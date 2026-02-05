Xuân Son trở lại kinh ngạc, đua Vua phá lưới Cúp C1 Đông Nam Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Nottingham Forest
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Wolfsburg vs Borussia Dortmund
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fulham vs Everton
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs West Ham United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Arsenal vs Sunderland
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Barcelona vs Mallorca
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Genoa vs Napoli
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Newcastle United vs Brentford
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thể Công - Viettel vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Bayern Munich vs Hoffenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Inter Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Marseille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Valencia vs Real Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Xuân Son trở lại kinh ngạc, đua Vua phá lưới Cúp C1 Đông Nam Á

Sự kiện: Nguyễn Xuân Son

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đang đạt phong độ rất cao, cùng Nam Định chinh phục ngôi vô địch tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.

Sau gần 1 năm điều trị chấn thương gãy chân, Xuân Son tái xuất vào tháng 11/2025, trong trận tuyển Việt Nam đấu với Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ở trận đấu đó, tiền đạo sinh năm 1997 đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng khai thông bế tắc trên chấm 11m, góp công giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Ở cấp độ CLB, Xuân Son nhanh chóng lấy lại phong độ và liên tục ghi bàn cho Thép Xanh Nam Định. Đáng chú ý, chân sút gốc Brazil ghi tới 7 bàn thắng sau 3 trận đấu ở sân chơi Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Sự đóng góp của Xuân Son giúp đội bóng thành Nam giành vé vào bán kết sớm trước một vòng đấu.

Xuân Son đang lấy lại phong độ tốt nhất. Ảnh: T.L

Xuân Son đang lấy lại phong độ tốt nhất. Ảnh: T.L

Số bàn thắng của Xuân Son chiếm hơn một nửa tổng số pha lập công của Thép Xanh Nam Định tại đấu trường khu vực. Sau 4 trận đấu, đại diện Việt Nam ghi được 12 bàn thắng, hiện đang đứng đầu BXH.

Với phong độ hiện tại, Xuân Son không chỉ được kỳ vọng giúp Thép Xanh Nam Định chinh phục ngôi vô địch, mà còn đứng trước cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới tại Cúp CLB Đông Nam Á mùa giải năm nay.

Vào lúc 19h30 ngày 5/2, Xuân Son cùng các đồng đội ở Thép Xanh Nam Định tiếp đón Johor Darul Ta'zim (Malaysia), thuộc bảng B, Cúp CLB Đông Nam Á. Trước trận đấu này, cả hai đội đều giành vé đi tiếp nhưng vẫn còn mục tiêu là tranh ngôi đầu bảng.

Nói về sự chuẩn bị trước trận đấu, HLV Mauro của Thép Xanh Nam Định cho biết: "Ở mọi trận đấu, mục tiêu của chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng. Hiện tại, đội đang trải qua một lịch thi đấu dày, điều đó ảnh hưởng ít nhiều tới sự phục hồi của các cầu thủ. Tôi không muốn nói nhiều vào các yếu tố bất lợi mà chỉ tập trung vào trận đấu.

Khi vào bán kết, chúng tôi có quyền nghĩ về chức vô địch. Nhưng bóng đá thì không đơn giản như vậy, bạn cần phải vạch rõ ra mục tiêu từng bước của mình. Do đó chúng tôi tập trung hết mình vào trận đấu với ohor Darul Ta'zim, sau đó chờ đợi đối thủ ở trận tiếp theo".

Video bóng đá Shan United - Nam Định: Xuân Son lập hat-trick (Cúp C1 Đông Nam Á)
Video bóng đá Shan United - Nam Định: Xuân Son lập hat-trick (Cúp C1 Đông Nam Á)

(Bảng B, ASEAN Club Championship) Nam Định có màn trình diễn thuyết phục ngay trên sân Shan United với màn trình diễn chói sáng của Xuân Son, khép lại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/02/2026 19:12 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nguyễn Xuân Son Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN