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CĐV Thái Lan nói gì khi đội nhà hụt chức vô địch FIFA ASEAN Cup?

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Bóng đá Thái Lan

Thái Lan hụt chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau thất bại trước Indonesia trên chấm luân lưu. Kết quả này khiến người hâm mộ “Voi chiến” tiếc nuối dù đội nhà đã chiến đấu kiên cường.

Indonesia và Thái Lan đã tạo nên trận chung kết. FIFA ASEAN Cup 2026 đầy cảm xúc với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Dù thi đấu trong thế bất lợi, Thái Lan vẫn khiến người hâm mộ tự hào bởi tinh thần chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Đội chủ nhà Indonesia nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép, nhưng hàng phòng ngự Thái Lan thi đấu tập trung, hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm. Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên căng thẳng hơn khi hai đội liên tục tạo ra những cơ hội ăn bàn.

CĐV Thái Lan nói gì khi đội nhà hụt chức vô địch FIFA ASEAN Cup? - 1

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra quá kịch tính - Ảnh: Changsuek

Bước ngoặt đến ở phút 80 khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Thái Lan phải chơi thiếu người. Chỉ ít phút sau, Indonesia tận dụng lợi thế để mở tỷ số. Tuy nhiên, “Voi chiến” không bỏ cuộc và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 87, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sau 120 phút hòa 2-2, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Indonesia bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2, qua đó đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026.

Thất bại khiến nhiều CĐV Thái Lan không khỏi tiếc nuối. Một người hâm mộ chia sẻ: "Thật đáng tiếc, chúng ta đã chiến đấu rất tốt nhưng chiếc thẻ đỏ đã thay đổi toàn bộ trận đấu.”

Một CĐV khác nhận xét: “Thái Lan đã có cơ hội sau bàn gỡ hòa, nhưng Indonesia tận dụng thời điểm quyết định tốt hơn.”

Bên cạnh sự thất vọng, nhiều người vẫn dành lời khen cho đội nhà: “Các cầu thủ không bỏ cuộc đến phút cuối. Đây là thất bại đau đớn nhưng đáng tự hào.”

Một bình luận khác thừa nhận: “Indonesia xứng đáng vô địch với màn trình diễn trên sân nhà. Thái Lan cần trở lại mạnh mẽ hơn ở những giải đấu tiếp theo.”

Dù lỡ hẹn với chức vô địch, màn trình diễn tại chung kết cho thấy Thái Lan vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

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Theo Thiên Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2026 06:30 AM (GMT+7)
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