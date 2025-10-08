Ngoại hạng Anh trở lại “bản ngã”: Ném biên & bóng bổng lên ngôi, Haaland “hóa rồng”

Ném biên thành "vũ khí hạng nặng"

Mùa giải 2025/26 của Premier League dường như đang đưa người xem trở lại phiên bản cũ của giải đấu này. Từng có thời bóng đá Anh có “đặc sản” là những tình huống chơi bóng bổng, bóng dài, ném biên mạnh vào vòng cấm, khiến những đội như Bolton, Blackburn Rovers hay Stoke City trở nên đáng sợ, thì nay đặc sản đó đã trở lại và trở thành vũ khí của chính các đội mạnh.

Ném biên dài không còn chỉ là "tuyệt chiêu" của vài cầu thủ như Rory Delap, giờ các CLB Premier League đã phổ cập cách tấn công này

Hãng thống kê OPTA mới đây đã cho biết sau vòng đấu vừa qua của Premier League, đã có 262 cú ném biên dài, đưa bóng thẳng vào vòng cấm đối phương, được thực hiện bởi các CLB. Con số này đã chiếm tới 45% tổng cú ném biên dài của cả mùa giải trước, và mùa bóng thậm chí còn chưa đi được tới 1/4 chặng đường.

Rory Delap đã từng là nỗi khiếp sợ của những đối thủ gặp Stoke, thì giờ Premier League đã phổ cập ném biên tới đa số các CLB. Brentford đã làm điều đó từ khi lên hạng và sau khi HLV Thomas Frank ra đi, CLB này được tiếp quản bởi trợ lý cũ của ông là một chuyên gia về các tình huống cố định. Còn Frank, ngay buổi tập đầu tiên ở Tottenham ông đã tổ chức cho các cầu thủ thi ném xa.

Những vòng đầu mùa giải đã chứng kiến Burnley ghi bàn vào lưới MU từ một quả ném biên. MU “bắt trend” khá nhanh, mới đây Diogo Dalot ném biên dẫn tới bàn thắng của Benjamin Sesko trước Sunderland.

Ném biên chỉ là một trong những cách gây náo loạn bằng bóng bổng mà bóng đá Anh đang áp dụng. Các pha đá phạt đang là thế mạnh của Arsenal trong những mùa qua, Saka và Rice đá phạt đã mang về khoảng 30% số bàn thắng của Arsenal trong 2 mùa gần nhất ở các đấu trường.

Bóng dài lên ngôi, trung phong cổ điển lại thành “xu thế”

Ném biên và các quả đá phạt, phạt góc chỉ là những tình huống cố định, tức không bao gồm toàn bộ xu hướng. Bóng dài đang trở lại thành “trend” (xu thế) ở Premier League sau nhiều năm các đội học đá kiểm soát ban ngắn, và kéo theo đó là các trung phong cổ điển lại được tin dùng.

Bóng dài, bóng bổng, các đường chuyền trực diện... là những thứ rất hợp để Haaland "khai hỏa"

Không khó để chúng ta thấy được các trung phong dạng này. Man City có Erling Haaland và mùa giải này họ đã chuyển sang lối đá ban dài, bóng bổng, chuyền trực tiếp để Haaland có khoảng trống để bứt xuống, tận dụng tối đa thể hình và tốc độ của anh. Không lạ lắm khi chân sút người Na Uy đã có 9 bàn mùa này.

Sử dụng trung phong cao to giờ đã trở lại thành xu hướng cho các đội mạnh, MU có Sesko, Arsenal có Viktor Gyokeres, Liverpool đón cả Isak và Ekitike trong 1 mùa hè và Nick Woltemade đang khởi đầu rất ấn tượng tại Newcastle. Họ có thể tranh bóng bổng, giữ bóng và tạo ra những sự hỗn loạn với hàng phòng ngự đối phương.

Vì sao các đội mạnh trở lại với bóng dài và dùng trung phong cổ điển? Lối đá kiểm soát có thể tốt về mặt tạo sự an toàn, nhưng không đủ gây xộc xệch lên hàng thủ đối phương có thời gian lùi về cố thủ. Đó là chưa kể các đội yếu hơn cũng biết tổ chức pressing rất rát khiến các đội mạnh cũng không dễ làm bóng qua hàng tiền vệ.

Do đó phất dài, phất bổng và tận dụng các pha bóng cố định là cách nhanh nhất để tấn công, và các đội mạnh đều sắm cho mình tiền đạo to con. Thời của các “số 9” cổ điển đã trở lại, thậm chí mùa giải này Erling Haaland có thể lại xác lập nên những kỷ lục ghi bàn mới nhờ sự thay đổi lối đá của Man City.