Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Nepal: Thầy Kim tìm chiến thắng thứ 2 liên tiếp

⏰Thời gian diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu giữa Nepal và ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam sẽ trả lời họp báo trước trong ngày hôm nay, thời gian dự kiến diễn ra từ 16h15 và kết thúc vào 16h45. Trong khi đó, các thành viên của Nepal tham gia trả lời họp báo sau ĐT Việt Nam, dự kiến từ 17h45 đến 18h15.

Ở trận ĐT Việt Nam thắng 3-1 Nepal cách đây ít ngày, ĐT Việt Nam thi đấu ở sân Gò Đậu. Trong lần tái đấu đối thủ này vào 19h30, ngày 14/10 sắp tới, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ chơi ở sân Thống Nhất.

Sở dĩ 2 trận đấu đều diễn ra ở Việt Nam là bởi Nepal có những biến động ngoài bóng đá nên không thể trở thành chủ nhà. Nepal quyết định nhường quyền tổ chức trận đấu cho Việt Nam.

⚽Thầy Kim còn những điều chưa hài lòng về ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam có màn trình diễn không làm thuyết phục HLV Kim Sang Sik ở trận thắng 3-1 Nepal. Ở buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những nhận xét như sau: "Bàn thua của ĐT Việt Nam diễn ra trong tình huống cố định. Các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hơn ở trận đấu tới.

Ngoài ra, số cú dứt điểm của ĐT Việt Nam rất nhiều và đáng lý phải ghi được nhiều bàn, nhưng 3 bàn thắng cũng là thành công. Khâu kết thúc cần chắt chiu hơn thì cả đội sẽ ghi được nhiều bàn hơn".

HLV Kim Sang Sik muốn các cầu thủ ĐT Việt Nam tiếp tục cải thiện phong độ