Vừa ra mắt, Tiến Linh đã ghi bàn cho Công an TP.HCM FC

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Nguyễn Tiến Linh
ANTD.VN - Ngay trong ngày ra mắt, Quả bóng vàng Việt Nam 2024 đã ghi bàn giúp CLB Công an TP.HCM thắng Geylang FC (Singapore) 2-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2025/26.

Nguyễn Tiến Linh chính thức được CLB Công an TP.HCM công bố là thành viên đội bóng vào sáng 6-8, bên cạnh một loạt cầu thủ chất lượng khác.

Ngay chiều cùng ngày, trên sân Thống Nhất (TP.HCM), anh ra sân và ghi bàn cho đội bóng ngành Công an trong chiến thắng 2-1 trước đội top 3 giải vô địch quốc gia Singapore là Geylang FC, bàn còn lại thuộc về Endrick.

Vừa ra mắt, Tiến Linh đã ghi bàn cho Công an TP.HCM FC - 1

Tiến Linh (22) ghi bàn ngay trong ngày ra mắt CLB Công an TP.HCM

Tiến Linh (22) ghi bàn ngay trong ngày ra mắt CLB Công an TP.HCM

Trận đấu nằm trong chuỗi giao hữu trước thềm mùa giải mới của CLB Công an TP.HCM, sau các cuộc so tài cùng Becamex TP.HCM (V-League) và Đồng Nai (hạng Nhất).

CLB Công an TP.HCM (tên cũ CLB TP.HCM) sau khi trở lại V-League đã tái thiết mạnh mẽ, bắt đầu từ khâu nhân sự.

Ngoài giữ lại các cầu thủ chất lượng của CLB TP.HCM trước đây như thủ môn Partrick Lê Giang, tiền vệ Endrick, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn…, đội bóng ngành Công an còn đưa về nhiều ngôi sao, nổi bật là Nguyễn Tiến Linh và Matheus Felipe.

Tiến Linh (28 tuổi) là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, tiền đạo xuất sắc nhất tuyển Việt Nam đang còn thi đấu, Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2024/25.

Trong khi đó, hậu vệ 27 tuổi người Brazil - Matheus Felipe được định giá 1 triệu euro, là cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/26 tính tới thời điểm này.

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ Tiến Linh tại CLB Công an TP.HCM

HLV Lê Huỳnh Đức tái ngộ Tiến Linh tại CLB Công an TP.HCM

Gia nhập CLB Công an TP.HCM, Tiến Linh tái ngộ thầy cũ ở Bình Dương là HLV Lê Huỳnh Đức, cựu danh thủ bóng đá Công an TP.HCM giai đoạn 1995-2000, HLV giàu thâm niên và thành tích tại V-League.

Với dàn nhân sự chất lượng từ ban huấn luyện tới cầu thủ, tân binh Công an TP.HCM hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị, giúp V-League và Cúp quốc gia 2025/26 thêm phần hấp dẫn.

Theo lịch, CLB Công an TP.HCM sẽ ra quân mùa giải mới bằng trận gặp Hà Nội FC ngày 16-8 tại vòng 1 V-League.

Lịch thi đấu lượt đi của CLB Công an TP.HCM

Lịch thi đấu lượt đi của CLB Công an TP.HCM

Những điểm mới ở V-League 2025-2026
Những điểm mới ở V-League 2025-2026

(NLĐO) - Công ty VPF chính thức công bố điều lệ V-League 2025-2026, với nhiều thay đổi đáng chú ý về thể thức và quy định chuyên môn.

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

07/08/2025 11:15 AM (GMT+7)
