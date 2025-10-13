Cầu thủ nhập tịch hàng đầu ĐT Malaysia diễn kịch, tuyển Việt Nam bớt lo

Tối 9/10, trên sân vận động Quốc gia Lào, tuyển Malaysia tiếp tục nối dài mạch toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2027 bằng chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà. Dù tỷ số phản ánh sự áp đảo, song màn trình diễn của thầy trò HLV Peter Cklamovski lại phơi bày nhiều hoài nghi hơn là sự khẳng định sau án phạt lịch sử.

ĐT Malaysia vượt ải Lào

Malaysia chiếm lĩnh hoàn toàn quyền kiểm soát bóng, có thời điểm lên đến hơn 70%. Tuy nhiên, phải đến hiệp 2, thế bế tắc mới được khai thông. Phút 53, tiền vệ trẻ Arif Aiman mang đến sự khác biệt bằng pha xử lý cá nhân đẳng cấp, ngoặt bóng loại bỏ hai cầu thủ Lào trước khi tung cú sút chân phải chéo góc mở tỷ số.

15 phút sau, đội trưởng Dion Cools nhân đôi cách biệt bằng pha bật cao đánh đầu sau quả tạt chuẩn xác của Lavere Corbin-Ong. Và đến phút bù giờ thứ 8, Faisal Halim khép lại chiến thắng bằng cú dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách.

Với kết quả này, Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi 9 bàn và chưa để lọt lưới lần nào. Hiệu số +9 giúp họ tạm bỏ xa Việt Nam 3 điểm và trên lý thuyết tràn trề cơ hội giành vé sớm vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Dưới góc nhìn thống kê, đó là một hành trình hoàn hảo. Nhưng nếu phân tích kỹ lương vào cách “Hổ Mã Lai” giành chiến thắng, người hâm mộ sẽ thấy thực tế đáng lo.

Sức mạnh bị bào mòn sau cơn địa chấn nhập tịch

Dù thắng đậm Lào nhưng Malaysia không thể che mờ thực tế rằng sức mạnh của đoàn quân Peter Cklamovski đã suy giảm rõ rệt sau án phạt từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Chính những cái tên trong số đó như Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo, là linh hồn trong lối chơi, giúp Malaysia đè bẹp Việt Nam 4-0. Nhưng giờ đây, họ phải ngồi ngoài trong nỗi cay đắng, còn đội bóng của HLV Cklamovski thì loay hoay tìm lại bản ngã.

Morales vô duyên trước Lào

Tại Viêng Chăn, Malaysia ra sân với Romel Morales, tiền đạo gốc ngoại sáng giá còn được phép thi đấu, lĩnh xướng hàng công. Từng được coi là niềm hy vọng lớn nhất trong giai đoạn khủng hoảng nhân sự, Morales lại có màn trình diễn khiến chính cổ động viên Malaysia phải thở dài. Anh được trao tới 8 cơ hội ghi bàn, phần lớn trong vòng cấm, nhưng không một lần tận dụng thành công.

Từ cú sút căng đưa bóng chạm mép lưới bên ngoài khung thành, pha đánh đầu cận thành bị phá trên vạch vôi, đến cú dứt điểm đi thẳng vào tay thủ môn Lomalath, tất cả đều thể hiện sự nôn nóng và thiếu tự tin.

Cuối trận, Paulo Josue, 1 chân sút ngoại khác, vào thay Morales cũng tỏ ra vô duyên. Anh có 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp không thành bàn. Thậm chí ở cú đá thứ 2, trước mặt chỉ còn là khung thành trống nhưng chân sút nhập tịch người Brazil lại đệm bóng ra ngoài.

Trên đường biên, HLV Cklamovski nhiều lần lắc đầu ngán ngẩm. Những cú sút hỏng của học trò như lưỡi dao cứa sâu vào nỗi nhớ Holgado và Figueiredo. Giờ đây, “Hổ Mã Lai” vẫn giành chiến thắng, nhưng đã mất đi bộ vuốt sắc bén từng khiến đối thủ khiếp sợ.

Nỗi thất vọng lan từ sân cỏ đến khán đài

Sau trận, mạng xã hội Malaysia và diễn đàn ASEAN Football ngập tràn bình luận mỉa mai. Một tài khoản châm biếm: “Không còn cầu thủ gốc Latin nào, Malaysia lại trở về hình ảnh vốn có, một đội bóng thiếu ngôi sao và thiếu tổ chức". Người khác viết: “Có lẽ Malaysia giờ đã tìm ra đối thủ xứng tầm của họ, đó là… Lào". Nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển này đang sống nhờ quá khứ và dần đánh mất sự đột phá khi không còn những mũi nhọn nhập tịch đẳng cấp.

Không còn những cầu thủ ngoại, hàng công Malaysia “cùn” thấy rõ

Ngay cả cổ động viên trong nước cũng bày tỏ sự thất vọng. Họ hiểu rằng chiến thắng 3-0 trước một đối thủ yếu như Lào không thể là thước đo cho tham vọng vươn tầm châu lục.

Bài kiểm tra thực sự chờ đợi phía trước

Chiến thắng tại Viêng Chăn giúp Malaysia duy trì ngôi đầu, nhưng bài kiểm tra thực sự sẽ đến vào tháng 3 năm sau, khi họ tái đấu tuyển Việt Nam. Trận lượt đi, Malaysia tạo ra “cơn địa chấn”, nhưng đó là khi họ có đủ dàn sao nhập tịch và sự hưng phấn tột độ. Giờ đây, cục diện đã thay đổi. Không còn lợi thế về thể hình, thể lực lẫn tốc độ, đội bóng áo vàng có thể phải đối diện với một Việt Nam hoàn toàn khác – mạnh mẽ, quyết tâm và khát khao phục hận.

Xuân Son “chờ” Malaysia

Chưa hết, điều khiến người hâm mộ Việt Nam lạc quan chính là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, chân sút số một ASEAN Cup 2024, người đã ghi 7 bàn và giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Nếu kịp bình phục chấn thương, Xuân Son hứa hẹn sẽ là mũi nhọn mang đến sự khác biệt trên hàng công Việt Nam. Cùng với đó, khả năng ra sân của các cầu thủ nhập tịch khác như Hendrio hay Geovane Magno càng hứa hẹn giúp “Những chiến binh sao vàng” tăng thêm chiều sâu và sức sáng tạo trong tấn công.

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của FIFA, việc nhập tịch cầu thủ mới gần như đóng băng hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa HLV Cklamovski không còn nhiều lựa chọn. Ông buộc phải trông chờ vào Morales hoặc Josue – hai cái tên đang thể hiện phong độ mờ nhạt. Nếu họ không sớm cải thiện, hàng công Malaysia sẽ gặp nhiều vất vả trong màn tái đấu tới.

Trận thắng 3-0 trước Lào vì thế chỉ là một nốt nhạc nhỏ trong bản hòa tấu nhiều gam màu của “Hổ Mã Lai”. Họ vẫn tiến bước, nhưng tiếng gầm ấy đã không còn đanh. Và nếu không sớm thay đổi, vị trí đầu bảng hiện tại có thể chỉ là một ảo ảnh trước khi tất cả sụp đổ ở phần còn lại hành trình.