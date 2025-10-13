Báo Malaysia run sợ vì Xuân Son sắp tái xuất ĐT Việt Nam

⚠️Xuân Son khiến báo Malaysia lo lắng

Xuân Son từng khiến mọi hàng thủ phải run sợ ở AFF Cup 2024. Anh ghi 7 bàn trước khi gặp chấn thương gãy chân rất nặng ở chung kết lượt về gặp Thái Lan. Xuân Son không thi đấu mọi trận ở giải đấu đó nhưng vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới.

Sau gần 1 năm hồi phục tích cực, Xuân Son đã trở lại và có thể tham gia trận đấu tập của Nam Định. Dự kiến đến giai đoạn 2 V-League 2025/26, anh sẽ được trao cơ hội thi đấu.

Xuân Son hồi phục nhanh

Chứng kiến Xuân Son sắp trở lại, tờ Stadium Astro (Malaysia) đã tỏ ra lo lắng: "Xuân Son đã chính thức trở lại sau 10 tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Anh khoác áo ĐT Việt Nam chưa lâu nhưng đã trở thành trụ cột của đội bóng này.

Mọi người có lẽ chưa quên lời cảnh báo của Xuân Son. Cầu thủ này từng tỏ thái độ vô cùng quyết tâm để giúp ĐT Việt Nam có ngày tái đấu thành công trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam thua tới 0-4 trước Malaysia.

Dự kiến cuối tháng 3 năm 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia và dự kiến Xuân Son sẽ thi đấu trận đó. Với 7 bàn thắng ghi cho ĐT Việt Nam chỉ sau 5 trận, đây chính là lời cảnh báo của Xuân Son hướng đến ĐT Malaysia".

😟Malaysia chưa nguôi nỗi lo về cầu thủ nhập tịch

Còn nhớ ở trận thắng đậm ĐT Việt Nam, Malaysia sử dụng hàng loạt ngôi sao nhập tịch chất lượng chơi bóng ở châu Âu. Nhưng cuối cùng, họ lại bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA phát hiện làm giả giấy tờ cho các cầu thủ này.

Các cầu thủ nhập tịch kể trên không còn được chơi cho ĐT Malaysia. Họ đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu trong 12 tháng. Trong khi đó, ĐT Malaysia có nguy cơ cao bị xử thua 0-3. Hiện Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) rất quyết tâm kháng cáo FIFA.

Ở trận đấu mới nhất Malaysia thắng 3-0 Lào, họ phần lớn sử dụng các ngôi sao bản địa. Những gương mặt nhập tịch ít ỏi có trong đội hình Malaysia hiện tại đạt chất lượng không thể sánh bằng các cầu thủ từng bị FIFA phát hiện không đủ điều kiện thi đấu.