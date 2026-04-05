SLNA vs Thể Công Viettel (18h ngày 5/4): Chia điểm trên sân Vinh?

Nhận định SLNA vs Thể Công Viettel

SLNA sau khi kết thúc 16 vòng đấu có vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa SLNA (19 điểm) với các đội đứng ở tốp cuối bảng là tương đối an toàn.

Từ khi bổ nhiệm HLV Văn Sỹ Sơn ngồi vào “ghế nóng”, SLNA đã có được những kết quả rất tích cực tại V.League. Những chiến thắng liên tiếp đã giúp SLNA từ chỗ lâm nguy, chật vật trong cuộc đua trụ hạng đang có nhiều cơ hội để tạo ra được thế đứng vững chắc nhằm sớm hoàn thành mục tiêu.

SLNA đã Thắng đậm Thể Công Viettel ở lượt đi. Ảnh: VOV

Trong trận lượt đi gặp Thể Công Viettel, dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, nhưng SLNA đã bất ngờ thắng đậm 4-1. Đó là trận đấu SLNA chơi phòng ngự - phản công vô cùng hiệu quả để giành 3 điểm xứng đáng. Dù việc giành chiến thắng ấn tượng như vậy không dễ lặp lại, nhưng với khí thế đang lên kèm theo lợi thế sân nhà, SLNA đầy tự tin có thể một lần nữa đạt kết quả tốt.

Về phía Thể Công Viettel, họ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Thể Công Viettel toàn thắng nên họ cũng rất khí thế khi hành quân đến xứ Nghệ. HLV Velizar Popov và Thể Công Viettel nếu vẫn muốn bám đuổi đội đầu bảng CLB CAHN trong cuộc đua vô địch thì không được phép mắc bất cứ sai lầm nào khi khoảng cách điểm số đang khá lớn.

Thể Công Viettel có nhiều cầu thủ chất lượng rải đều các tuyến như Tiến Dũng, Tuấn Tài, Văn Khang, Hữu Thắng, Lucao, Pedro nên nhiều khả năng họ sẽ chọn lối chơi tấn công. Thực tế thì với Thể Công Viettel lúc này, một trận hòa cũng đáng thất vọng chẳng khác nào thất bại nên họ sẽ thi đấu với một chút mạo hiểm.

Nếu Thể Công Viettel chơi cởi mở, SLNA càng dễ triển khai đấu pháp của mình. SLNA không quá mạnh mẽ để tin chắc vào chiến thắng, nhưng một kết quả hòa thì họ có thể thực hiện được.

Đội hình dự kiến SLNA vs Thể Công Viettel:

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Xuân Bình, Văn Lương, Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Khắc Ngọc, Moore, Garcia, Olaha.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Dũng, Viết Tú, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Nhật Nam, Paulo Martins, Văn Khang, Lucao, Hữu Thắng, Pedro.

Dự đoán: Hòa 1-1.

