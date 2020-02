Nghẹt thở đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU, Chelsea lâm nguy, Tottenham bứt phá

Chủ Nhật, ngày 09/02/2020 10:07 AM (GMT+7)

MU và Chelsea đang rơi vào trạng thái bấp bênh. Trong khi Tottenham lại rất sáng cửa vào Top 4 nếu duy trì được phong độ tốt.

Ở Ngoại hạng Anh bây giờ, người ta nói nhiều hơn về cuộc chiến Top 4 thay vì cuộc đua vô địch. Vì nếu nhìn trên BXH cũng tính ra tới 5 đội đang canh tranh vị trí thứ 4.

Chelsea khó giữ được vị trí thứ 4

Trong số này, Chelsea đang có 41 điểm theo sau lần lượt là Tottenham (37), Sheffield Utd (36), MU và Woles cùng được 35 điểm. Như vậy khoảng cách giữa đội xếp thứ 4 đến vị trí thứ 8 đang chỉ là 6 điểm. Và trong bối cảnh mùa giải còn tới 13 vòng đấu nữa, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Theo tờ Daily Mail phân tích, về lý thuyết, Chelsea vẫn đang là đội bóng chiếm lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của Chelsea không hề an toàn. Nếu so sánh với đội xếp thứ 3 Leicester, Chelsea thua tới 8 điểm nhưng chỉ hơn 4 điểm so với Tottenham.

Hơn thế, phong độ của đoàn quân Lampard rất tệ khi không thắng 3 trận gần nhất. Ngoài việc sắp chạm trán 2 đối thủ trực tiếp MU và Tottenham để tranh suất Top 4, Chelsea còn phải căng sức ở đấu trường C1 gặp Bayern Munich rồi tiếp tục phải thử lửa với Man City. Chính bởi vậy, tờ báo hàng đầu Anh quốc dự đoán “The Blues” chỉ giành thêm quỹ điểm tối đa là 20 sau khi mùa giải khép lại.

Cũng lâm nguy như Chelsea là MU, trận hòa 0-0 với Wolves ở vòng đấu gần nhất không phải thảm họa nhưng kết quả này đã khiến đoàn quân Solskjaer tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội thứ 8 Wolves về hiệu số bàn thắng bại.

Rõ ràng, MU cần nhiều hơn sức mạnh để hồi sinh. Sự bổ sung đến từ Bruno Fernandes hay Odion Ighalo trong phiên chợ Đông vẫn mang đến nhiều nghi vấn hơn là sự kỳ vọng. Sau khi trở về sau chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, MU sẽ lập tức có chuyến làm khách đến sân của Chelsea.

Đây đích thực là cuộc đại chiến sống còn, vì nếu như không thể giành 3 điểm, cuộc đua Top 4 sẽ trở nên cam go hơn rất nhiều đối với “Quỷ đỏ”.

Tottenham thừa thắng xông lên

Chelsea lẫn MU rõ ràng đang lâm nguy, trong khi tình cảnh Tottenham lại dễ thở hơn nhiều. Đội bóng của Mourinho vừa có thắng lợi cực kỳ quan trọng trước Man City để vươn lên Top 5 BXH. Phong độ của “Gà trống” đang rất cao với 6 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong số này gồm 4 chiến thắng.

Trong giai đoạn còn lại của mùa giải, Tottenham sẽ chỉ còn 3 trận đấu lớn nhưng 2 trong số này được chơi trên sân nhà tiếp MU và Arsenal. Với sự thực dụng và tính toán của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Tottenham hoàn toàn đủ khả năng vượt qua Chelsea để cán mốc ở vị trí thứ 4 nếu biết chắt chiu điểm số ngay ở thời điểm hiện tại.

Ở diễn biến khác, Sheffield Utd và Wolves cũng là ẩn số rất lớn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu biết giành điểm số tối đa trước những đối thủ ngang tầm, hai đội bóng này sẽ trở thành “ngựa ô” của giải đấu và có thể mộng mơ đến kỳ tích dự cúp châu Âu.

Cuộc đua Top 4 sau khi mùa giải kết thúc (Daily Mail dự đoán)

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/nghet-tho-dua-top-4-ngoai-hang-anh-mu-chelsea-lam-nguy-tottenham-but-pha-c9a755702.html