Kết quả bóng đá Nam Định - Ratchaburi: 8 phút 3 bàn, dấu ấn cựu sao Ngoại hạng Anh (Cúp C2 châu Á)

Với 10 ngoại binh đá chính, Nam Định không mất nhiều thời gian để chiếm lĩnh thế trận. Percy Tau, cựu sao Ngoại hạng Anh, và Caio Cesar lần lượt thử tài thủ môn Kampon. Tuy nhiên, Ratchaburi mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 29, Denilson đánh đầu cận thành đi ra ngoài đáng tiếc sau quả tạt như đặt của đồng đội.

Caio Cesar mở tỷ số cho Nam Định

Những nỗ lực tấn công của Nam Định cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 35. Mahmoud Eid treo bóng về phía cột xa để Caio Cesar bay người vô lê hạ gục thủ môn Kampon. Ngay sau đó, thủ môn Caique Santos phải trổ tài cứu thua cho Nam Định khi cán phá cú dứt điểm rất căng của Tana từ rìa vòng cấm.

Bước sang hiệp hai, Nam Định vẫn là những người nắm thế chủ động. Chỉ trong vòng từ phút 52 tới 57, nhà ĐKVĐ V-League đã có 2 bàn thắng liên tiếp. Đầu tiên, cựu sao Ngoại hạng Anh Percy Tau xâm nhập vòng cấm khôn ngoan trước khi tung đường chuyền dọn cỗ cho Brenner vô lê trái phá làm tung nóc lưới Ratchaburi. Ít phút sau, Brenner hoàn tất cú đúp cho riêng mình với cú đánh đầu cận thành từ quả tạt như đặt của Mitchell Dijks.

Brenner (phải) tỏa sáng lập cú đúp, còn Percy Tau (trái) có 1 kiến tạo

Đến phút 60, Tana lập công mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Ratchaburi sau pha xử lý lỗi của thủ môn Caique Santos bên phía Nam Định. Cuối trận, Mahmoud Eid khiến mành lưới đại diện Thái Lan thêm một lần rung lên nhưng trọng tài biên căng cơ báo lỗi việt vị.

Thắng trận, Nam Định có được 3 điểm và tạm chia sẻ hai vị trí dẫn đầu bảng F với Gamba Osaka của Nhật Bản. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có khởi đầu hứa hẹn cho mục tiêu chinh phục đấu trường châu Á mùa này.

Tỷ số chung cuộc: Nam Định 3-1 Ratchaburi (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Nam Định: Caio Cesar (35', Mahmoud Eid), Brenner (52', Percy Tau) (57', Mitchell Dijks)

Ratchaburi: Tana (60', Denilson)

Đội hình xuất phát

Nam Định: Caique Santos, Lucas, Mitchell Dijks, Mota, Phạm Ba, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Brenner

Ratchaburi: Kampon, Gabriel, Khemdee, Corinus, Tana, Thanawat, Curran, Jakkaphan, Negueba, Srisuwan, Denilson