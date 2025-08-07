Vừa ra mắt, Tiến Linh đã ghi bàn cho Công an TP.HCM FC

Nguyễn Tiến Linh chính thức được CLB Công an TP.HCM công bố là thành viên đội bóng vào sáng 6-8, bên cạnh một loạt cầu thủ chất lượng khác.

Ngay chiều cùng ngày, trên sân Thống Nhất (TP.HCM), anh ra sân và ghi bàn cho đội bóng ngành Công an trong chiến thắng 2-1 trước đội top 3 giải vô địch quốc gia Singapore là Geylang FC, bàn còn lại thuộc về Endrick.

Tiến Linh (22) ghi bàn ngay trong ngày ra mắt CLB Công an TP.HCM

Trận đấu nằm trong chuỗi giao hữu trước thềm mùa giải mới của CLB Công an TP.HCM, sau các cuộc so tài cùng Becamex TP.HCM (V-League) và Đồng Nai (hạng Nhất).

CLB Công an TP.HCM (tên cũ CLB TP.HCM) sau khi trở lại V-League đã tái thiết mạnh mẽ, bắt đầu từ khâu nhân sự.

Ngoài giữ lại các cầu thủ chất lượng của CLB TP.HCM trước đây như thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn…, đội bóng ngành Công an còn đưa về nhiều ngôi sao, nổi bật là Nguyễn Tiến Linh và Matheus Felipe.

Tiến Linh (28 tuổi) là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, tiền đạo xuất sắc nhất tuyển Việt Nam đang còn thi đấu, Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2024/25.

Trong khi đó, hậu vệ 27 tuổi người Brazil - Matheus Felipe được định giá 1 triệu euro, là cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/26 tính tới thời điểm này.

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ Tiến Linh tại CLB Công an TP.HCM

Gia nhập CLB Công an TP.HCM, Tiến Linh tái ngộ thầy cũ ở Bình Dương là HLV Lê Huỳnh Đức, cựu danh thủ bóng đá Công an TP.HCM giai đoạn 1995-2000, HLV giàu thâm niên và thành tích tại V-League.

Với dàn nhân sự chất lượng từ ban huấn luyện tới cầu thủ, tân binh Công an TP.HCM hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị, giúp V-League và Cúp quốc gia 2025/26 thêm phần hấp dẫn.

Theo lịch, CLB Công an TP.HCM sẽ ra quân mùa giải mới bằng trận gặp Hà Nội FC ngày 16-8 tại vòng 1 V-League.

Lịch thi đấu lượt đi của CLB Công an TP.HCM