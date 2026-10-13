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Haaland - Mbeumo bất ngờ lọt top tiền đạo “gỗ” nhất Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City Erling Haaland

Các chân sút tại giải Ngoại hạng Anh đang có một mùa giải thực sự căng thẳng. Ngay cả Erling Haaland cũng đã bỏ lỡ tới 5 cơ hội rõ rệt của Man City.

   

Barry dẫn đầu danh sách bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Theo thống kê của Opta, Thierno Barry là tiền đạo phung phí cơ hội nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa giải này. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Everton đã ghi 3 bàn sau 6 lần ra sân, nhưng cũng phung phí tới 10 cơ hội rõ rệt, gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải đấu. Sau trận hòa Hull City 2-2, HLV David Moyes không giấu được sự thất vọng trước khả năng dứt điểm của học trò.

Barry bỏ lỡ cơ hội trước Hull

Barry bỏ lỡ cơ hội trước Hull

Opta định nghĩa cơ hội rõ rệt là tình huống mà cầu thủ được kỳ vọng hợp lý sẽ ghi bàn, thường xuất hiện khi đối mặt thủ môn hoặc dứt điểm ở cự ly gần, với đường bóng thuận lợi và chịu ít áp lực từ đối phương.

Barry hiện là trung phong thực thụ duy nhất của Everton. Anh đã ghi 3 bàn, trong đó có pha lập công tương đối đẹp mắt ở trận gặp Hull City hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp cũng liên tục khiến đội bóng tiếc nuối bởi những tình huống dứt điểm thiếu chính xác.

Đáng thất vọng nhất là pha bóng tại Hull, khi Barry có cơ hội ghi bàn trước khung thành rộng mở nhưng lại sút bóng hỏng một cách khó tin.

Everton đã hòa 4 trong 6 trận từ đầu mùa. Nếu Barry tận dụng cơ hội tốt hơn, đội bóng của HLV David Moyes hoàn toàn có thể chuyển một số trận hòa thành chiến thắng.

Haaland cũng phung phí cơ hội, Cherki đạt hiệu suất hoàn hảo

Dù dẫn đầu danh sách bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Barry không phải cái tên duy nhất gặp vấn đề trong khâu dứt điểm.

Erling Haaland đứng thứ hai với 5 lần bỏ lỡ cơ hội rõ rệt, ngang bằng Gonzalo Garcia (Fulham), Igor Thiago (Brentford) và Dan Ndoye (Nottingham Forest). Tuy nhiên, khác với Barry, tiền đạo Man City vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn Ngoại hạng Anh với 6 pha lập công, trong đó có bàn thắng ở trận đại thắng Liverpool 3-0 tại Anfield hôm Chủ nhật.

Mbeumo, Barry, Haalad hay Calver-Lewin tạo ra cột mốc đáng chú ý này

Mbeumo, Barry, Haalad hay Calver-Lewin tạo ra cột mốc đáng chú ý này

Garcia, Thiago và Ndoye đều có số bàn thắng thấp hơn Barry. Ndoye mới ghi 2 bàn, trong khi Garcia và Thiago mỗi người chỉ có một pha lập công.

Một loạt tên tuổi khác đã bỏ lỡ 4 cơ hội rõ rệt, gồm Bryan Mbeumo, Bukayo Saka, Dominic Calvert-Lewin, Evanilson, Rayan và Charalampos Kostoulas.

Ở chiều ngược lại, Joao Pedro đang cho thấy sự hiệu quả đáng nể. Tiền đạo hiện đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn với 5 pha lập công nhưng mới bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt từ đầu mùa, trong trận gặp Brighton trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý hơn, Rayan Cherki đã ghi 4 bàn mà chưa bỏ lỡ bất kỳ cơ hội rõ rệt nào. Morgan Rogers cũng có 4 pha lập công sau khi bỏ lỡ một cơ hội, trong khi Alexander Isak ghi cùng số bàn nhưng đã phung phí 3 cơ hội rõ rệt.

Những thống kê này cho thấy sự khác biệt giữa các chân sút không chỉ nằm ở số bàn thắng, mà còn ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn. Với Barry, 3 pha lập công sau 6 trận vẫn là điểm sáng, nhưng nếu không sớm cải thiện độ chính xác, tiền đạo Everton có thể tiếp tục khiến đội bóng phải trả giá trong cuộc đua tại Ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ đang phung phí nhiều cơ hội nhất tại giải Ngoại hạng Anh

Các cầu thủ đang phung phí nhiều cơ hội nhất tại giải Ngoại hạng Anh

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 18:10 PM (GMT+7)
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