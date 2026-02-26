Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Để trụ hạng, CLB Thanh Hóa cần gì?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa

(NLĐO) - Thất bại 1-3 trước CLB Công An Hà Nội trong trận đá bù vòng 10 V-League 2025-2026 không đơn thuần là một trận thua chuyên môn của CLB Thanh Hóa.

Đó là kết cục được báo trước của một đội bóng ra sân với số lượng vừa đủ người… theo điều lệ!

CLB Thanh Hóa đăng ký thi đấu vừa đúng 16 người

CLB Thanh Hóa dẫn 1-0 sau hiệp một, nhưng lợi thế ấy đến từ nỗ lực tận cùng của tinh thần cộng thêm sai lầm của đối phương hơn là từ chiều sâu lực lượng. Khi thể lực đi xuống, khi không còn lực lượng để thay, khi mọi vị trí đều bị kéo căng đến giới hạn, sự sụp đổ trong hiệp hai là hệ quả tất yếu.

CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký đúng 16 cầu thủ

CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký đúng 16 cầu thủ

Ở trận này, CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký đúng 16 cầu thủ, trong đó có tới hai thủ môn ngồi dự bị. Thậm chí Thanh Hóa "suýt thua 0-3" không phải là sự cường điệu. Theo điều lệ giải, nếu không đủ 16 cầu thủ đăng ký thi đấu, CLB có thể bị xử thua.

CLB Thanh Hóa chỉ tránh được kịch bản ấy nhờ… còn đủ người để ghi tên vào danh sách. Một đội bóng từng vô địch Cúp quốc gia giờ bước vào mỗi vòng đấu với nỗi lo cơ bản nhất: có đủ cầu thủ để đá hay không.

Kinh phí là tất cả với CLB Thanh Hóa

Gốc rễ vấn đề không nằm ở chiến thuật hay phong độ, mà nằm ở kinh phí. Thanh Hóa thiếu người vì khủng hoảng thượng tầng, đứt gãy tài chính, buộc phải bán hàng loạt trụ cột và bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới do nợ lương cầu thủ và HLV cũ. Đây là bi kịch quen thuộc của một số CLB Việt Nam: không gục ngã vì đá dở, mà gục ngã vì quản trị yếu.

Khi tài chính không được kiểm soát, mọi thành tích trên sân đều trở nên mong manh. Mỗi ca chấn thương trở thành một cuộc khủng hoảng nhân sự, mỗi thẻ phạt là một lần chạm đáy lực lượng và mỗi trận đấu là bài toán "xếp cho đủ người" hơn là "xếp lối chơi".

Không thể phủ nhận nỗ lực từ phần còn lại của CLB Thanh Hóa khi họ hòa Nam Định, thắng CA TP HCM và chỉ thất bại trước CAHN. 

Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không thể vận hành lâu dài bằng sự hy sinh đơn lẻ. Một đội bóng không đủ lực lượng thi đấu, không có cạnh tranh nội bộ, không có phương án dự phòng sẽ sớm bị đào thải khi lịch thi đấu dày lên và áp lực trụ hạng tăng cao.

Nếu không gỡ được án cấm từ FIFA, CLB Thanh Hóa sẽ tiếp tục đá bóng trong thế bị động, đá từng trận với nỗi lo thiếu người và trụ hạng khi ấy chỉ còn là phép màu.

Cơ hội còn, nhưng không nhiều với CLB Thanh Hóa

Thông tin CLB Thanh Hóa đang xoay xở nguồn tiền để trả nợ và thoát án FIFA, nếu thành hiện thực, là cơ hội cuối để họ tự cứu mình. Khi được phép đăng ký cầu thủ mới, bài toán không còn là "đủ 16 người" mà là "đủ chất lượng để trụ hạng hay không".

Nếu việc trả nợ tiếp tục chậm trễ, nếu bộ khung hiện tại vẫn phải gồng mình qua từng vòng thì Thanh Hóa sẽ lâm nguy. Vì bóng đá chuyên nghiệp không thể sống mãi bằng tinh thần.

Nếu vẫn chỉ thi đấu với 16 cầu thủ, CLB Thanh Hóa sẽ có nguy cơ rớt hạng

Nếu vẫn chỉ thi đấu với 16 cầu thủ, CLB Thanh Hóa sẽ có nguy cơ rớt hạng

Để có thể trụ hạng, CLB Thanh Hóa cần gì? 

Đó là, gỡ án FIFA càng sớm càng tốt - vì nếu chưa được đăng ký cầu thủ mới, mọi kế hoạch trụ hạng chỉ nằm trên giấy. Bổ sung tối thiểu 5–6 cầu thủ có thể đá chính - không mua cho đủ số lượng, mà phải có người đủ trình độ.

Ổn định thượng tầng và nguồn kinh phí - không thể yêu cầu cầu thủ đá hết mình trong khi tương lai CLB vẫn còn mờ mịt. 

Kế đến là chấp nhận đá thực dụng - với lực lượng hiện tại, ưu tiên tích điểm thay vì mơ đá đẹp. 

Quan trọng nhất là phải giữ được niềm tin khán giả. Trong khủng hoảng, khán đài là điểm tựa tinh thần hiếm hoi, không thể để mất khán giả.

CLB kỳ lạ nhất V-League: Thanh Hóa không đủ người đá, nợ lương vẫn liên tiếp gây sốc
CLB kỳ lạ nhất V-League: Thanh Hóa không đủ người đá, nợ lương vẫn liên tiếp gây sốc

Giữa muôn vàn khó khăn về tài chính và lực lượng, CLB Thanh Hóa đang trở thành đội bóng đặc biệt nhất V-League khi liên tiếp tạo địa chấn trước các...

Bấm xem >>

