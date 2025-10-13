Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Nepal: Thầy Kim tìm chiến thắng thứ 2 liên tiếp

Sự kiện: Asian Cup 2027 HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang Sik và Matt Ross sẽ có những phát biểu đáng chú ý ở buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nepal ở lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027 (19h30, 14/10).

⏰Thời gian diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu giữa Nepal và ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam sẽ trả lời họp báo trước trong ngày hôm nay, thời gian dự kiến diễn ra từ 16h15 và kết thúc vào 16h45. Trong khi đó, các thành viên của Nepal tham gia trả lời họp báo sau ĐT Việt Nam, dự kiến từ 17h45 đến 18h15. 

Ở trận ĐT Việt Nam thắng 3-1 Nepal cách đây ít ngày, ĐT Việt Nam thi đấu ở sân Gò Đậu. Trong lần tái đấu đối thủ này vào 19h30, ngày 14/10 sắp tới, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ chơi ở sân Thống Nhất.

Sở dĩ 2 trận đấu đều diễn ra ở Việt Nam là bởi Nepal có những biến động ngoài bóng đá nên không thể trở thành chủ nhà. Nepal quyết định nhường quyền tổ chức trận đấu cho Việt Nam. 

Thầy Kim còn những điều chưa hài lòng về ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam có màn trình diễn không làm thuyết phục HLV Kim Sang Sik ở trận thắng 3-1 Nepal. Ở buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những nhận xét như sau: "Bàn thua của ĐT Việt Nam diễn ra trong tình huống cố định. Các cầu thủ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hơn ở trận đấu tới. 

Ngoài ra, số cú dứt điểm của ĐT Việt Nam rất nhiều và đáng lý phải ghi được nhiều bàn, nhưng 3 bàn thắng cũng là thành công. Khâu kết thúc cần chắt chiu hơn thì cả đội sẽ ghi được nhiều bàn hơn".

HLV Kim Sang Sik muốn các cầu thủ ĐT Việt Nam tiếp tục cải thiện phong độ

HLV Kim Sang Sik muốn các cầu thủ ĐT Việt Nam tiếp tục cải thiện phong độ

Những dấu hỏi với HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng chưa đã mắt với Nepal
Những dấu hỏi với HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng chưa đã mắt với Nepal

TPO - Đội tuyển Việt Nam bộc lộ khá nhiều vấn đề trong trận thắng 3-1 trước Nepal ở Vòng loại cuối Asian Cup 2027 tối 9/10.

-13/10/2025 12:13 PM (GMT+7)
