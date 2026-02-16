Chọn tuổi xông nhà Tết Bính Ngọ: Tuổi nào tam hợp, nhị hợp và nên ưu tiên gì?

Theo niềm tin từ xưa thì người xông nhà/ xông đất đầu năm có ảnh hưởng đến vận khí cả năm của một gia đình. Cho nên, mặc dù không có bằng chứng khoa học nào như vậy, nhưng nhiều gia đình Việt vẫn chọn người xông nhà phù hợp để có cảm giác an tâm đầu năm mới.

Nguyên tắc chung theo phong thủy là dựa vào sự hòa hợp của tuổi (con giáp) của người xông đất với con giáp của năm đó và với tuổi của gia chủ nữa.

Năm mới sắp tới là năm Bính Ngọ, mà Ngọ nằm trong nhóm tam hợp Dần - Ngọ - Tuất (3 con giáp hợp nhau theo Ngũ hành), nên những người tuổi Dần và tuổi Tuất được coi là hợp xông nhà. Các gia đình cho rằng người xông nhà mà có tuổi hòa hợp với con giáp của năm như vậy thì có thể mang lại sự hanh thông, may mắn cho gia đình trong năm mới.

Nhóm "tam hợp" Dần - Ngọ - Tuất. Ảnh: HHT.

Ngoài “tam hợp” thì nhiều nhà phong thủy còn nhắc đến “nhị hợp” (hay “lục hợp”), dựa trên sự kết hợp Âm Dương, theo đó thì 12 con giáp được chia thành 6 cặp đối xứng. Theo cách tính này thì tuổi Mùi là tuổi “nhị hợp” với Ngọ nên cũng rất hợp để xông đất trong dịp Tết Bính Ngọ - đây được cho là cặp tuổi hợp nhau theo kiểu tương hỗ, tốt cho cả đôi bên.

Vậy người xông đất nên có tuổi hợp với năm hay hợp với tuổi chủ nhà? Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, nếu phải lựa chọn, gia chủ nên ưu tiên người hợp với tuổi của mình, bởi vận khí của ngôi nhà gắn trực tiếp với người chủ nhà. Một người có tuổi hợp năm nhưng xung khắc với tuổi gia chủ đôi khi vẫn không được xem là lựa chọn tối ưu.

Các nhóm “tam hợp” để chọn tuổi hợp với tuổi mình: Thân - Tý - Thìn; Dần - Ngọ - Tuất; Hợi - Mão - Mùi; Sửu - Tỵ - Dậu.

Tuổi Ngọ và Mùi là "nhị hợp", có khi được gọi là "tương hợp ngầm". Ảnh: HHT.

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống hiện đại, phong tục xông nhà/ xông đất ngày càng được nhìn nhận linh hoạt. Nhiều gia đình chỉ cần người có tính cách vui vẻ, sức khỏe tốt, phong thái lịch sự hòa nhã đến xông nhà, như vậy là tạo không khí nhẹ nhàng, tích cực cho ngày đầu năm rồi. Và tinh thần thoải mái, tích cực đó là điều quan trọng nhất ở mỗi gia đình khi bước sang năm mới.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, dựa trên các quan niệm về phong thủy từ xưa.