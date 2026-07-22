Chelsea công bố 'bom tấn' 117 triệu bảng, vượt mọi kỷ lục chuyển nhượng Anh

Với mức phí 117 triệu bảng, Morgan Rogers vượt qua hàng loạt thương vụ đình đám trước đó của Jack Grealish, Declan Rice và Elliot Anderson để trở thành cầu thủ người Anh có giá trị chuyển nhượng kỷ lục.

HLV Xabi Alonso và tân binh Morgan Rogers (Ảnh: Chelsea FC)

Chelsea ký hợp đồng với Rogers đến mùa hè năm 2033. Tiền vệ sinh năm 2003 sẽ là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội hình của tân HLV Xabi Alonso cho mùa giải 2026/27.

Với những gì đã trình diễn ở Aston Villa, Rogers được cho là đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về tốc độ, cường độ hoạt động và tính linh hoạt trong lối chơi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang hướng tới.

Trong màu áo Villa, tiền vệ người Anh ghi 21 bàn sau 85 lần ra sân tại Premier League, góp công quan trọng giúp đội bóng liên tục cạnh tranh ở nhóm đầu, đoạt Europa League và giành vé dự Champions League.

Với ĐT Anh, Rogers ra mắt Tam sư vào tháng 11-2024 và đến nay đã có 22 lần khoác áo. Tại World Cup 2026, Rogers góp mặt trong 7/8 trận đấu của tuyển Anh, thực hiện hai pha kiến tạo, góp phần giúp đoàn quân của HLV Anh giành hạng ba chung cuộc.

Rogers được quy hoạch là hạt nhân trong lối chơi của Chelsea dưới thời Xabi Alonso

Trong thương vụ này, Chelsea đã phải cạnh tranh gay gắt với Arsenal và thắng cuộc do chấp nhận bỏ ra số tiền kỷ lục. Bản thân Rogers cũng bỏ qua cơ hội chơi bóng ở Champions League mùa tới để "làm lại từ đầu" với The Blues.

"Tôi vô cùng háo hức. Với tôi, Chelsea là CLB lớn nhất London và cũng là đội bóng tôi luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ", tiền vệ 23 tuổi chia sẻ.

Chelsea kỳ vọng bản hợp đồng kỷ lục này sẽ trở thành hạt nhân trong đội hình của HLV Xabi Alonso, đồng thời đóng vai trò quan trọng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia trong nhiều năm tới.