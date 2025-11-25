Chelsea kỳ vọng Estevao bùng nổ như Yamal, Maresca bảo vệ học trò trước so sánh

⭐ Maresca kêu gọi ngừng so sánh, bảo vệ Estevao trước “cơn sốt Yamal”

HLV Enzo Maresca bước vào buổi họp báo trước trận gặp Barcelona với thông điệp rõ ràng: “Estevao Willian là một tài năng lớn, nhưng đừng biến những phép so sánh với Lamine Yamal thành áp lực không cần thiết”. Chiến lược gia người Ý hiểu rõ mức độ chú ý mà cầu thủ chạy cánh 18 tuổi đang nhận được, đặc biệt khi đối thủ sắp tới chính là Yamal.

Estevao đang có phong độ cao ở Ngoại hạng Anh

Theo Maresca, điều Chelsea cần là sự phát triển tự nhiên của Estevao, không phải đặt cậu vào một cuộc đua với bất kỳ ai. Ông nhấn mạnh rằng mỗi tài năng trẻ có hành trình riêng, và mọi so sánh lúc này chỉ khiến họ dễ mất tập trung trong giai đoạn nhạy cảm của sự nghiệp.

Trước Barcelona đối thủ quá hiểu thế nào là áp lực dành cho thần đồng Maresca càng thận trọng hơn. “Điều quan trọng nhất là Estevao phải hạnh phúc, tận hưởng bóng đá và cố gắng trở nên tốt hơn chính mình mỗi ngày”, ông nói.

🔥 Mùa giải ra mắt ấn tượng: Estevao đặt dấu mốc tại Chelsea

Dù mới 18 tuổi, Estevao đã lập tức chứng minh vì sao Chelsea quyết tâm đưa anh về Stamford Bridge. Trong 16 trận trên mọi đấu trường mùa này, cầu thủ chạy cánh người Brazil ghi bốn bàn và có một kiến tạo con số phản ánh sự hòa nhập nhanh chóng tại môi trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.

Estevao đang chứng minh vì sao Chelsea quyết tâm đưa anh về Stamford Bridge

Không chỉ thống kê, thái độ và tinh thần học hỏi mới là điều khiến Maresca hài lòng nhất. Ông từng thừa nhận rằng Chelsea luôn lo ngại cầu thủ trẻ dễ “bay cao” chỉ sau một vài trận chơi tốt, nhưng Estevao lại hoàn toàn ngược lại khiêm tốn, chăm chỉ và không ngừng tìm cách hoàn thiện.

Bản tính ngoan ngoãn cùng kỹ thuật thiên phú khiến Maresca tin rằng Estevao sẽ sớm chuyển vai trò từ một cầu thủ chạy cánh thuần túy thành mũi tấn công nguy hiểm ở khu vực cấm địa. HLV người Ý khẳng định: “Cậu ấy là cầu thủ đặc biệt, và trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân tố quan trọng của CLB”.

🌟 Tài năng được thế giới công nhận, nhưng Estevao cần giữ đôi chân trên mặt đất

Không chỉ tại Chelsea, Estevao còn gây tiếng vang trong màu áo tuyển Brazil khi ghi bàn ở cả hai trận giao hữu tháng 11. Những màn trình diễn đó khiến HLV đội tuyển Tunisia Sami Trabelsi phải gọi anh là “thiên tài mới nổi” và dự đoán có thể cạnh tranh Quả bóng Vàng trong tương lai nếu duy trì đà tiến bộ.

Tuy nhiên, đi cùng những lời tán dương là cảnh báo Estevao không được phép bị cuốn vào kỳ vọng quá lớn. Lịch sử bóng đá từng chứng kiến không ít tài năng trẻ vụt sáng rồi chững lại vì áp lực và ánh hào quang đến quá sớm.

Maresca hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trước trận cầu được xem là “sự đối đầu của hai thần đồng” Estevao và Yamal, ông muốn học trò bước vào sân với tâm thế thoải mái nhất. Chelsea kỳ vọng cầu thủ 18 tuổi sẽ tỏa sáng tại Stamford Bridge, nhưng trên hết, họ muốn thấy một hành trình phát triển bền vững, không bị chi phối bởi những phép so sánh ồn ào bên ngoài sân cỏ.