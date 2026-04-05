Nhận định Thanh Hóa vs CA TP.HCM, 18h00 ngày 5/4: Đỉnh - Đáy đối đầu

Nhận định Thanh Hóa vs CA TP.HCM

Thanh Hóa đang rơi vào giai đoạn khó khăn khi vừa phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hà Tĩnh. Chuỗi trận đáng thất vọng này khiến đội bóng xứ Thanh tụt xuống vị trí thứ 12 với 13 điểm, chỉ còn hơn đội cuối bảng PVF-CAND 2 điểm. Khoảng cách mong manh ấy phản ánh rõ áp lực trụ hạng đang ngày một lớn dần, buộc Thanh Hóa phải nhanh chóng tìm lại điểm số, đặc biệt trong bối cảnh họ trở về sân nhà để tiếp đón CA TP.HCM. Điểm tựa lớn nhất của Thanh Hóa có lẽ nằm ở ký ức đẹp trong trận lượt đi. Khi đó, trên sân Thống Nhất, họ đã đánh bại CA TP.HCM với tỷ số 2-1.

Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM lại đang cho thấy sự ổn định đáng kể trong thời gian gần đây. Dù không thường xuyên giành chiến thắng với cách biệt lớn, chủ yếu là những trận thắng tối thiểu, nhưng sự chắc chắn trong lối chơi giúp họ tích lũy điểm số đều đặn. Nhờ đó, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức đã vươn lên nhóm đầu bảng, hiện đứng trong top 5 với 26 điểm.

Điểm hạn chế dễ nhận thấy của CA TP.HCM chính là khả năng tận dụng cơ hội của hàng công. Dù thường xuyên tạo ra thế trận lấn lướt và nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến họ không ít lần phải chật vật mới có thể giành chiến thắng. Trận thua Thanh Hóa ở lượt đi chính là minh chứng rõ ràng nhất: CA TP.HCM khi đó kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng, để rồi phải trả giá.

Chính vì vậy, ở chuyến làm khách lần này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chắc chắn bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao nhằm “đòi nợ”. Việc phải thi đấu trên sân khách không phải là trở ngại quá lớn nếu CA TP.HCM duy trì được sự chắc chắn và cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Về phía Thanh Hóa, lợi thế sân nhà có thể là yếu tố quan trọng giúp họ gia tăng cơ hội giành điểm. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng ngày càng khốc liệt, mỗi trận đấu trên sân nhà đều mang ý nghĩa như “chung kết”. Nếu tận dụng tốt cơ hội và cải thiện được tinh thần thi đấu, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể tạo ra một kết quả tích cực.

Cuộc đối đầu sắp tới vì thế hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó lường. Một bên đang khát điểm để thoát khỏi nhóm nguy hiểm, trong khi bên kia muốn khẳng định vị thế và phục thù thất bại ở lượt đi. Tất cả tạo nên một trận đấu mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định cục diện.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs CA TP.HCM

Phong độ của Thanh Hóa trong năm 2026.

Phong độ của CA TP.HCM trong năm 2026.

5 lần đối đầu gần nhất của 2 CLB.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs CA TP.HCM

Hai đội sở hữu lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs CA TP.HCM

Thanh Hóa: Êli Niê, Bá Tiến, Văn Lợi, Đình Huyên, Odilzhon, Ngọc Hà, Hữu Dũng, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ, Amar Catic, Rimario.

CA TP.HCM: Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Khoa Ngô, Quang Hùng, Hoàng Phúc, Endrick, Thanh Bình, Tiến Linh, Makrillos, Raphael.

Dự đoán tỷ số Thanh Hóa 1-2 CA TP.HCM

