vì vết thương quá nặng.

Ngoài những câu chuyện giao đấu, Lã Tử Kiếm còn được biết đến với hoạt động giảng dạy võ thuật và chữa bệnh. Ông có chuyên môn về điều trị chấn thương xương khớp, từng hành nghề y tại Thiên Tân, Vũ Hán và Trùng Khánh. Trong thời gian này, Lã Tử Kiếm chữa trị cho nhiều bệnh nhân, kết hợp kiến thức y học cổ truyền với kinh nghiệm luyện tập võ thuật.

Sau đó, ông mở Tử Kiếm Võ Quán, thu nhận nhiều môn đồ. Theo Sohu, võ quán có tám vị chưởng môn, trong đó người đứng đầu là võ sư Vương Thanh Hoa, một bậc thầy võ thuật nổi tiếng.

Những môn đồ của Lã Tử Kiếm tiếp tục truyền bá các kỹ thuật võ thuật mà ông giảng dạy, góp phần duy trì ảnh hưởng của ông trong cộng đồng võ thuật truyền thống. Lã Tử Kiếm qua đời năm 2012. Các bài viết về ông thường cho rằng Lã Tử Kiếm hưởng thọ 118 tuổi, dù thông tin về năm sinh và tuổi thọ vẫn có những điểm chưa thống nhất.