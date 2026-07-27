Top 10 thần đồng mới Ngoại hạng Anh 2026/27: MU nóng lòng chờ JJ Gabriel, "Lukaku mới" đến Aston Villa

Mùa giải Premier League 2026/27 sẽ khởi tranh trong 1 tháng nữa (21/8) và các CLB đang rục rịch hoàn tất chuyển nhượng để tập trung vào rèn quân trước mùa giải. Nhưng bên cạnh đó, một số cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ đã gây được chú ý và họ có thể sẽ là nhân tố bất ngờ cho mùa giải sắp diễn ra.

Ngumoha & Dowman, những "thần đồng" đã gây ấn tượng ở mùa giải trước

Sau những Max Dowman và Rio Ngumoha ra mắt trong mùa 2025/26, dưới đây là những cầu thủ có thể sẽ “tạo sóng” theo cách tương tự trong mùa 2026/27.

JJ Gabriel (MU)

JJ Gabriel thậm chí tới tháng 10 mới sang tuổi 16, nhưng lúc này đã đá cho U18 MU và đoạt giải Cầu thủ hay nhất của giải trẻ Premier League 2025/26, cũng như khoác áo U17 Anh. Gabriel đã được đặt cho biệt danh “Tiểu Messi” khi còn bé nhưng Gabriel và lộ trình phát triển của cầu thủ này là con đường được vạch ra cho riêng cậu, khi Gabriel chủ yếu đá dạt trái nhưng cũng có thể chơi được trung phong.

Gabriel đang có mặt ở đội 1 của MU để HLV Michael Carrick “thử lửa” cậu với các cầu thủ lớn trong các trận giao hữu đầu mùa. Với việc MU đang tập trung tăng cường tuyến giữa, không chừng MU đã quyết định sẽ để Gabriel thi đấu cho đội 1 mùa tới, qua đó rất có khả năng cậu sẽ là cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội 1 MU trong lịch sử.

JJ Gabriel đang rực sáng ở các đội trẻ MU

Josh Abe (Liverpool)

Abe năm ngoái mới 15 tuổi nhưng đã được HLV Arne Slot đưa lên tập cùng đội 1 sau khi thể hiện phong độ tốt cho đội U18, ghi 8 bàn & 3 kiến tạo chỉ trong 10 trận ra sân ở giải trẻ Premier League. Chấn thương khiến Abe phải nghỉ thi đấu nhưng Liverpool trong thời gian đó đã phải đấu tranh để giữ Abe trước sự nhòm ngó của Chelsea và 2 ông lớn Manchester.

Mùa tới vị trí cánh phải sẽ nhiều khả năng thuộc về tân binh Victor Munoz sau khi Mohamed Salah ra đi, nhưng Abe vẫn có cơ hội được HLV Andoni Iraola tin tưởng nếu thể hiện tốt trong các trận giao hữu trước mùa.

Braiden Graham (Everton)

25 bàn trong 34 trận ở đội trẻ Everton mùa trước giúp Graham được gọi lên ĐT Bắc Ireland trong năm nay ở tuổi 18. HLV David Moyes đã điền tên Graham vào danh sách du đấu giao hữu trước mùa và với việc 2 tiền đạo cắm Beto & Thierno Barry chơi không quá ấn tượng mùa trước, Graham không chừng sẽ chen chân vào cuộc cạnh tranh vị trí, dù anh sẽ phải cải thiện đáng kể về mặt thể hình.

Braiden Graham

Marli Salmon (Arsenal)

Salmon đã đá 4 trận cho đội 1 Arsenal mùa qua và việc William Saliba chấn thương sẽ mở ra cánh cửa cho cầu thủ này, dù Arsenal vẫn đang săn đón John Stones hoặc Ezri Konsa để thay thế. Salmon đá được cả hậu vệ phải nên dù không được đá trung vệ, chàng trai 16 tuổi vẫn có thể sẽ được cho vào đá trong bối cảnh Jurrien Timber và Ben White đều trải qua thời gian dưỡng thương.

Zadok Yohanna (Brighton)

Khác với các cầu thủ trên, Yohanna được Brighton mua với giá 21,5 triệu bảng từ AIK ở Thụy Điển. Cầu thủ 19 tuổi này đã được Chelsea theo dõi nhưng Brighton nhanh chân hơn, họ đánh giá cao không chỉ tốc độ mà cả sự khéo léo trong qua người của cầu thủ này, người đã ghi 5 bàn & 4 kiến tạo trong 11 trận ở AIK tại giải VĐQG Thụy Điển.

Sean Steur (Newcastle)

Steur đã lọt vào đội 1 của Ajax mùa trước và dù Ajax không còn vị thế ông lớn hàng đầu của bóng đá Hà Lan, tài năng của ngôi sao trẻ 18 tuổi đã khiến Newcastle phải móc hầu bao trả 23 triệu bảng. Trong bối cảnh Bruno Guimaraes đang được hỏi mua còn Sandro Tonali đã về Tottenham, Steur sở hữu khả năng chuyền dài hết sức ấn tượng và HLV Eddie Howe có vẻ đã sẵn sàng cho anh cơ hội thể hiện ở đầu mùa giải tới.

Sean Steur

Stephen Mfuni (Man City)

Chấn thương khiến mùa giải Championship của Mfuni kết thúc sớm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn cầu thủ này đã thể hiện rất xuất sắc tại Watford khiến anh nhanh chóng được Man City gọi về trong hè này. Trung vệ 18 tuổi thuận chân trái này xử lý bóng rất mượt và tỉnh táo trong đọc tình huống, khiến Pep Guardiola đã đưa anh ra mắt đội 1 hồi đầu năm. Mfuni sẽ chưa thể đá chính ngay, nhưng tiềm năng đã khá rõ rệt.

Brian Madjo (Aston Villa)

Madjo ít được chú ý so với các cầu thủ cùng danh sách này nhưng về mặt trình độ đã khá trưởng thành. Cao 1m93 và rất dày người từ khi mới 14 tuổi, Madjo nhanh chóng thu hút sự so sánh của dư luận với Romelu Lukaku khi có thể ghi bàn chỉ bằng dựa vào sức mạnh thể chất, nhưng vẫn có kỹ năng xử lý bóng khá mềm mại. Phiền phức cho Madjo là Aston Villa đang có tranh chấp với UEFA quanh việc đăng ký thi đấu cho cầu thủ này, do đó Madjo có thể phải chờ sang đầu năm sau mới được đá cho đội 1 Aston Villa.

Landon Emenalo (Chelsea)

Con trai của cựu giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo, Landon Emenalo đá tiền vệ ở đội trẻ nhưng HLV Xabi Alonso đang thử sức cầu thủ 18 tuổi này đá dạt trái ở hàng thủ 3 người do sự đa năng và khả năng chuyền dài tốt của anh. Emenalo sẽ khó cạnh tranh vị trí lúc này khi Chelsea đã có Jorrel Hato, Levi Colwill đá trung vệ lệch trái và cả Valentin Barco đá hậu vệ biên dâng cao, nhưng Emenalo đang gây ấn tượng tốt với HLV Alonso và có vẻ chơi khá ăn ý với tiền đạo đội 1 Joao Pedro.

Landon Emenalo (với mái tóc giống Gullit - Ake) bên cạnh HLV Xabi Alonso

Luca Williams-Barnett (Tottenham)

HLV Roberto De Zerbi đã đưa Williams-Barnett vào danh sách đi du đấu do khả năng chơi hộ công dạt trái và chịu khó pressing của cầu thủ này. Tottenham gần đây thắng 1-0 trước MK Dons nhờ tuyệt tác vô-lê của tân binh Mateus Fernandes, nhưng đa số fan Spurs cho rằng Williams-Barnett mới là người chơi hay nhất trận do thường xuyên qua người và tạo ra cơ hội. Ngôi sao 17 tuổi dù vậy vẫn sẽ phải thử sức với những đối thủ khó hơn để De Zerbi biết chính xác năng lực của anh.